‘Wondertherapieën’ voor patiënten met long covid zijn booming business

Van bloedzuivering tot bloedzuigertherapie of tripjes naar zoutgrotten: patiënten met long covid krijgen de gekste therapieën aangeboden om verlost te raken van hun langdurige symptomen. ‘Mensen die zo ten einde raad zijn, geven het toch een kans.’

“Bloedzuigertherapie, acupunctuur, bioresonantie, huidbiopsie of cannabisdruppels: ik heb het allemaal geprobeerd. Ik zou er alles voor over hebben om van deze pijn af te komen, al is het mijn benen laten afzetten.” Net als zoveel mensen met langdurige gezondheidsklachten na een coronabesmetting, is Tanja Coopmans (52) nog steeds op zoek naar een behandeling waardoor ze weer haar oude zelf kan worden.

Vroeger kon Coopmans amper stilzitten. Ze werkte als opvoedster in een instelling, maakte veel en mooie reizen, bleef in het uitgaan steevast als laatste op de dansvloer. Tot ze in oktober 2020 corona opliep op haar werk. Een weekje bracht ze ziek door op de zetel, het leek een zware griep. Dan ging ze weer aan het werk. Ze voelde zich nog steeds niet goed, maar er was een acuut personeelstekort. “Na tien dagen was het over. Ik kon het niet meer houden van de pijn. Ik viel als een pudding in elkaar.”

Tot op de dag van vandaag heeft ze haar actieve leven van voorheen niet kunnen hervatten door de voortdurend stekende pijn aan haar rug, heupen, benen en vooral haar voeten. “Ik kan er mijn klok op gelijkzetten. ’s Ochtends is het dragelijk. Maar telkens rond 13 uur lijkt het alsof iemand een bankschroef in mijn voeten draait, en die in de loop van de dag steeds harder aanspant.” Haar werk moest ze opgeven, ze leeft nu van een uitkering. Fietsen of zelf met de auto rijden lukt haar niet meer. Ze verplaatst zich nu met een rollator, of moet rekenen op vervoer door vrienden, familie of de mutualiteit. “Ik voel me bejaard, terwijl ik nauwelijks 52 ben.”

Dat een virusbesmetting tot langdurige vermoeidheid en andere symptomen kan leiden, wisten artsen al voor corona. Toch zorgde de toestroom aan patiënten met de meest uiteenlopende klachten – gaande van geheugenverlies, verstoorde spraak, kortademigheid of spierpijn – na een coronabesmetting tot verwarring bij artsen. “Ik stuitte vaak op ongeloof bij artsen”, zegt Coopmans. “Er waren zelfs dokters die me doorverwezen naar de psychiatrie. Gelukkig nam de psychiater wel de tijd om mijn verhaal aan te horen, en hij legde als eerste de link met mijn coronabesmetting.”

Terugbetaald

Sinds de zomer kunnen mensen die twaalf weken na een coronabesmetting ernstige symptomen hebben in aanmerking komen voor terugbetaalde zorg. Het zorgtraject wordt opgesteld door de huisarts in samenspraak met andere zorgverleners. Binnen dat traject kunnen kinesitherapie, logopedie, (neuro)psychologische zorg en ergotherapie of sessies bij een diëtist terugbetaald worden.

Toch is er tot op heden geen behandeling die meer kan doen dan de voornaamste symptomen verlichten. “Het is nog steeds onduidelijk wat aan de oorzaak ligt van die uiteenlopende klachten”, zegt longarts Johan Clukers, die in ziekenhuisnetwerk ZNA in Antwerpen geregeld patiënten met long covid over de vloer krijgt. “Patiënten vragen om een behandeling die meteen effect heeft. Maar zo’n wonderoplossing is er helaas nog steeds niet, zeker niet voor een ziekte die we nog maar drie jaar kennen. Helaas zie je dat patiënten dan wanhopig worden en heil zoeken in onwetenschappelijke therapieën. Dat is niet eigen aan Covid-19, dat zien we ook al langer bij bijvoorbeeld patiënten met uitgezaaide kanker.”

De Nederlandse krant NRC berichtte onlangs over hoe Nederlandse fysiotherapeuten lasertherapie aanbieden, waarbij de behandelaar met een laser over het lichaam van de patiënt gaat. Volgens de fabrikant kan je op die manier de mitochondriën in de cellen activeren, waardoor spierweefsel kan herstellen. Een bewering waar geen wetenschappelijk bewijs voor is. Volgens Rob de Bie, hoogleraar physiotherapy research aan de Universiteit Maastricht , zou de patiënt opensnijden en de lasers direct op de organen plaatsen de enige manier zijn om de celkernen te raken. “Maar zelfs dan begrijp ik niet welk effect ze willen bereiken”, zegt hij in NRC.

Getuigenissen over de wonderen van lasertherapie komen ook over naar België. Ook Coopmans ging een lasertoestel huren bij een ‘holistische kinesist’, voor 150 euro per beurt. Ze merkte geen verbetering. De praktijk waar ze ging beveelt vandaag niet langer lasertherapie aan voor longcovidpatiënten. “De resultaten waren niet geweldig”, zegt zaakvoerder Jeroen. Hij gelooft vandaag meer in de werking van bioresonantie, waarbij de organen van de patiënt met elektroden weer op de juiste trilling gebracht zouden worden.

Ten einde raad

Het is slechts een voorbeeld van de enorme waaier aan meer of minder onderbouwde therapieën die circuleert in lotgenotengroepen op Facebook. “Van in het begin van de pandemie krijgen wij mails van aanbieders van tal van therapieën, zoals vitaminekuren, reizen naar zoutgrotten of bloedzuivering”, zegt Ann Li, voorzitter van de patiëntenvereniging Post Covid. En dan is er steeds een groep mensen die zo ten einde raad is dat ze het toch een kans geven.”

Toch voelt Coopmans zich niet bekocht door de vele aanbieders. “Ik ga niemand afschieten omdat de therapie niet gewerkt heeft. Mijn trajecten in de reguliere geneeskunde hadden evenmin succes, ik kan dat niemand kwalijk nemen.” Terwijl ze naar nieuwe therapieën blijft zoeken, heeft ze inmiddels ook een euthanasieaanvraag ingediend. “Het geeft me rust om te weten dat ik niet oneindig pijn hoef te lijden als er geen therapie komt. Maar ik hoop dat die er wel komt.”