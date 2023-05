Zalig zoet en met de perfecte ‘bite’: vijg uit de pan volgens Yotam Ottolenghi

De populaire Brits-Israëlische chef Yotam Ottolenghi geeft elke week een van zijn keukengeheimen prijs. Deze keer: de perfecte vrucht voor zoete en hartige gerechten.

“Hoewel ik niet kan zeggen dat vijgen mijn favoriete fruit zijn”, zo schreef Jane Grigson vorige eeuw, “is het de fruitsoort waar ik het meest naar verlang, het fruit waar ik nooit genoeg van krijg.” Grigson ergerde zich aan het klimaat van haar thuisland Groot-Brittannië, waar vijgenbomen wel kunnen groeien, maar geen noemenswaardige vruchten geven.

Ik kan het haar niet kwalijk nemen. Niet eens zo ver van Groot-Brittannië zijn de vijgenbomen rond de Middellandse Zee zo productief dat hun zware lading vruchten vaak vrijwel onaangeroerd blijft. Ik heb in mijn mediterrane jeugd veel vruchten gegeten van een vijgenboom die vlak voor onze voordeur stond.

Toch begrijp ik haar als ze zegt dat vijgen in Groot-Brittannië het toppunt van onbereikbaar verlangen zijn. Zo schreef Elizabeth David, een andere geweldige auteur die haar leven aan eten wijdde: “Vijgen van de boom eten in de vroege ochtend, als ze nog nauwelijks beroerd zijn door de zon, is een van de geneugten van het Middellandse Zeegebied.”

Smaak van de zon

Ik ben net dol op verse vijgen die wat zijn beschenen door de zon. De warmte versterkt hun zoetheid en vijgachtigheid, net zoals je een tomaat anders ervaart als ze in de zon heeft gelegen. De combinatie van warmte en een overdaad aan vijgen maakt dat ik naar de keuken wil rennen.

In salades zijn vijgen het makkelijkst te verwerken. Dan laat je ze zoals ze zijn. Zodra ze rijp en smeuïg zijn, snijd je ze in plakjes en meng je ze met een knapperig, bitter slablad en anijsachtige kruiden, zoals basilicum of dragon: daarmee kun je de bal niet misslaan. Voeg wat zuur en extra zoet toe, want vijgen verliezen hun zoetheid een beetje als ze gecombineerd worden met hartige ingrediënten. Balsamicoazijn, granaatappelmelasse, ahornsiroop of honing doen het daarom goed.

Ook warm beveel ik ze ten zeerste aan. Door ze in vers gemaakte karamel met geschaafde citrusrasp en tijm te gooien en ze na een paar minuten van het vuur te halen, krijgen ze die extra zoetheid, naast de complexe bitterheid van verbrande suiker. Schuif ze daarna eventueel nog een paar minuten in de oven, zodat ze helemaal zacht worden.

Je kan vijgen bestrooien met schapenkaas als heerlijk voorgerecht. Of meng ze met zachte kruiden en geroosterde knolselder of zoete aardappelen, om ze vervolgens te dresseren met citroensap en knoflookolie voor een stevige salade. Je kan ze ook serveren als smaakmaker bij lamsvlees, eend of varkensvlees.

En dan is er nog de wereld van het zoet, die eindeloos lijkt bij vijgen. Een vanille- of chocolade-ijsje, afgewerkt met zoete warme vijgen en een knapperig boterkoekje: hemels. Ze zijn ook heerlijk als bijgerecht bij vla, of om trifle of iets dergelijks te maken, en gebakken in royale traktaties zoals de warme chocoladecake van deze week.

Ik kan eigenlijk geen enkel dessert bedenken waaraan ik geen vijgen zou willen toevoegen.

Beeld NYT

Sponscake met chocolade en warme vijgen

Bereidingstijd: 1 uur

Dit heb je nodig voor 4 personen

100 g superfijne (basterd)suiker / 2 el donkere rum / 2 tl fijngeraspte sinaasappelschil, plus 1 el sap (van 1 sinaasappel) / 12 rijpe vijgen (ongeveer 400 g), taaie stelen verwijderd en vijgen in de lengte gehalveerd / 2 eieren, eiwitten en dooiers gescheiden / 30 g mascarpone / 70 g slagroom / 35 g bloem / 2 el (15 g) cacaopoeder / 1 tl vanille-extract / 1/4 tl zeezout / 140 g pure chocolade (70%), grof gehakt in kleine stukjes van 1 cm / crème fraîche, om te serveren

Zo maak je het

1. Verwarm de oven tot 190°C. Voeg 50 g suiker toe aan een kleine, ovenvaste, hoge sauteerpan met een bodem van ongeveer 15 cm. Kook zo’n 5 tot 8 min. op middelhoog vuur tot de suiker is gesmolten en een donkere karamelkleur heeft gekregen. Roer ondertussen een paar keer om. Voeg voorzichtig de rum toe - het zal een beetje spetteren - en kook nog 30 sec. al roerend tot het geheel gemengd en dik is. Haal van het vuur, roer het sinaasappelsap en de vijgen erdoor en zet opzij.

2. Voeg de eidooiers toe aan een middelgrote kom, samen met 25 g suiker. Klop met de hand gedurende ongeveer 3 min. Klop de mascarpone luchtig en mix met de slagroom. Voeg bloem, cacao­poeder, vanille, zout en sinaasappelschil toe en klop tot een gladde en dikke massa.

3. Klop, in een middelgrote kom en met een schone garde, de eiwitten en de resterende 25 g suiker stijf, gedurende 4 tot 5 min. Spatel voorzichtig door het dooier­beslag en giet het mengsel vervolgens over de vijgen in de sauteerpan (zorg dat ze volledig bedekt zijn).

4. Bestrooi het geheel met de chocolade en bak gedurende ongeveer 25 min. tot het beslag gerezen en doorbakken is. Haal uit de oven, verdeel over vier kommen en besprenkel met het overgebleven vocht uit de pan. Serveer warm, met wat crème fraîche erbij.