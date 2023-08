Zangeres Kate Ryan: ‘Ik hou wel van seks ‘achter hoek en kant’. Het hoeft voor mij allemaal niet te doorsnee’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Tweeëntwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Vandaag: zangeres Kate Ryan (43). Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

1. Hoe oud voelt u zich?

“Ik ben net 43 geworden, maar hoe oud ik mij vóél? Daar kan ik moeilijk een getal op kleven. Ik ben in alle eerlijkheid niet zo bezig met mijn leeftijd. Met de kaap van 30 had ik het destijds wel even moeilijk. Die leeftijd markeerde in mijn hoofd het einde van een soort jeugdigheid. Maar sinds ik 38 ben, heb ik dat losgelaten. Ik leef graag, en heb mensen van erg uiteenlopende leeftijden te vriend. Daardoor besef ik maar al te goed dat je leeftijd ook maar een nietszeggend getal is.

“Ik vind dit in elk geval een erg mooie periode in mijn leven. Naar mijn gevoel bevind ik me nu op mijn piek. Ik zit goed in mijn vel, heb me een zelfverzekerdheid eigen gemaakt die ik als twintiger gewoon niet had, en ook met mijn carrière loopt het nog steeds goed. Dat ik al zoveel mooie dingen heb kunnen doen, en nog altijd op dat podium sta, daar ben ik heel trots op.

“Rondom me zie ik sommige vrienden wel worstelen met het ouder worden. Maar komaan, mannekes, wees verdorie blij dat je zo oud mág worden. Wat ongetwijfeld meespeelt, is dat mijn moeder erg jong overleden is. Ze was even oud als ik nu ben toen ze kanker kreeg. In april werd ze ziek, en ze overleed in november van datzelfde jaar. Door nu zelf 43 te zijn, besef ik pas echt hoe jong ze was toen ze stierf. Hoe zou ik dan kunnen klagen over ouder worden?”

BIO geboren als Katrien Verbeeck, op 22 juli 1980 in Tessenderlo • begon als kind op te treden in het café van haar ouders • scoorde haar eerste hit in 2001 met ‘Scream for More’ • brak inter­natio­naal door met een bewerking van ‘Désenchantée’ van Mylène Farmer • deed in 2006 mee aan Eurosong met ‘Je t’adore’ • won in 2008 een World Music Award voor best­verkopen­de Benelux-artiest • treedt nog steeds op in Europa en daarbuiten

2. Wat vindt u een kenmerkende eigenschap van uzelf?

“Als ik mijn vrienden mag geloven, heb ik een grote aanleg voor gezelligheid. Ik hou enorm van gemoedelijkheid en van alles wat volks is. Verrassend is dat niet: ik ben grootgebracht in de horeca in Tessenderlo. Mijn ouders runden er het café De Oude Post. Als kind liep ik voortdurend rond tussen de klanten, en door mama werd ik soms aangespoord om op te treden voor de gasten. Dan moest ik plots mijn Spaanse dans opvoeren, met castagnetten en al. (lacht) Ik merk dat ik die volkse omgevingen ook nu nog regelmatig opzoek. Hoe pretentielozer de plek, hoe beter.

“De zaak van mijn moeder is later overgenomen, maar bestaat nog steeds. Onlangs ging ik er een croque eten, en vroeg ik aan de vrouw die het café nu uitbaat of ik nog eens boven mocht gaan kijken. De ruimte die vroeger mijn slaapkamer was, stond vol frigo’s, maar het deed me allemaal toch wat. Die plek terugzien geeft me zo’n warm gevoel, dat kun je niet geloven.”

3. Wat is uw passie?

“Muziek is toch de voornaamste stuwende kracht in mijn leven. Die passie zal wel deels genetisch doorgegeven zijn: in mijn familie van moederskant zitten enkele muziekleerkrachten en afgestudeerden van het Herman Teirlinck Instituut. Piano leren spelen en zanglessen volgen, dat werd van thuis uit ook aangemoedigd.

“Dat ik van mijn grote liefde, zingen, mijn beroep heb kunnen maken, is iets waar ik natuurlijk heel dankbaar voor ben. Al zijn er ook uitdagingen aan verbonden wanneer je passie plots een verdienmodel wordt. Vooral op momenten dat het zeer druk is en ik veel moet reizen, bestaat het risico dat de passie even wegglipt. Dan gebeuren optredens soms wat meer op de automatische piloot. Ondertussen weet ik dat ik dan moet ingrijpen, en het even rustiger aan moet doen.

“Vroeger herkende ik die alarmsignalen niet en bleef ik maar doorgaan. Dan ging ik zo ver in het rood tot ik dacht: en nu stóp ik ermee. Zover laat ik het niet meer komen. Ik grijp sneller in.”

4. Is het leven voor u een cadeau?

“Ik vind het leven een cadeau, maar er zit toch een stevige verpakking rond. Je moet er zelf iets van maken, en het geluk wordt je zelden in de schoot geworpen. Tot op de dag van vandaag vind ik dat het leven ook met heel wat lasten gepaard gaat.

“Dat zal ook wel te maken hebben met hoe ik als mens in elkaar zit. Ik heb een lichte en levenslustige kant, maar de hang naar weemoed en nostalgie zitten evengoed in mij. Manoeuvreren tussen die pieken en dalen van mijn gemoed, dat blijf ik een uitdaging vinden. Ik kan me de dingen soms erg aantrekken, en ook wat in mijn tristesse blijven hangen. Door me te verdiepen in de menselijke geest, en op tijd en stond een psycholoog te bezoeken, weet ik ondertussen wel iets beter hoe ik met die ups en downs kan omgaan.

“Ik weet inmiddels ook dat die mindere periodes me ook iets bréngen. Als artiest voel ik me tijdens die periodes creatiever dan wanneer ik me simpelweg gelukkig voel. En doordat ik soms door laagtes ga, zal ik de mooie periodes minder snel als vanzelfsprekend beschouwen.”

5. Wat was de moeilijkste periode in uw leven?

“Ik heb al wel wat woelige periodes meegemaakt. Dit jaar ging ik door een scheiding, dus dat was natuurlijk lastig. Maar de moeilijkste periode? Toen ik op mijn 20ste mijn moeder verloor, voelde dat echt als een steunpilaar die onder me uit werd getrokken. Tijd om dat reusachtige verlies te verwerken, was er niet. Integendeel: de dag nadat mama was gestorven, waren opnames voor een videoclip gepland. Die wilde ik eigenlijk afzeggen, maar mijn toenmalige managers pushten me om tóch te gaan. Ik heb de knop omgedraaid, en de volgende dag stond ik effectief op de set. En ik ben blijven gaan, jarenlang. Het verdriet drukte ik weg, en dat bleek ik als de beste te kunnen.

“Nu ja, dat dacht ik toch. Want je rouw gewoon parkeren, doen alsof hij niet bestaat, dat wreekt zich op den duur toch. Het komt altijd weer bovendrijven. In mijn geval kwam mijn grote crash er in 2004, vlak voor mijn deelname aan Eurosong dus, toen ik in opname ging voor mijn eetstoornis. Met mijn carrière ging het in die periode pijlsnel, maar ik zat voortdurend in de stress en vertrouwde niemand meer. Mijn manier om de controle te behouden, was door heel streng met voeding om te gaan. Mentaal en fysiek zat ik er toen compleet door.

‘Ik hou wel van seks achter hoek en kant. Het hoeft voor mij allemaal niet te doorsnee, nee. Het bed is in die zin dus eerder een bijzondere plek.’ Beeld © Stefaan Temmerman

“Ik heb in die periode geleerd dat je alleen door je moeilijkheden te delen vooruit kunt komen. En dat kan ik vandaag veel beter dan vroeger. Of ik nog waakzaam moet zijn voor die eetstoornis? Tot mijn 30ste waren er nog af en toe momenten waarop ik merkte dat ik weer wat strenger met voeding bezig was. Als ik de controle over mijn leven wat kwijt was, at ik een tijd minder, of stond ik vaker op de weegschaal. Ik weet niet wat het keerpunt is geweest, maar vandaag ben ik daar compleet van verlost. Pas op: ik eet nog steeds gezond, maar niet meer op het maniakale af. Dat is het verschil.

“Er zijn al wel wat moeilijke momenten gepasseerd in mijn leven, maar ik heb ze stuk voor stuk overwonnen. Mijn vrienden zeggen weleens dat ze het ongelooflijk vinden wat voor een vechtlust er in mij zit. Ik ben geen opgever, nee. En ik zet vandaag geen masker meer op. Echt niet.”

6. Welke kleine alledaagse ­gebeurtenis kan u blij maken?

“Dat zijn heel banale dingen. Als ik een avond alleen thuis ben, ga ik in de winkel Melba-toastjes halen, die ik dan beleg met allerlei lekkernijen. Ondertussen naar een goede film kijken, daar kan ik zo van genieten. Ook uit alledaagse huishoudelijke taken kan ik veel plezier halen. Sommigen noemen dat misschien sleur of routine, terwijl ik al blij ben als ik mijn stofzuiger nog eens kan vastpakken. Ik ben eigenlijk een echte huismus. Alleen ben ik dus nooit thuis.” (lacht)

7. Wat biedt u troost?

“Muziek is de grote troostende factor in mijn leven. Als ik als kind verdrietig was, en thuis geen klankbord voor die gevoelens vond, legde ik in mijn kamer ook al muziek op.

Dat waren vooral nummers uit de jaren 80, al heb ik ook wat alternatievere periodes doorgemaakt, waarin ik naar Nirvana of Stone Temple Pilots luisterde. Vooral die eightiesmuziek is blijven hangen. Als ik nu een mindere dag heb, is dát waar ik naar luister.”

8. Wat is uw zwakte?

“Mijn valkuil is dat ik altijd het goede wil doen voor anderen, maar daardoor mijn eigen noden uit het oog verlies. Dan verval ik in overdreven pleasend gedrag. Als er thuis volk over de vloer komt, kan ik ook geen vijf minuten aan tafel blijven zitten. Ik wil echt dat iedereen het gezellig heeft. Soms is het dan niet meer duidelijk wanneer ik nu iets doe vanuit goedheid voor de ander, en wanneer ik handel omdat ik de affectie van de ander niet wil verliezen. Dan spreek ik mezelf soms toe: nu ben je aan het overdrijven.”

9. Waar hebt u spijt van?

“Er zit een zekere impulsiviteit in mij, waardoor ik in het verleden weleens ondoordachte beslissingen heb genomen. Holderdebolder naar een andere provincie verhuizen, zoals ik deed toen ik Kristof leerde kennen, dat zou ik nu bijvoorbeeld niet meer doen. Want je woont plots toch vér van je familie en vrienden, hè. Die afstand heeft het contact met sommige vriendinnen bemoeilijkt. Door nu opnieuw in Tessenderlo te wonen, zijn die banden weer aangehaald. Dat doet deugd aan het hart.”

10. Wanneer hebt u het laatst ­gehuild?

“O, ik huil vrij gemakkelijk. De laatste keer was vrij recent, in Valencia. Ik moest in korte tijd veel optreden en reizen, kwam nauwelijks aan slaap toe en had geen tijd meer voor mezelf. Plots werd het me allemaal wat te veel, en ben ik in huilen uitgebarsten. Ik laat dat ook toe. Ondertussen weet ik dat die kleine inzinkingen vooral een teken zijn dat ik het rustiger aan moet doen. Daar probeer ik gehoor aan te geven.”

11. Bent u ooit door het lint ­gegaan?

“Nog nooit! Ik voel wel boosheid, maar zal die nooit op anderen afreageren. Dat is weer die neiging tot pleasen, hè. Ik ben een echte binnenvetter als het op kwaadheid aankomt. Een ongezonde gewoonte, besef ik. Ook als ik op het podium sta en niet goed in mijn vel zit, zal niemand dat aan me gezien hebben. Dat heb ik van thuis meegekregen. In het café van mijn moeder was het credo: wat er ook gebeurt, altijd blijven glimlachen!

“Eens écht tot uitbarsting komen, dat is wel iets wat ik in de toekomst graag zou leren. Want je mag lief en goed zijn, maar je frustratie en ongenoegen moet je ook kunnen tonen. Eigenlijk is je grenzen aangeven de beste manier waarop je voor jezelf kunt zorgen. Maar het is verdorie niet gemakkelijk.”

12. Hoe was uw kindertijd?

“Ik heb over het algemeen een mooie kindertijd gehad. Wat me vooral is bijgebleven, zijn de grote reizen die we regelmatig maakten met de familie langs moederskant. Samen gaan skiën met alle neefjes en nichtjes, of met zijn allen in de bergen gaan wandelen, dat waren toch erg mooie momenten.

“Maar helemaal zorgeloos was mijn jeugd ook niet. Mijn ouders gingen uiteen toen ik zes was. Ik denk dat ze allebei hun uiterste best hebben gedaan om ervoor te zorgen dat ik niet het kind van de rekening werd, maar ik heb toch wat vaste grond onder mijn voeten gemist. Na de scheiding schipperde ik voortdurend tussen het huis van mijn moeder, mijn vader, en bracht ik ook veel tijd door bij mijn grootmoeder. Een echte thuishaven, die was er niet.

“Dat mijn vader een relatie met een man begon, dat was in die tijd ook wel wat. Als kind stond ik niet stil bij wat homoseksualiteit nu precies betekende. Het was pas toen ik 9 jaar was, en een meisje op school kwam zeggen dat mijn papa ‘homo’ was, dat ik me begon af te vragen wat er nu eigenlijk speelde. ’s Avonds heeft mama me dan wat uitleg gegeven, maar een punt heb ik er zelf nooit van gemaakt. Waarom zou ik ook? Mijn ouders en hun nieuwe partners gingen zelfs nog samen op vakantie. Voor mij was dat het ideale scenario.”

‘Laten we zeggen dat ik me 80 procent van de tijd goed voel over hoe ik eruitzie.’ Beeld © Stefaan Temmerman

13. Wat is uw vroegste herinnering?

“Daarvoor moeten we terug naar het café van mijn ouders. Twee of drie keer per jaar was het kermis in Tessenderlo, en bakte moeder ’s middags spek met eieren voor de foorkramers. In ruil kreeg mama bonnetjes voor de kermis, waardoor ik gratis op alle attracties mocht. Heerlijk.”

14. Waarover bent u de laatste tijd dieper gaan nadenken?

“Naast mijn passie voor muziek zie ik mezelf ook als een echte student van het leven. Vooral in de menselijke psyche ben ik geïnteresseerd. De laatste tijd heb ik veel gelezen over verschillende hechtingsstijlen. Ik ontdekte dat ik als kind eigenlijk onveilig gehecht was aan mijn ouders. Over emoties kon bij ons thuis heel moeilijk gesproken worden. Als iemand verdrietig was, was het toch de gewoonte om die gevoelens weg te stoppen.

“Er zijn momenten geweest waarop ik kwaadheid voelde tegenover mijn ouders, omdat er aan mijn emotionele noden niet tegemoetgekomen werd. Maar door me te verdiepen in hechting, ben ik gaan beseffen dat mijn ouders ook onveilig gehecht waren aan hún ouders. Dat heeft toch voor een soort mildheid gezorgd. Eigenlijk zijn we allemaal kinderen die de kwetsuren uit het verleden met ons meedragen. En mijn ouders hebben hun best gedaan met de mogelijkheden die ze hadden.”

15. Welk boek heeft voor u een bijzondere betekenis?

“Enkele jaren geleden las ik De kracht van het nu van Eckhart Tolle. Dat boek was een eyeopener. Ik ben iemand die van nature gevoelig is voor stresssituaties. Door af en toe wat mindfulnessachtige oefeningen in mijn leven in te lassen, en mijn aandacht meer te richten op het nu, heb ik daar toch wat meer grip op gekregen. Het besef dat je in het hier en nu leeft, en dat gisteren en morgen eigenlijk van geen tel zijn, klínkt vanzelfsprekend. Maar als je echt van dat idee doordrongen kunt raken, verdwijnen angst en stress meestal vanzelf.”

16. Hoe definieert u liefde?

“Wacht even, hè. (bladert door notities) Ik had opgeschreven dat liefde in mijn leven af en toe toch al een lastige zaak is geweest. Relaties houden je uiteindelijk ook een spiegel voor, en kunnen zo oude pijntjes triggeren.

“Liefde is soms ook: aanvoelen wanneer het niet meer klopt. Eerder dit jaar scheidde ik van mijn voormalige partner, met wie ik acht jaar een relatie had. We zijn nog steeds vrienden, maar natuurlijk doet zo’n relatiebreuk pijn. Er werden eigenlijk twee banden verbroken: die met mijn partner, en die met mijn plusdochtertje. Maar als het niet marcheert, dan vind ik dat je de eer aan jezelf moet houden en de ander moet loslaten. Ik troost mezelf met de gedachte dat ik veel uit die relatie heb geleerd. En voor mijn partner geldt volgens mij hetzelfde.

“Of ik nog geloof in de liefde? Jawel. Ik zou het pessimistisch vinden om de liefde nu volledig af te zweren. Maar eerst moet ik weer tot mezelf komen.”

17. Hoe kijkt u naar uw lichaam?

“De ene dag al wat beter dan de andere. (lachje) Laten we zeggen dat ik me 80 procent van de tijd goed voel over hoe ik eruitzie. Dat percentage is alleen maar gestegen met het ouder worden. Ik voel me stukken zelfverzekerder dan toen ik een twintiger was, en trek me minder aan wat anderen over mijn uiterlijk te zeggen hebben. Had ik dat maar wat vroeger geleerd. Ik zie er natuurlijk nog steeds graag goed uit, maar het is uiteindelijk de muziek die telt, hè.

“Toen ik net begon als zangeres in de dancescene, merkte ik dat hoe ik eruitzag wél van groot belang was. Voor platenbazen en managers kon het allemaal niet bloot genoeg, mijn haren moesten kort... Als ik wilde verkopen, moest ik in het plaatje van de sexy babe passen. Ik heb er toen keihard voor gevochten om te tonen dat ik ook iets kón, dat ik niet gewoon een of ander poppemieke was dat haar plaat bijeen had geplaybackt. Om live op te mogen treden met een band, daar heb ik echt voor moeten strijden.

“Fysiek merk ik dat er wel wat voor nodig is om deze job vol te houden. Al dat reizen, dat kruipt na 22 jaar echt wel in je kleren. Ik sport dus veel en eet zo gezond mogelijk, omdat ik weet dat ik dit ritme anders een pak moeilijker zou verdragen.”

18. Wat vindt u erotisch?

“De opbouw náár seks vind ik erotisch. Goede muziek, het juiste licht, een glaasje wijn, en elkaar dan een beetje plagen. Goed kussen of dansen, dat kan ook erotisch zijn. Het sfeertje moet kloppen.”

19. Wat is de speciaalste plek waar u ooit de liefde bedreven hebt?

“Ik ben iemand die wel houdt van seks achter hoek en kant. Het hoeft voor mij allemaal niet te doorsnee, nee. Het bed is in die zin dus eerder een bijzondere plek. (lacht) Lezers mogen hun verbeelding daarover de vrije loop laten.”

20. Hoe zou u willen sterven?

“Al dansend, in een grote massa volk. Nog even er alles uit trekken, en dan plots neervallen. De zonsondergang is net ingezet, en op de achtergrond speelt ‘Saudade, Pt. 2’ van Arsenal. Daar zou ik voor tekenen.

“Of ik heel oud wil worden? Zolang ik gezond ben wel, ja. Mijn oma is ook al ver in de 80, en is nog ongelooflijk monter. Dat maakt dat ik niet met angst, maar met enthousiasme naar de jaren kijk die voor me liggen. Laat maar komen!”

‘Liefde is soms ook: aanvoelen wanneer het niet meer klopt. Eerder dit jaar scheidde ik van mijn voormalige partner. Ik troost mezelf met de gedachte dat ik veel uit die relatie heb geleerd.’ Beeld © Stefaan Temmerman

21. Wat zou u wensen als laatste avondmaal?

“Dat is gemakkelijk: een goed pak friet van de frituur. Daar mogen drie vlezekes bij, een potje andalousesaus en tartaar. Ja, zalig!”

22. Welke droom hebt u nog?

“Op carrièrevlak heb ik al zoveel dromen mogen waarmaken dat ik vandaag eerder van het kleine geluk droom. Mooie momenten beleven met mijn vrienden, de gezelligheid opzoeken. Dat zijn vormen van geluk die ook gewoon elke dag voor de deur staan. Een concrete droom die ik wel nog heb, is om ooit eens op Rock Werchter of Pukkelpop op te treden. Vorig jaar mocht ik op Pukkelpop ‘Désenchantée’ zingen, maar eens een volledige set spelen met een liveband, dat lijkt me het summum.

“Het kriebelt natuurlijk ook om nieuwe muziek uit te brengen. Een aantal jaren geleden bracht ik het nummer ‘Gold’ uit, dat wat matuurder klonk dan mijn eerdere werk. Het waren ook de eerste voorzichtige stapjes in een nieuwe muzikale richting, eerder indiepop. ‘Désenchantée’ heeft me destijds op de kaart gezet, en ik ben enorm trots op de ongelooflijke dingen die ik in mijn carrière heb mogen doen. Maar wie weet breng ik ooit wel een akoestisch album uit. Eens experimenteren met een compleet ander geluid, waarom zou dat niet kunnen?

“Ik hoop in de toekomst ook een steunpilaar te zijn voor jonge artiesten. Geen manager, maar gewoon een vriendin aan de zijlijn die waakt over de persoon buiten de spotlights. De jonge idolen van deze tijd, zoals Camille Dhont en Pommelien Thijs, die gaan hard, hè. Als ik naar hen kijk, zie ik mezelf. Ik hoop echt dat ze iemand naast zich hebben staan – een goede vriendin, of een ouder – die er voor hen is wanneer het eens níét lukt. Dat heb ik destijds gemist. Ik heb als jonge artiest te veel op mezelf moeten terugplooien. Pas later besefte ik dat dat niet volstond. Je hebt echt iemand nodig die niet op je payroll staat, en die alleen met de beste bedoelingen handelt. Die persoon zou ik later voor anderen willen zijn.”