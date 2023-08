Wordt het ‘puppy love’ of een hondenleven? Wetenschapper over het cruciale eerste levensjaar van een hond

Hoe ziet de wereld eruit door de ogen van een puppy? Hondenwetenschapper en psycholoog Alexandra Horowitz observeerde een jaar lang haar jonge hond Quiddity. ‘Het eerste levensjaar is allesbepalend.’

Het moest er een keer van komen. Al twintig jaar bestudeert hoogleraar psychologie Alexandra Horowitz honden, tegenwoordig in haar eigen Dog Cognition Lab aan het Barnard College in New York. Daarbij keek ze altijd van mens naar hond. Maar hoe zou de wereld eruitzien door de ogen van een pup? Met als hamvraag: hoe komt zijn karakter tot stand?

Voor haar nieuwe observaties kreeg huize Horowitz uitbreiding met pup Quiddity. De moeder van het teefje is een opgevangen straathond. Alexandra Horowitz, haar man Ammon en zoon Ogden hadden al twee honden, Finnigan en Upton (en poes Edsel). Upton was al 3 jaar toen hij werd geadopteerd. “Hij bracht een reeks geheimzinnige angsten mee. Voor geluiden, voor zijn eigen schaduw. We hadden geen idee waar die vandaan kwamen”, stelt Horowitz in De wereld van de puppy, het boek waarin zij op speelse wijze het eerste levensjaar van ‘Quid’ beschrijft.

Persoonlijkheid

“Weinig mensen leren hun nieuwe hond al op dag 1 kennen. De hond wordt geboren in zijn eigen gezin, zonder ons. Met name het gedrag van de moeder bepaalt na de geboorte wat voor hond er uit dat wiebelige mormeltje zal groeien. Haar nestgenootjes, de omgeving, de geluiden, geuren en andere prikkels zijn allemaal van invloed op haar persoonlijkheid. Na acht weken is ze ongeveer net zover in haar ontwikkeling als een mensenbaby van een jaar”, aldus Horowitz. Wanneer de puppy voor het eerst de geuren opsnuift van de menselijke bezoekers die haar bij de fokker of het asiel ophalen en in een auto zetten, is ze voor een deel al geworden wie ze is.

De gedragsonderzoeker beleeft van nabij de geboorte van de elf puppy’s van de door pleegmoeder Amy met liefde opgevangen hoogzwangere straathond Maize. Zo gauw als zij de tepels op haar buik hebben bereikt, drinken ze dagelijks 20 tot 25 milliliter melk per 100 gram lichaamsgewicht. Hun wereld is nog klein. “Die bestaat uit de geuren en de warmte van hun moeder en elkaar. Ze horen en zien nog niets”, omschrijft Horowitz de eerste levensdagen.

Maar onbewust leren ze van alles. “Pups die vlak na de geboorte elke dag een paar minuten rustig worden opgepakt en aangehaald, groeien op tot minder angstige en minder op prikkels reagerende honden dan pups die niet worden aangehaald.” Ook de rest van hun leven geldt dat de levenservaring van de hond wordt opgebouwd met fysiek contact. Van een lik tot een aai.

Hondenwetenschapper Alexandra Horowitz met haar hond.

Gedoseerd bijtgedrag

Na drie weken, als ze kunnen zien en horen, beginnen de ‘negen meest invloedrijke weken in het leven van een pup’, de ‘socialisatie’, waarin ze openstaan voor alles wat er op ze afkomt. “Als die goed verlopen, wordt de basis gelegd om uit te kunnen groeien tot blije, gezonde, goed aangepaste volwassen honden. Pups leren sociaal en seksueel met andere honden en met agressie om te gaan, met elkaar te spelen. Ze leren wie ze veilig na kunnen doen, hoe ze op onderzoek uit kunnen gaan. Ze leren wie ze kunnen vertrouwen, aan wie ze zich kunnen binden”, aldus de hondenwetenschapper. Voor jonge hondjes is de bek het eerste instrument waarmee ze hun omgeving verkennen. Ze zetten overal hun tanden in. Ook in broers en zussen, maar het is gedoseerd bijtgedrag. Pups die deze opvoeding missen, hebben later meer en krachtiger bijtgedrag.

De socialisatie is ook de periode waarin ze openstaan voor de meest uiteenlopende nieuwe prikkels, waaronder geluiden, geuren en situaties. “In deze korte periode kunnen pups leren omgaan met zo ongeveer van alles, als het maar niet te angstaanjagend is. Dit is het moment om de stofzuigrobot en de ventilator op de hoogste stand te zetten, muziek op te zetten”, voegt Horowitz eraan toe. En om mensen te leren kennen. Pups die dat niet doen, blijven afstandelijk tegen mensen.

Horowitz onderkent daarbij het gevaar van de coronacrisis tijdens het eerste levensjaar van Quid. Zij moet geen ‘coronahond’ worden die door alle beperkingen te weinig contact met de buitenwereld krijgt. Daarom neemt ze Quid mee naar buiten, ook naar het centrum van New York, waar de pup op straat wordt aangehaald en andere honden leert kennen. Tijdens de socialisatie komen pups altijd vol vertrouwen en met kwispelende staart naar nieuwe mensen en honden toe. Ook Quid. Tot de leeftijd van twaalf tot veertien weken blijft ze daar bijzonder ontvankelijk voor.

Blaffen

Hoewel de superkracht van de hond met reukzin en geurgeheugen in de neus zit, kan hij ook het menselijk lichaam goed ‘lezen’, inclusief gezichten. Een hond ziet het verschil tussen een blij en uitdrukkingsloos of boos gezicht, en leert hoe daarmee om te gaan. En het blaffen? Voor veel mensen is dat lawaai, voor honden is het communicatie, met emoties beladen informatie. Een blaf kan oproepen tot spelen, kan een vreemde aankondigen of een verzoek zijn. Alleen met het roepen van “Koest!” help je honden ook niet van het blaffen af, aldus Horowitz. De hond vat dat op als een algemene afkeuring, niet speciaal gericht op het stoppen met blaffen.

Een tweede gevoelige periode in een hondenleven is de groei naar een evenwichtige volwassene, de adolescentie die begint als ze een half jaar oud zijn en duurt tot hun tweede verjaardag. De hond wordt een puber, met hogere hormoonwaarden en seksuele rijping. Hij stelt het gezag van het baasje op de proef, zoekt het conflict. Een tijd waarin voor het baasje geduld een schone zaak is, want agressie en afstraffing kunnen later leiden tot problemen (angst) in de omgang met andere honden en mensen.

Volgens Horowitz is training via krachtige signalen (“Niet doen!”) de beste leermethode. “De bestraffing moet wel perfect getimed zijn, anders weet de hond niet over welk gedrag het gaat”, concludeert de gedragsonderzoeker. In de tussentijd kan het baasje veel leren van de staart, een multitaskend deel van de hond. Als honden een mens zien die ze graag willen begroeten, zwiept hun staart meer naar rechts dan naar links. Zien ze een onbekende hond, dan veert de staart vooral naar links.

Op de leeftijd van 1 jaar zijn puberende jongvolwassen honden een vast onderdeel van hun menselijke gezin. Hun lichaam is voor het grootste deel af, hun hersenen (en dus hun gedrag) nog niet. “Maar ze zijn gehecht aan hun thuis. Ze kennen de gewoonten, de stijl en de kans op hondensnoepjes van elk gezinslid”, aldus Horowitz. Ook Quid. “We hebben een compleet nieuwe persoonlijkheid in ons gezin opgenomen.”

‘The Year of the Puppy’ van Alexandra Horowitz is uitgegeven bij Penguin Random House en kost 23,08 euro. Beeld Penguin