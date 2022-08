Wonen met een hoek af: deze verbouwers gingen tot het uiterste voor hun droomhuis

Frederik en Dimitri ondervonden dat een huis met tuin onbetaalbaar is in Brussel. Ze gingen op zoek naar een creatieve oplossing om toch buitenruimte te creëren. De architecten namen een hap uit het dak en ontwierpen een geheim dakterras met panoramisch uitzicht op de hoofdstad.

Frederik en Dimitri lieten een hap uit hun dak nemen. Beeld Luc Roymans

Doe-het-zelvers Hanne en Jeff verbouwden de XL-loods in hun achtertuin tot een polyvalente ruimte met houtatelier, gastenverblijf en zelfs een indoorskatepark, Jeff zijn jongensdroom.

Beeld Luc Roymans

Frederik en Lies transformeerden een oude dokterspraktijk tot een luchtige gezinswoning. Het interieur is een geslaagde mix van vintage klassiekers en hedendaags design. “Ons interieur is een organisch gegroeid allegaartje van coups de coeur die we doorheen de jaren gevonden hebben.”

Beeld frederik vercruysse

Julie en Stefan stuitten op een oude theaterzaal die meer dan een eeuw geschiedenis ademt. In het gebouw huisde ook ooit een boksring, een koekjesfabriek en een bloemenatelier. Het ontpopte zich tot droomhuis van het koppel, met stadsjungle. “In elke ruimte hebben we uitzicht op de tuin. Zodra de zon schijnt, gaan de ramen wagenwijd open en leven we buiten.”

Beeld Tim Van de Velde

Het volledige ontwerp overlaten aan de architecten, een risico dat voor fotograaf Wouter Van Vooren goed uitdraaide. Om het maximum te halen uit het beperkte grondoppervlak speelden ze met verschillende volumes en niveaus. Het resultaat: een splitlevel met zeven verdiepingen verbonden door een centrale trap, het architecturale hoogtepunt van het huis.

Beeld Wouter Van Vooren

Steve Barron, filmregisseur voor onder meer Michael Jackson en David Bowie, kocht in 2016 een boerderij om biologische hennep te kweken. Cannabis kent uiteenlopende toepassingen, maar Steve wilde er een huis mee bouwen. Het Londense Practice Architecture, gespecialiseerd in ecologisch bouwen, ontwikkelde CO2-­neutrale villa met de looks van een schuur in het landelijke Cambridgeshire. Maak je geen zorgen, het ruikt niet naar wiet.

