‘Yoda was voor mij een boegbeeld van het verzet. Ik droomde ervan een Jedi te worden’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Twintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: advocaat en strafpleiter Sven Mary (51). Wie is hij in het diepst van zijn gedachten?

Hoe oud voelt u zich?

“Ik voel me geen 51. Eerder 42 à 43. Ik ga er voor mijn eigen welzijn en ijdelheid ook vanuit dat ik er niet uitzie alsof ik 50 ben.

“Ik hou sowieso niet van verjaardagen, ik heb dat nooit graag gevierd, maar dat getal was wel voor het eerst een kleine slag in mijn gezicht. Als je 40 wordt, heb je nog ongeveer dezelfde tijd voor je liggen, denk je toch, maar bij 50 ben je de helft al gepasseerd en begin je achterom te kijken.

“Ik wil nog steeds een aantal dingen doen die fysieke capaciteiten vereisen. Landen doorkruisen met een rugzak, bijvoorbeeld, dat zal ik geen twintig jaar meer kunnen doen. Als ik mijn fitheid behoud, hoogstens nog tien jaar. Daardoor begin ik ook na te denken: wat staat er nog op mijn bucketlist? Zoveel dat ik nog vier levens nodig zou hebben. Dat zal niet lukken. Dat knagende gevoel heb je niet tussen je 35ste en 40ste, want dan denk je dat alles nog open ligt.

“Gisteren zag ik mijn vader, die 73 wordt. We zijn samen gaan eten in de stad. Om halfelf wilde hij de metro naar huis nemen. Ik heb hem thuis afgezet. Een beetje beschermend van mij, misschien overbeschermend. Maar je begint het fysiek te zien, hij is wat trager geworden. Je laat een man van 73 dus niet zomaar ’s avonds alleen de metro nemen. En je weet ook wat dat betekent: hij zal nooit meer sneller worden.

“Hoe ouder je wordt, hoe meer afscheid je moet nemen. Er zullen nog veel mooie momenten komen, maar er zullen ook veel trieste volgen. Zo is het nu eenmaal.”

Wat vindt u een kenmerkende eigenschap van uzelf?

(denkt lang na) “Misschien moet ik minder snel zeggen wat ik denk. Ik ben iemand die de dingen benoemt. Je kunt dat op twee manieren doen: op een arrogante, agressieve wijze of op een normale wijze, rechttoe rechtaan. Ook daar is een evolutie in. Toen ik nog met 400 kilometer per uur leefde, moest alles rap gaan, het moest vooruit, de zweep erop. Wat ik toen gezegd heb tegen bepaalde mensen met wie ik nu nog werk, zou ik nu anders formuleren.

“Ik ben ook iemand die graag deelt met de mensen die ik graag zie. Ik zal nooit rijk worden. Als ik zin heb om een weekendje naar Ibiza te gaan of plots met een groep vrienden een voetbalwedstrijd te gaan bekijken, dan betaal ik dat. Omdat ik er ook altijd van uitgegaan ben dat zij dat ook zouden doen als zij dezelfde middelen hebben.”

Wat drijft u?

“In feite weet ik niet of iets mij nog drijft. Ik weet alleen dat ik nog altijd in een rollercoaster zit, waar ik af en toe eens met een been uit kan stappen, maar nooit met twee. Ik doe wat ik doe in ieder geval minder graag dan vijftien jaar geleden. Mijn job wordt te vaak geromantiseerd. Soms is het de vraag hoelang ik dit ritme nog kan aanhouden. Ik slaap vier à vijf uur per nacht, veel te weinig. De vermoeidheid groeit, zowel fysiek als mentaal. Een paar jaar geleden begon ik in april al uit te kijken naar de zomervakantie, nu midden oktober al.

“Natuurlijk word ik nog gedreven door een passie voor mijn beroep. Er is nog altijd dat rechtvaardigheidsgevoel dat mij erdoor trekt. Tegendraads blijven maakt daar ook deel van uit. Niet altijd braaf ja­knikken. Door mijn beroep en de kleine naambekendheid die ik geniet, kan ik mijn mening verkondigen over een aantal thema’s in de samenleving. Dat ventileren doet me goed.”

Wat was de moeilijkste periode in uw leven?

“Een van de moeilijkste momenten in mijn leven was het aankondigen van de echtscheiding aan mijn kinderen. Ze waren toen vijf en zes. Ik ging voor de eerste keer in jaren alleen wonen in een huisje dat ik in de buurt gehuurd had. Dat was een emotioneel moment. Mijn kinderen hebben mij weker gemaakt.

“De laatste tijd heb ik last van twee eigenaardige dromen, ergens tussen waken en slapen in. Ik heb mijn beide kinderen vast, er is een afgrond en ik moet een van de twee loslaten. Ik heb de keuze: wie laat ik los? Of ik heb een van de meisjes vast, maar heb geen kracht meer en ze valt. Die dromen doorbreken mijn nachten. Ik probeer er al een hele tijd achter te komen wat de oorzaak ervan is.

“Is het een besef dat mijn oudste dochter, Louisa, haar eigen weg zoekt in het leven? Misschien sta ik te veel met één been in de misdaad en word ik te vaak geconfronteerd met de gevaren die ze kunnen lopen. Van bepaalde stoffen in drankjes tot drugs en verkrachting. Je mag er niet aan denken dat het jouw dochter kan overkomen.

“Daardoor is het nooit rustig in mijn hoofd. Het zal ook nooit rustig worden. Die onrust maakt me tot wie ik ben, houdt me scherp, maar soms is het te veel. Je hebt natuurlijk geen vakje dat je kan aanklikken om de onrust uit te zetten. Je kan ze wel omzeilen. Ik doe dat door middel van harde fysieke inspanningen. Ik loop drie tot vier keer per week minstens 10 kilometer. Dat is mijn manier om er min of meer mee om te gaan.”

Wanneer hebt u het laatst gehuild?

“Toen mijn jongste dochter onlangs een briefje onder mijn hoofdkussen had gelegd met daarop: ‘Jij bent de beste papa ter wereld’.”

Hoe was uw kindertijd?

“Ik heb het geluk om een grootmoeder te hebben gehad van wie ik zielsveel hield en nog steeds hou − ook na de dood kun je van mensen houden. Ze is 88 geworden. Ik heb het geluk dat ze zo lang heeft geleefd.

“Ik ben hoofdzakelijk bij mijn grootmoeder opgegroeid omdat mijn ouders allebei een leven leidden met een snelheid van 200 per uur. Een goed en leuk leven wel. De vraag is alleen of er in hun bestaan wel plaats was voor mij. Wat niet wegneemt dat ze van mij hielden. Maar hun echtscheiding was minder vriendelijk dan die van mij.

“Desondanks heb ik een fenomenale jeugd gehad. Zonder zorgen. Het is cliché, maar het waren andere tijden, minder gevaarlijke tijden, vrijere tijden. Op mijn veertiende speelde ik nog met Playmobil en Star Wars. Mijn overgrootvader leerde me kaarten, bridgen, wippen, we speelden gezelschapsspelletjes. En in de namiddag kreeg ik warme chocomelk met echte fondant.

“De enige vaste telefoon stond in de living en als je in de grote vakantie brieven schreef naar je vrienden, keek je weken uit naar een antwoord. Als je een brief kreeg van een meisje op wie je verliefd was, o euforie! Misschien klink ik nu als een oude zak, maar het was vroeger toch allemaal veel leuker.

“Was ik een grote lezer? Nee. Maar ik verslond wel een stapel boeken die nu gecanceld worden. Ik ben opgegroeid met cowboy- en indianenverhalen − Winnetou was een van mijn opperhelden. En met De Vijf, vier kinderen en een hond, die samen mysteries oplosten. En dan deed je dat ook, op avontuur uitgaan, rondtrekken in de bossen, je verbeelding de vrije loop laten.

‘Sanda Dia zal er minstens voor gezorgd hebben dat er een discussie op gang is gekomen. Dat ouders met hun kinderen praten over morele grenzen. Maar de prijs die hij daarvoor betaald heeft, is te hoog geweest.’ Beeld © Stefaan Temmerman

“Nu kan dat niet meer. Twee weken in de zomer op kamp en dat is het. Alles is gecontroleerd. Het leven is een Big Brother-show geworden. En wij zijn daar verantwoordelijk voor. We oogsten wat we hebben gezaaid. En het zal alleen nog maar erger worden.

“Daarom zeg ik dat ik een fenomenale jeugd gehad heb. Omdat ik kon gaan ravotten, voetballen, in de natuur gaan fietsen. Wij vertrokken ’s morgens, een bende kinderen, en kwamen ’s avonds zo ‘zwet als oele’, zoals mijn grootmoeder zou zeggen, thuis. Met grote honger, maar zo gelukkig. Ze lieten ons gewoon vrij.

“Wij durven dat niet meer met onze kinderen en dat vind ik spijtig. Want als we niet oppassen, creëren we met die smartphones een domme generatie. Je kunt zeggen dat altijd en overal in contact staan met anderen een goede evolutie is, maar in werkelijkheid leven we in een ik-maatschappij. We nemen geen foto’s meer van anderen, alleen nog van onszelf. Ik blijf erbij dat het toen beter was.”

Wat hing er aan de muur van uw tienerkamer?

“Yoda. Omdat hij het boegbeeld was van het verzet. Een Jedi worden was mijn grote droom. Ik maakte lichtzwaarden met neonlichten. Die sciencefiction lag helemaal in de lijn van de opvoeding die ik gekregen heb en de verhalen over mijn beide grootvaders die in het verzet zaten en hun leven tijdens de oorlog op het spel hebben gezet.”

Wat is uw zwakte?

“Ongecontroleerd door het lint gaan overkomt mij hoogst uitzonderlijk, maar ik kan wel nog altijd uitbarsten. Minder dan vroeger, maar wel nog als het gaat over iets onrechtvaardigs, dat is mijn zwakke punt.”

Waarover bent u de laatste tijd dieper gaan nadenken?

“Soms vraag ik mij af of het wel verantwoord gedrag is om de twee jonge meisjes van wie ik zielsveel houd een jungle­achtige wereld in te sturen. It’s a cruel world en ik heb spijtig genoeg het slechte gevoel dat het niet beter wordt. Ik wist dat het een harde, stoute wereld was, maar niet dat ze met de snelheid van het licht geconfronteerd zouden worden met klimaatrampen, pandemieën en oorlogen.

“Mocht ik dat geweten hebben, zou ik eraan begonnen zijn? Dat is een andere vraag. Waarschijnlijk wel. Maar het knagende gevoel dat je krijgt, of je verantwoord bezig bent als je nog kinderen op de wereld zet, laat mij niet meer los. Misschien wel, want zij kunnen er misschien voor zorgen dat alles opnieuw een andere wending krijgt. Dat zou mooi zijn.”

Waar hebt u spijt van?

“Van veel, echt waar. Ik heb spijt van een stukgegane relatie. Ik heb spijt dat ik een huis heb gekocht waarvan ik de verborgen gebreken niet heb gezien. Ik zal waarschijnlijk ooit spijt hebben dat ik te veel met mijn werk bezig ben geweest en te weinig met mijn familie. Ook al ben ik wel al vaak thuis, maar nog te weinig. Ik heb spijt van de momenten waarop de duisternis in mijn hoofd de bovenhand nam.

“Psychologische hulp zoeken kan je dan helpen. Zolang je maar niet liegt tegen de mensen bij wie je om hulp gaat en tegen jezelf. Dat is het ding. En dat deed ik, mezelf verbergen. Verschrikkelijk. Het moeilijkste is, nadat je hebt gelogen, om terug te gaan en te zeggen dat het allemaal bezijden de waarheid was wat je vertelde. Die moed heb ik uiteindelijk toch gehad. En pas dan kun je gaan werken aan jezelf. Maar als je een inconsistent, onwaar verhaal blijft ophangen, kun je niet verbeteren. (stilte) Of anderen zich dan wel helemaal blootgeven als ze in therapie gaan, weet ik niet. Ik heb dit nog nooit zo open tegen iemand verteld. (zwijgt)

“Ik ben een tijdlang wekelijks gegaan, op vrijdag, voor ik het weekend inging en dat bracht mij rust. Maar het gevaar schuilt in de euforie. Wanneer de zaken in je leven goed gaan, moet je oppassen. Omdat je een lief hebt, op vakantie vertrekt, of een vrijspraak hebt behaald, denk je al snel dat het goed is geweest. En dan ga je een paar weken niet, en sluipt dat donkere gevoel weer binnen. Een zekere regelmaat is nodig.”

Welke kleine alledaagse dingen kunnen u blij maken?

“Verrassende brooddozen maken voor mijn dochters, elke dag anders, dat maakt mij blij, dat is mijn vorm van kunst. Ik stop daar al mijn creativiteit in. Van zout naar zoet. Er is zoveel diversiteit, dus wil je je kinderen niet zomaar boterhammen met choco en confituur meegeven.

“De rust van de ochtend rond 6.30 uur, wanneer het nog heel stil is en alleen mijn hond Bruno bij mij staat, vind ik heel bijzonder. Zowel ’s zomers als ’s winters, of het nu heel lang donker is of zeer snel licht wordt. De stilte hier op de boerenbuiten is genieten.

“En wanneer de wekkers dan afgaan met liedjes van Billie Eilish of Coldplay, de hectiek van het douchen, het haastige ontbijt, het blijven momenten om te koesteren.”

‘Het knagende gevoel dat je krijgt, of je verantwoord bezig bent als je nog kinderen op de wereld zet, laat mij niet meer los.’ Beeld © Stefaan Temmerman

Wat biedt u troost?

“Muziek biedt mij rust, troost, maar soms ook tristesse. En die tristesse biedt dan ook weer troost. Je kunt soms een hele tijd tussen de twee heen en weer geslingerd worden.

“Maar ook een arm van mijn dochters of vriendin geeft troost. En mijn hond. Een beest voelt wanneer iemand troost nodig heeft. Dat is een natuurlijk instinct. De affectie die ik krijg van mijn hond zorgt er dagelijks voor dat ik weer op weg kan. Goeie jongen.” (lacht)

Hebt u ooit een religieuze ervaring gehad?

“Neen. Nooit. Spiritualiteit noem ik geen religieuze ervaring.”

Welk boek heeft een speciale betekenis voor u?

“Op dit moment Het diner van Herman Koch, omdat ik een parallel zie met de dood van Sanda Dia. Koch zal voorkomen in mijn pleidooi. Meer kan ik er nu niet over zeggen, ik ben het nog aan het uitwerken. Het ligt nu even in de kast, maar ik ben er maanden elke dag mee bezig geweest. Elke dag ging ik naar bed met een nieuwe versie in mijn hoofd. Elke dag. Tot ik in slaap viel.

“En dan telkens weer die droom dat ik mijn kinderen moest loslaten in een ravijn. Zo zie je maar hoe diep dat op je inhakt. En dan hebben jullie de foto’s nog niet gezien. (lange stilte)

“Sanda Dia zal er minstens voor gezorgd hebben dat er een discussie op gang is gekomen over studentendopen. Dat ouders met hun kinderen praten over morele grenzen. Ik ben zeker dat Sanda Dia heel veel jongeren gered heeft van fysieke en mentale trauma’s. Maar de prijs die hij daarvoor betaald heeft, is te hoog geweest. (zucht)

“Nog een boek dat ik soms herneem, is L’Exécution (1973, red.) van Robert Badinter. Een Franse advocaat en politicus die er als minister van Justitie voor gezorgd heeft dat de doodstraf in Frankrijk afgeschaft werd (in 1981, onder François Mitterrand, red.). In L’Exécution vertelt Badinter het relaas van zijn cliënt, Roger Bontems, die ter dood veroordeeld werd, ook al bleek hij tijdens het proces onschuldig te zijn. Nadat Badinter zijn cliënt naar de guillotine begeleid had, zoals destijds de gewoonte was, begon hij zijn jarenlange strijd tegen de doodstraf.

“Zijn verhaal strekt mij tot voorbeeld om de kracht te blijven vinden om mensen bij te staan die onze verdediging nodig hebben, zoals de papa en de broer van Sanda Dia. Want op 13 maart 2023 (wanneer de zaak voorkomt voor het Antwerpse hof van beroep, red.) staan we niet tegenover een bataljon, maar tegenover een heel leger met zwaar geschut. Dat is een enorme uitdaging. We zijn de man op het Tiananmenplein. Vier advocaatjes tegen twintig tanks. Zo voel ik het en zo zweep ik mezelf op om er duizend procent voor te gaan.”

Hoe definieert u liefde?

“Als iets waarvan ik dacht dat het een maximale houdbaarheidsdatum van tweeënhalf jaar had. Omdat die vlam, dat overweldigende gevoel, daarna begon te doven. Alleen een nieuwe vriendin kon die vlam opnieuw aanwakkeren.

“Vandaag denk ik: liefde is elkaar de kans geven om jezelf te zijn. Deels apart je leven leiden, maar dan weer samenkomen en elkaar terugvinden. Ervoor zorgen dat de vlam op het juiste niveau staat, niet te hoog, niet te laag, om het interessant en spannend te houden. Laten we het houden op: liefde is een mooie ontdekkingsreis.

“Wanneer ik dat ontdekt heb? Een tijdje geleden.

“Waarom mijn huwelijk gestrand is? (klopt zich drie keer op de borst) Mea culpa. Mijn schuld. Eenzijdig mijn schuld. O ja, zonder enige twijfel. Ik heb het zwaar uitgehangen in mijn huwelijk. Niet kunnen omgaan met bekendheid. Denken dat je interessant en mooi bent. Macht erotiseert en verleidt. Een wereld die opengaat. Al die vrouwen die voor je vallen.

“En dan opnieuw proberen en proberen, maar op een gegeven moment is het op en dan moet je beslissen om uit elkaar te gaan. Voor het welzijn van iedereen. De kinderen, haar, mezelf. Vandaag blijkt dat de juiste beslissing te zijn geweest. Voor de kinderen kunnen we nu tenminste echt toffe ouders zijn.

“Of ik nu gekalmeerd ben? (schalkse blik) Ja, ja, echt waar. Nu, in het Frans zeggen ze ‘Chassez le naturel, il revient au galop’ (een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken, red.). (lacht) Nee, nee, ondanks het hectische leven heb ik mijn rust gevonden. Ik heb mezelf beter onder controle, op alle gebieden. Dat is ooit anders geweest. Op sommige momenten was ik het roer volledig kwijt. Ik ben daar zeker niet trots op.”

Wat vindt u erotisch?

“Ik heb onlangs opnieuw naar Basic Instinct gekeken (onder regie van Paul Verhoeven, met Michael Douglas en Sharon Stone, 1992, red.). Er is een bepaalde scène in een discotheek waarin ze dansen op opzwepende techno. De wijze waarop ze elkaar verleiden, elkaar bekijken, elkaars adem voelen, vind ik heel zwoel en erotiserend. Maar ik vind zoveel erotiserend. Daarvoor alleen al zou je een hele krantenpagina nodig hebben.”

Wat is de speciaalste plek waar u ooit de liefde bedreven hebt?

“De zotste? Eeeeuh, de Eurostar? Of ergens heel diep in the middle of nowhere in de lucht op een vliegtuig. In feite vind ik dat de plek elke keer opnieuw als speciaal kan worden beschouwd. Niks mis met een zetel en een bed.”

‘Mijn laatste avondmaal? Vanillepudding. Komt van mijn grootmoeder. Veel te veel suiker, eieren, room en gelatine, een bom calorieën. Maar ongelooflijk lekker.’ Beeld © Stefaan Temmerman

Hoe zou u willen sterven?

“Ik heb al verschrikkelijke periodes meegemaakt, maar vandaag vind ik het leven leuk. Dus als ik in mijn huidige vorm zou kunnen blijven, zou ik nog lang willen leven. Ik heb gelezen dat een Belgische professor (Reginald Deschepper, VUB, red.) onderzoekt hoe mensen 125 jaar zouden kunnen worden. Hopelijk is dat dan zonder nevenverschijnselen, zoals plassen in een zakje. Want wat ik echt niet wil, is een last zijn voor anderen. Afhankelijk zijn, ik mag er niet aan denken. Als ik dan toch moet sterven, graag snel.”

Wat zou u wensen als laatste avondmaal?

“Vanillepudding. (lacht) Komt van mijn grootmoeder. Veel te veel suiker, eieren, room en gelatine, een bom calorieën. Maar ongelooflijk lekker. Een diner op zich. Het mooiste was de onderste laag uit de grote pot schrapen, nadat de schaaltjes gevuld waren. Magische momenten.”

Welke droom hebt u nog?

“Ik zou graag R.E.M. nog eens zien op een groot festival in openlucht, waar ik ze tweeënhalf uur kan horen spelen. Omdat zij mij muzikaal hebben geleid in de goede en slechte momenten. Ik heb ze vijftien keer gezien. Dat waren mijn trance-ervaringen.

“R.E.M. zien en sterven, dat zou volstaan.”