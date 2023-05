Yves Petry: ‘Ik ken zoveel intelligente, belezen, ontwikkelde mensen die deze samenleving zo beu zijn’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Eenentwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: schrijver Yves Petry (55). Wie is hij in het diepst van zijn gedachten?

1. Hoe oud voelt u zich?

“Als schrijver voel ik mij tussen de 27 en de 34. In die zin dat thema’s die toen voor mij belangrijk waren, nu nog altijd belangrijk zijn. Het gevoel dat deze maatschappij nergens voor staat, geen echte inhoud heeft, geen echte richting. Als het gaat om een hoger doel, geeft deze maatschappij niet thuis. Tenzij het gaat om meer winst realiseren. Goed, hoe verhoud ik mij tot een maatschappij waar ik eigenlijk niet in geloof? Welke bijdrage wil ik daaraan leveren? Hoe zet ik mijn talent daarvoor in? Binnenkort kan ik met pensioen (lacht), maar dat is nog altijd iets waar ik mee worstel. En mijn personages ook.

“Ook als mens voel ik mij nog jong. Ik stel voortdurend mijn eigen activiteiten in vraag. Ik doe wel iets, maar weet eigenlijk niet of dat veel zin heeft. Soms voel ik mij als iemand die nog nooit een echt beroep heeft aangevat en zich afvraagt wat hij later wil worden. Dus dat is érg jong. (lacht)

“Tegelijk kun je niet ontkennen dat er zoiets bestaat als tijd en dat je daardoor wordt meegesleurd. Fysiek ben je niet meer degene die je vroeger was. Toch voel ik mij nu jonger dan vijf jaar geleden. Onder andere door twee jaar niet te roken. Overal zit mens is het eerste volledig nicotinevrije boek dat ik geschreven heb. Het is een geruststelling te weten dat ik zonder sigaretten kan, want na De geesten was ik werkelijk kapotgerookt. Ik was er echt slecht aan toe. Als ik de auteursfoto’s van nu en toen vergelijk, zie ik er ook gewoon jonger uit.

“Nog iets onvermijdelijks, hoe jong ik me ook denk te voelen, is dat er almaar meer jongere mensen bijkomen. Dat er ondertussen al een hele generatie bestaat die jonger is dan ik, geheel volwassen mensen, zoals mijn eigen zoon, waarvan je toch door een behoorlijke kloof bent gescheiden, dat geeft toch een andere kijk op het bestaan. En dan voel ik mij wel echt 55. Ik vind vijf sowieso een afschuwelijk lelijk getal, en voilà, dat staat daar nu twee keer. Dus mijn gevoel is gemengd.”

BIO geboren in Tongeren op 26 juli 1967 • studeerde filosofie en wiskunde • kernredacteur van tijdschrift DW B • schrijver en essayist • publiceerde o.m. Het jaar van de man, De laatste woorden van Leo Wekeman, De achterblijver, De maagd Marino (Libris Literatuurprijs), Liefde bij wijze van spreken en De geesten • In zijn nieuwste boek Overal zit mens kruipt Petry in het hoofd van een potentiële moordenaar

2. Wat vindt u een kenmerkende eigenschap van uzelf?

“Ik heb niet zo’n uitgesproken beeld van mijzelf. Ik zeg ook al jaren dat je je geen al te scherp beeld mag vormen van anderen. Een beeld dient om afstand te nemen, om iemand te reduceren tot een bepaald idee. Hoe nader mensen je zijn, je vrienden, intimi, hoe vager ze worden. Des te reëler zijn ze.

“En dan, de primus inter pares onder mijn vrienden ben ikzelf natuurlijk. (lacht) Daarom dat ik geen duidelijk kenmerk van mezelf kan geven. Misschien een zekere volharding, als ik eenmaal een voornemen heb gemaakt. Ook al ziet het er tijdens het schrijven soms hopeloos uit, ik heb nog nooit een boek opgegeven. Het is misschien niet altijd even geslaagd, maar binnen het vermogen dat ik op dat moment of in die levensfase heb, maak ik het wel af.

“Ook vriendschappen geef ik niet snel op. Ik vind loyaliteit een waarde op zich, ook al is het helemaal niet meer van deze tijd. Het heeft wel iets om mensen dertig jaar te kennen. Ook al zijn er fases geweest van wederzijdse of eenzijdige ergernis. Maar goed, vrienden hoeven voor mij niet volmaakt te zijn. Het heeft ook niet zoveel zin om je aan je vrienden te ergeren, want nieuwe vrienden zullen geen haar beter zijn. (lacht) Mijn oudste vriend ken ik al veertig jaar. Dat is zelfgekozen familie eigenlijk. Ik vind dat uniek.”

3. Wat drijft u?

“Een zekere eerzucht. Het verlangen om erkend te worden, om te kunnen tonen wat je in je mars hebt. Literair, artistiek, intellectueel vermogen ook. Ik wil wel erkend worden op grond van prestatie, niet op grond van een gefotoshopt beeld op Instagram, dus dat maakt eerzucht enigszins excuseerbaar.

“Wat mij ook drijft, is angst voor vergetelheid. Of liever, mismoedigheid bij de gedachte dat er na mijn dood niets anders van mij overblijft dan mijn grafschrift. Er zullen een paar mensen zijn die mij zich zullen herinneren als persoon, en als die sterven is het helemaal gedaan. Als ik niet de hoop koesterde dat mijn boeken nog lang na mijn dood zullen worden gelezen, als ik zo wijs was om vrede te hebben met het feit dat ik na mijn dood volledig zal worden vergeten, zou ik niet meer schrijven.

“Ik denk dat dat ook invloed heeft op de manier waarop ik schrijf. Niet al te tijdgebonden, zodat het stilistisch ook mensen kan bekoren van wie ik geen tijdgenoot meer ben. Zoals ik Robert Musil nog lees, of Robert Walser, twee grote stilisten die daar op mijn schouw liggen.

“Zo ben ik destijds ook wiskunde gaan studeren vanuit een verlangen om mijn geest te verbinden met iets dat niet kon vergaan. Ja, mijn sterfelijkheid zat mij al dwars op mijn 16de. Misschien had dat ook te maken met het feit dat ik toen klassieke muziek leerde kennen. Dat mensen als Beethoven en Bach, die al twee eeuwen dood waren, toch als echte stemmen voor mij waren. Echte persoonlijkheden die in mijn hart oprezen. En ik wilde dat ook. Ik wilde over de eeuwen heen nog in de harten van mensen leven. Misschien zou mijn eerste keuze wel muziek zijn geweest, maar ik heb dan, door mijn afkomst, voor de goedkoopste kunst gekozen. Het is dus literatuur geworden.” (lacht)

4. Hoe was uw kindertijd?

“Mijn kindertijd valt uiteen in twee delen. Mijn vroege kindertijd, tot mijn 8ste, heb ik in Brussel doorgebracht. Tussen de stenen. Het tweede deel in Borgloon, in Limburg. Onder de appelbomen. (lacht) Ja, dat is een heel verschil. Toen ik in Borgloon aankwam, werd ik nogal uitgelachen met mijn Brussels accent. En wanneer we later vrienden in Brussel gingen bezoeken, werd ik uitgelachen met wat ze daar mijn Hollands accent noemden. Het was dus nooit goed.

“Het moeilijkst vond ik misschien wel die aanpassing. Voor iemand zonder uitgesproken sociale aanleg, of iemand die er niet echt op uit is om zich populair te maken, was het niet makkelijk om zich in Borgloon te integreren. Iedereen praatte dialect. Ik weet dat de buurvrouw eens op mij afkwam toen ik daar al twee, drie jaar woonde, en zei, in het dialect dan: je woont hier nu al zo lang, het wordt tijd dat je een beetje plat begint te kallen. En dat ik toen nog bij mijzelf dacht, uiteraard wat geïntimideerd: nooit! (lacht) Nee, ik wilde geen dialect spreken. Maar voor de rest was ik daar wel gelukkig, denk ik. Ik voelde mij daar een ridder in de middeleeuwen.

“Alleen, niet elk huwelijk is even geslaagd. ‘Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze’ (verwijzend naar openingszin uit ‘Anna Karenina’ van Lev Tolstoj, red.). En dat had wel zijn weerslag op mij. Soms stemde dat mij droevig, vooral omdat ik bang was dat mijn ouders uit elkaar zouden gaan, maar dat is niet gebeurd.”

5. Is het leven voor u een cadeau?

“Ik denk het wel, want ik heb weinig zin om te sterven. Het is iets dat ik niet zomaar wil afgeven, ik wil er graag nog wat uithalen.”

‘Het woord ‘troost’ heeft voor mij geen inhoud. Als ik echt verdrietig ben, kan niets mij troosten. Verdriet moet op zijn eigen manier slijten.’ Beeld © Stefaan Temmerman

6. Welke kleine alledaagse dingen kunnen u blij maken?

“Wanneer de niet-menselijke werkelijkheid mij in het oog springt, mij raakt, op een woordloze manier tot mij spreekt. En dan heb ik het over een wolk, een bloem, een vogel. Of, heel afgezaagd, de maan natuurlijk. Soms treft het je, heel kort, dat de maan echt is. En dat je bijna als het ware het stof op de maan kunt zien liggen. Een dag waarin zoiets gebeurt, vind ik geen slechte dag. Als ik dan bovendien aan het schrijven ben, en die ervaring gaat gepaard met een spontane verwoording ervan, al zijn het maar drie regels, dan is de dag wérkelijk geslaagd. Het klinkt niet alsof ik hard werk (lacht), maar dan is het voor mij goed geweest.

“Het zien van zoiets kleins, hoe vluchtig ook, bindt je aan het leven. Als ik die kleine dingen niet meer zou meemaken, vraag ik mij af of het nog zinnig is te leven. Succes is niet de bron van levensgeluk.”

7. Wat biedt u troost?

“Ja, kijk, troost, daar moet je bij mij niet mee afkomen. Ik weet niet wat dat betekent, dat woord heeft voor mij geen inhoud. Als ik echt verdrietig ben, kan niets mij troosten. Verdriet moet op zijn eigen manier slijten.”

8. Waar hebt u spijt van?

“Spijt is voor mij al een even leeg woord als troost. Dat ken ik ook niet. Ik heb het gevoel dat alles gegaan is zoals het moest gaan. Ik heb op alles gereageerd zoals ik moest reageren of zoals ik dacht te moeten reageren. Ik reageer zelden vals of onoprecht.

“Er wordt wel gezegd dat je het meest spijt hebt, niet van dingen die je gedaan hebt, maar van dingen die je hebt nagelaten. Wat heb ik nagelaten? Ik vind het eigenlijk spijtig dat ik geen beter netwerker ben en dat ik dus nagelaten heb om mij in te slijmen bij de juiste mensen op het juiste moment, zoals ik collega’s van mijn leeftijd weleens heb zien doen. Kan ik daar spijt van hebben? Ik kan het gewoon niet, ik weet niet hoe het moet. Ik voel mij, zodra ik er zelfs nog maar een poging toe doe, meteen zo belachelijk en ik schaam mij zo over mijzelf, tegenover mijzelf, dat de performance helemaal in het water valt. Ik kan gewoon niet anders dan denken: kijk, hier is mijn boek en is dat nu niet genoeg? Maar de wereld hangt toch wel van een beetje geslijm en stroopsmeerderij aan elkaar, vreemd genoeg. Maar goed, dat moet de wereld dan maar weten.”

9. Wat is uw grootste angst?

“Dat mijn zoon iets zou overkomen. En sinds de oorlog in Oekraïne: dat vulgaire gedreig met nucleaire wapens. Ik ben van een generatie die is opgegroeid met nucleaire angst. Op mij had dat wel een impact, en dat zit er nog diep in.

“Een andere angst: nu probeer ik zo’n krachtig, lenig, expressief Nederlands te schrijven, maar stel je voor dat over vijftig jaar niemand onze taal nog spreekt. Dat er af en toe een leenwoord of een uitdrukking uit een andere taal wordt gebruikt, mij goed. Maar waarom uitsluitend uit het Engels? Die dominantie van het Engels steekt mij tegen. Vooral de onnodigheid ervan. Het is niet nodig om kinderen kids te noemen, bijvoorbeeld, of tegen je kinderen te zeggen: doe je shoes aan.” (lacht)

10. Wanneer hebt u voor het laatst ­gehuild?

“De laatste keer dat ik echt onbedaarlijk moest huilen, was toen mijn vader stierf. Dat is ook alweer tien jaar geleden. Voor de rest krijg ik wel makkelijk een krop in de keel of tranen in de ogen. Wat ik heel vervelend vind als er anderen bij zijn. Daarom ook kijk ik liever in m’n eentje naar het nieuws. Sommigen vinden het vermogen om je in te leven in de situatie van anderen de bron van ware moraliteit. Bij mij gaat dat vrij spontaan. Empathie is eigenlijk iets heel eenvoudigs en natuurlijks. Dierlijk haast. Het heeft zeker zijn verdienste, op artistiek vlak bijvoorbeeld. Maar ik hecht er niet te veel morele waarde aan.”

11. Wanneer bent u voor het laatst door het lint gegaan?

“In het openbaar woest worden, dat moet geleden zijn van het Boekenbal in Antwerpen, lang geleden, op een overigens uitstekende journalist van Humo, Bart Vanegeren. Tien jaar later is hij mij komen interviewen en dat was geweldig, dus dat is wel vergeven en vergeten. Maar op dat moment was ik gefrustreerd omdat mijn boek (‘Gods eigen muziek’, 2001, red.) niet aan bod was gekomen in Humo.

“Wellicht vond ik het een goed idee hem even tot de orde te roepen. De precieze gang van zaken wordt door verschillende mensen anders verteld. Ik weet het ook niet meer juist. Ik zal misschien wel een mep hebben proberen uit te delen, maar die zal geen doel hebben getroffen. Ik ben toen wel aan de deur gezet, dat weet ik nog. Dat was een diepe vernedering. Een absoluut dieptepunt.” (lacht)

12. Wat is uw vroegste herinnering?

“Mijn vroegste herinnering is er een die niet kan hebben plaatsgevonden. Fysiek onmogelijk. Ik moet hooguit drie jaar zijn geweest. Mijn oom en tante kwamen bij ons op bezoek in Brussel. Ik weet nog dat zij zwanger was van mijn neefje en dat ik van opwinding begon rond te tollen op mijn neus. Ik zie het nog zo voor me.” (lacht)

‘Herinneringen zijn kort in ­vergelijking met het leven. Je denkt aan een onvergete­lijke dag, maar je herinnert je er maar tien seconden van.’ Beeld © Stefaan Temmerman

13. Wat hing er aan de muur van uw tienerkamer?

“Ik was niet het soort tiener dat van zijn kamer zijn eigen hol maakte. Het enige wat ik mij nu herinner dat ik zelf heb opgehangen, is een stuk uit een dialoog van Plato dat we vertaald hadden in de klas, waarin Socrates zich richtte tot de mannen van Athene. ‘Is het geen schande dat jullie zo bezig zijn met jullie rijkdom en eer en zich zo weinig bekommeren om het enige wat jullie écht hebben, namelijk jullie ziel’, was zowat de teneur.

“Ik deed weinig typische tienerdingen. Tot voor ik naar klassieke muziek luisterde, en dat was pas in het vijfde middelbaar, luisterde ik helemaal niet naar muziek.

“Dus ik ben ook iemand zonder pop- of rockverleden. Die aanraking met klassieke muziek kwam door een welbepaalde leraar, Jef Arras. Een heel bijzonder figuur, heel goede lesgever. Ik vond dat zo heerlijk, die klanken van klassieke muziek, dat ik mij meteen inschreef in de bibliotheek van Hasselt om platen te ontlenen. Op school zat ik al te dromen over wat ik ‘s avonds zou beluisteren. Ik hongerde naar muziek. Niet-seksuele orgasmes gaf die mij.”

14. Waarover bent u de laatste tijd dieper gaan nadenken?

“Over leeftijd, over ouder worden. Het leven is zuiver rekenkundig bekeken toch maar kort. Vijftien jaar geleden was ik 40, een heel ander mens dan nu. Maar wat betekent vijftien jaar? Wie kent het verschil tussen 1650 en 1665? Behalve voor historici lijkt dat hetzelfde, maar in een persoonlijk leven is dat toch een enorm verschil. En vooral: waar is die tijd gebleven? Hoeveel herinneringen heb ik daaraan? Misschien, alles bij elkaar, een uur? Herinneringen zijn kort vergeleken met de lengte van het leven. Je denkt: dat was een onvergetelijke dag, maar eigenlijk beslaat de herinnering aan die dag zo’n tien seconden. Dus er schiet toch maar weinig over van al die tijd, in herinneringsduur gemeten. Waardoor het soms lijkt het alsof het leven in een oogwenk voorbijgaat.

“En ook: vijftien jaar geleden was ik 40. Dat was jonger, maar ik ben nu nog altijd niet héél oud. Maar over vijftien jaar ben ik 70. Dat is toch schokkend. (lacht) Dus ja, vijftien jaar, is dat nu veel of weinig? Dat speelt dagelijks door mijn hoofd. En dat is toch een nieuwe ontwikkeling. Tussen 25 en 40 leek het leven hetzelfde. Uiteraard, er werd een zoon geboren en ik heb mijn eerste boeken gemaakt, er gebeurden wel dingen. Maar eigenlijk had ik de indruk dat ik nog altijd dezelfde was. Nu denk ik: tijd is toch wel reëel. Ik ben niet iemand die dagboeken bijhoudt of voortdurend foto’s maakt. Laat ik dan maar hopen dat mijn boeken blijven. Dat is dan het beste, of het maximale wat er te behouden valt.”

15. Welk boek heeft een bijzondere betekenis voor u?

“Vele. Ik kan moeilijk een noemen dat er echt helemaal uitspringt, maar nu ben ik, door te verhuizen, na jaren ineens weer op De man zonder eigenschappen gestoten (van de Oostenrijkse schrijver Robert Musil, 1880-1942, red.). Wat een genot! Als je dat boek leest, hoef je twintig jaar de krant niet meer te lezen, omdat het nog zo actueel is. Het speelt zich af in 1913 en is geschreven met de kennis achteraf van waar het uiteindelijk heen ging met een maatschappij die nergens meer heen ging, die vergeefs op zoek was naar een groot doel en zich ten slotte in een krankzinnige oorlog heeft gestort.

“Ik heb het voor het eerst gelezen toen ik 25 was. Ik kan niet zeggen of ik mijzelf daarin herkende of dat ik erdoor gevormd ben, maar dertig jaar later merk ik toch wel een sterke geestelijke verwantschap tussen het hoofdpersonage Ulrich en mij. Dat gevoel van onbestemdheid, geen zin om een maatschappelijke rol op te nemen, om te stollen tot een nuttig element in de samenleving. Of de man zonder eigenschappen dat gevoel op mij heeft overgedragen of misschien versterkt wat al aanwezig was, kan ik niet meer achterhalen. Wellicht dat laatste.”

'Vijftien jaar geleden was ik 40. Maar over vijftien jaar ben ik 70. Dat is toch schokkend.' Beeld © Stefaan Temmerman

16. Hoe definieert u liefde?

“Liefde is erkennen dat de ander even echt is, even drie- of vier- of vijfdimensionaal als jijzelf. Niet zomaar een agens dat reageert, al dan niet op de gewenste manier, op wat je zegt, wat je wilt, wat je verlangt, maar iemand die geheel eigen motieven heeft, een eigen gevoelsleven, dat even diep is als het jouwe. Even wispelturig ook, even weinig rationeel.

“Dat vind ik niet zo vanzelfsprekend als het in de oren van sommigen misschien mag klinken. Soms is het om razend van te worden dat de ander zo onhandelbaar is, zo weinig manipuleerbaar, en dat om geen betere reden dan dat hij of zij ook echt bestaat. Maar dat erkennen en toelaten in je leven, dat noem ik dan liefde. Dat is helemaal iets anders dan verliefdheid, bijna het tegenovergestelde, want in dat geval is er niet echt een ander, dan worstel je alleen maar met je eigen wensvisioen of -delirium. Wat natuurlijk ook erg meeslepend kan zijn.”

17. Wat vindt u erotisch?

“Intelligentie vind ik erotiserend. Mensen die niet intelligent zijn, oefenen op mij geen aantrekkingskracht uit. Een dom lichaam kan ik overal krijgen.”

18. Wat is de speciaalste plek waar u ooit de liefde bedreven hebt?

“Overal waar ik geweest ben, is iedereen geweest. Dus geen speciale plekken, want iedereen is overal al geweest.” (lacht)

19. Hoe zou u willen sterven?

“Niet eigenlijk. Ik heb zo weinig zin om daarover na te denken dat ik daar niet op kan antwoorden.”

20. Wat zou u wensen als laatste avondmaal?

“Ik denk niet dat ik dan nog met smaak zou kunnen eten. Wat ik wel nog zou willen, is een glas wijn. Een heel goede wijn, de beste of tenminste duurste die ik ooit gedronken heb. Desnoods koop ik een fles van vijfduizend euro. Eens proeven of het dat nu werkelijk waard is.” (lacht)

21. Welke droom hebt u nog?

“Ik zou het fijn vinden om nog eens in een samenleving terecht te komen die waarde hecht aan cultuur en geest. Ik ken zoveel intelligente, belezen, ontwikkelde mensen die deze samenleving zo beu zijn, daar zulke weerzin voor voelen. Die natuurlijk wel hun geld moeten verdienen en daarom meedraaien, en tegelijkertijd maar weinig geloven in wat ze doen. Die de geringe rol die cultuur en de grote filosofische vragen spelen in de publieke sfeer, hard betreuren. Dat louter cijfermatig, prestatiegericht denken is zo hol, zo leeg, zo dom.

“Dat daar eens een kentering in komt, zonder dat daar een catastrofe aan vooraf moet gaan, dat zou ik nog willen meemaken. En niet wanneer ik 85 ben. Liefst morgen al.” (lacht)

Yves Petry staat met Overal zit mens op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs. De winnaar wordt maandagavond 8 mei bekendgemaakt.

Yves Petry, Overal zit mens. Een moordfantasie, Das Mag, 250 p., 22,99 euro.