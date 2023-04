Wirwar aan smaaklaagjes: deze rijstsalade prikkelt al je zintuigen

Simpel, in het seizoen en vegetarisch of vegan: Louise De Brabandere gooit drie troeven in de blender.

Sommige reizen laten zo’n onuitwisbare indruk achter dat ze, zonder dat je het op het moment zelf helemaal doorhebt, hun stempel drukken op je toekomstige levenswandel. Thailand was mijn eerste grote reis buiten Europa, en wat voor een. Vanaf de allereerste seconde was ik volledig in de ban van Bangkok. Luid, chaotisch en vol vuur. Deze stad leeft!

Er valt op elk moment van de dag én nacht wel iets te eten. De geur van diesel en geroosterd vlees typeert de miljoenenstad als geen ander. De luide energie, maar bovenal het eten van de metropool overdonderde me helemaal. Deze reis legde gegarandeerd enkele fundamenten voor mijn carrière in de foodsector. Hoe kan het ook anders; geen keuken zo expressief, pittig en bomvol smaak als in deze regio van onze prachtige aardbol.

Deze knapperige rijstsalade is een ode aan die impactvolle reis van vijftien jaar geleden. Het is een rommelige gelaagdheid van texturen en smaken. Pikant, krokant, fris, vers, hartig en zuur vormen samen een fantastisch lekker schouwspel. Eentje dat al je zintuigen prikkelt. Een hedendaagse kijk op het traditionele, Thaise smakenpalet. Idealiter maak je dit gerecht met overgebleven, koude rijst van de avond voordien, die bakt mooi krokant.

Beeld Amber Vanbossel

Knapperige rijstsalade

Voor 2 personen

150 g rijst / 1 sjalot / 2 tenen look / ½ rode paprika / 1 rode ui / (kokos)olie / ½ el sojasaus / 1 mango / handvol geroosterde pindanoten / handvol verse koriander / dressing: 2 el limoensap / 2 el vissaus / 2 tl honing / ½ Thais chilipepertje

Zo maak je het

1. Kook de rijst in gezouten water net gaar. Giet het water af en laat de rijst (zo veel mogelijk) afkoelen.

2. Versnipper de sjalot, plet de knoflook tot moes en snijd de paprika in kleine blokjes. Snijd de rode ui in halve maantjes en laat 10 min. weken in koud water.

3. Verhit 1 el (kokos)olie in een gietijzeren (of antikleef)pan en stoof de sjalot 1 min. aan. Voeg de paprika en knoflook toe en roerbak in enkele minuten gaar. Meng het paprikamengsel samen met de sojasaus onder de koude rijst.

4. Verhit 2 el eetlepel (kokos)olie in de pan, schep er de rijst in en duw met een spatel tot een platte pannenkoek van 0,5 cm. Werkt u met een kleine pan, bak dan de rijst in twee keer. Draai het vuur middelhoog tot laag en laat de pannenkoek in ongeveer 4 à 5 min. krokant worden. Laat hem niet verbranden!

5. Verdeel wat (kokos)olie over de bovenkant van de rijstpannenkoek en draai hem dan voorzichtig met een spatel om (niet erg als hij in grote stukken breekt). Bak ook de andere kant in enkele minuten goudbruin. Haal de rijst uit de pan, laat 5 min. afkoelen en scheur de pannenkoek in stukken.

6. Meng alle ingrediënten voor de dressing, schil en snijd de mango in partjes en hak de geroosterde pindanoten grof. Assembleer de salade door alles in laagjes op elkaar te stapelen. Begin met een de helft van de knapperige rijst, voeg wat mango, pinda­noten, koriander, uitgelekte rode ui en dressing toe. Herhaal tot alle ingrediënten op zijn. Let wel op met de dressing, die is pittig!