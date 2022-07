Wordt dit de zomer van de sproetjespen? Klein stiftje plots razend populair: ‘Het is een verjongingskuur zonder botox’

Pas sinds begin juni in de rekken, maar op veel plaatsen al hopeloos uitverkocht. De sproetjespen is razend populair zegt José Mes, woordvoerder bij Kruidvat. Ook de winkelketen had dé zomerhype van 2022 niet zien aankomen. “Wie een sproetjespen ziet, koopt ze beter meteen”, prijst Mes haar waren aan. “De pen is een typisch zomerproduct. Eens de stock op is, zijn ze weg. En blijkbaar wil iedereen plots sproetjes.”

Eenzelfde verhaal bij Hema: in de filialen in Mortsel en Leuven waren er gisteren géén sproetjespennen meer te vinden. In Wilrijk, Oostende en Eeklo is de voorraad dan weer beperkt. Op de Meir in Antwerpen meer succes: daar zijn de pennen nog in voorraad. “De trend komt overgewaaid van sociale media-app TikTok”, weet Mes. “Influencers tonen er hoe je de pennen het best gebruikt.” Kortom, de sproetjeshype is géén lokaal fenomeen.

Blauwe sproetjes

Ook in Vlaanderen zijn er intussen bekende fans, onder wie Véronique Leysen. Op haar jongste Instagramposts is de kersverse moeder steeds te zien met sproetjes. “Dat heet een zwangerschapsmasker”, legt ze uit. Samen met haar man, VRT-gezicht Thomas Vanderveken, mocht ze net Romeo, haar derde zoontje welkom heten.

Leysen heeft nu even natuurlijke sproetjes, maar zodra die verdwenen zijn, gaat ze opnieuw met haar pennetje aan de slag. Hoe ze dat gebruikt, weet Leysen maar al te goed. Na een carrière als actrice en presentatrice bij Ketnet legde ze zich onder meer toe op haar beautykanaal. Via filmpjes leert ze de wereld hoe je jezelf hoort te maquilleren. “In 2019 nam ik al een video op over de sproetjespen. In de cijfers zie ik dat die video de laatste weken opnieuw populair is. Ook kom ik op sociale media sproetjes tegen in alle kleuren. Zelfs blauwe of roze sproetjes zijn in de mode. En niet alleen bij vrouwen trouwens. Ook mannen gaan met de pen aan de slag.”

"Now is the time to get rid of these ugly spots." Sproetjes waren niet altijd even populair. Beeld makeupmuseum.org

Meghan Markle

De sproetjeshype suddert al even onder het oppervlak. Zo toonde Meghan Markle, de echtgenote van de Britse prins Harry, heel bewust haar sproetjes op haar huwelijksdag vier jaar geleden. Een statement, want lange tijd werden sproetjes angstvallig weg gemaquilleerd. De afkeer gaat dan ook al eeuwen mee. In de middeleeuwen werden ze nog toegedicht aan de duivel. Vrouwen met vele sproetjes werden gezien als heksen.

Ook in de recentere geschiedenis zijn voorbeelden te vinden. In de jaren 1920 voerde fabrikant Othine nog agressief reclame om zijn sproetjeszalfjes aan te prijzen. “Sproetjes zijn als de wolken voor de zon. Ze verbergen jouw werkelijke schoonheid”, klonk het. De zalf moest de sproetjes bleker maken, onder het motto: “Maak komaf met die lelijke vlekjes.”

Dat de omslag nu is ingezet past in een bredere maatschappelijke verandering, aldus Leysen. “Alles wat afwijkt van de norm, is in. Ros haar, flaporen en ook sproetjes: het zijn allemaal schoonheidsidealen geworden. Dat kan ik uiteraard enkel toejuichen. Het is een vorm van expressie. Daarnaast speelt ook corona een rol. Er wordt sinds de lockdown veel meer aandacht besteed aan het gezicht. Een videomeeting kan je perfect in een joggingbroek volgen, dat ziet niemand. Maar je maquillage is dan wel extra belangrijk.”

“Sproetjes hebben ook iets jeugdigs. Ze maken je meteen vijf jaar jonger. Het is een verjongingskuur zonder botox”, knipoogt Leysen. “Ook passen ze binnen de nonchalante Franse stijl. Je gebruikt make-up om jouw natuurlijke schoonheid te benadrukken. Die trend in de make-upwereld zet zich duidelijk af tegen de zogenaamde ‘Kardashian-stijl’. De Kim Kardashian (een Amerikaanse televisiepersoonlijkheid, red.) ‘plamuurt’ zichzelf vol met dikke lagen schmink. Sproetjes zijn veel subtieler. Doen alsof je geen make-up draagt, maar er toch tip-top uitzien. Dat is de uitdaging.”