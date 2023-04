Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (13) en Missy (10).

“You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime.” Vanuit de slaapkamer van Missy knalt luide muziek het huis in. Onmiskenbaar Eminem. Je zit te werken aan het bureau, en het geluidsvolume rechtvaardigt een klassiek-vaderlijke ‘Kan dat hier niet wat stiller’-interventie. Maar je blijft zitten en geniet stiekem mee. In dit huis zijn er vooralsnog geen generatieconflicten over ‘djingeldjangelmuziek’. Of het zou moeten zijn dat je kinderen zich te zeer schamen voor hun ouders die in hun plaats in de keuken meezingen en dansen met Goldband.

De muziek komt van de oude platendraaier die Missy nu op haar kamer heeft staan. Een wonderlijk ding dat ze koestert als een schat. Het is een paskaart die haar, in haar tienjarige ogen, een geheime, snelle doorgang naar het volwassendom geeft. Niet dat de pick-up dagelijks gebruikt wordt. Het idee dat je na 20 minuten een plaat moet omdraaien, en dat je niet, zoals bij Spotify, willekeurig kan scrollen naar gelijk welk liedje waar je nú zin in hebt, vindt maar moeilijk zijn plaats in een kinderhoofd. Waarom het zo moeilijk maken, als het ook eenvoudig en goedkoop kan, papa.

Als er dan eens geluisterd wordt, is het altijd naar dezelfde plaat. Music from the motion picture 8 Mile, de soundtrack van een op het leven van hoofdrolspeler en rapper Eminem geïnspireerde, 20 jaar oude film. De oude platendraaier verhuisde oorspronkelijk naar boven om het kroost naar Stikstof te laten luisteren, maar ook Zwangere Guy blijkt in de achting van je kinderen één onoverwinnelijke handicap te hebben: hij is nu eenmaal niet Eminem.

Het is wonderlijk hoe een oude rapper uit jouw tijd nu plots het eerste, echte popidool van je kinderen is geworden. Noem het een samenloop van omstandigheden. Een vriendje van Missy, die op verzoek alle tekst meerapt, stak het vuur aan. John John herkende de liedjes van op TikTok, waar chronologie niet van tel is en muziek van decennia geleden even hip kan zijn als die van gisteren.

Er is nog een element. Dat jij Eminem kent en ook oké vindt, blijkt een belangrijk pluspunt te zijn. Je zou denken dat dat juist een nadeel zou zijn omdat elke generatie popmuziek gebruikt om zich af te zetten tegen de vorige. Hier werkt het omgekeerd. Met grote ogen en oren luisteren ze als je vertelt dat het grote hitnummer ‘Stan’ het verhaal vertelt van een dolgedraaide fan (“Is dat echt gebeurd, papa?”) of dat ‘Mockingbird’ gaat over zijn eigen gezinsproblemen. (“Ja, schat, dit is wel echt gebeurd.”)

“Ik denk dat er in een kartonnen doos nog wel een oude cd van Eminem moet zitten”, zeg je, wanneer Missy haar idool weer eens de Spotify-afspeellijst laat domineren. Nu kijkt je dochter je wel onbegrijpend en een tikje meewarig aan. “Een cd, is dat niet waar opa naar luistert?”