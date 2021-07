▶ Ze verloren tot twee keer toe een kindje, maar bleven het proberen: ‘Iedereen verklaarde ons gek’

Overleeft een liefde ziekte, een miskraam of vreemdgaan? In ‘Van Twee Kanten’, een podcast van De Volkskrant, interviewt Corine Koole twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun relatie. Ze interviewt ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten over hun verlangens, geheimen en strubbelingen binnen hun relatie. Soms voor het eerst hardop uitgesproken.

Kris en Wichert waren 40 jaar geleden net getrouwd toen het noodlot toesloeg. Ze wilden een groot gezin, maar de eerste jaren was hen dit niet gegund. Samen vertellen ze hoe dit hun huwelijk tot op de dag van vandaag beïnvloedt.

