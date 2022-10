Wilde tapijten om in te verdwalen zijn een trend: ‘Hoe digitaler onze leefwereld, hoe meer we de zachte aanraking appreciëren’

‘In tijden van grote onzekerheid willen we de wereld tastbaar maken’, zo verklaart trendwatcher Hilde Francq de populariteit van hoogpolige tapijten in wilde vormen. Wie helemaal on trend wil zijn, hangt ze ook tegen de muur, of drapeert ze over een sofa.

Het is niet dat tapijten van de aardbodem verdwenen waren. Denk maar aan de Berberstijltapijten – wit, met een zwart ruitenpatroon – die een paar jaar geleden zo populair waren. Of aan de gebleekte herinterpretaties van klassieke, Perzische motieven. Maar het waren toch vooral de prachtige vloeren van natuursteen en hout, of de gietvloeren, die alle aandacht opeisten. Bijgevolg vond je in de tapijtwinkels vooral rustige collecties, monochroom of met spikkels.

Maar vandaag zijn tapijten volop aan een comeback bezig. Ze laten hun haren groeien en tonen zich in felle kleuren. Ze zitten vol beweging. Of ze hebben gekke vormen. Na jaren als neutrale achtergrondspelers te functioneren, gaan ze nu pal in de spotlights liggen en zijn ze soms zelfs hetsleutelelement waarrond bewoners de rest van hun interieur schikken. Het resultaat is dat de brave collecties in showrooms en winkels het gezelschap hebben gekregen van nieuwe, gedurfde ontwerpen, en dat standaardmaten worden aangevuld met exclusieve, op maat gemaakte stukken.

Aaibaarheid

Het is geen toeval dat tapijten de laatste jaren weer de kop opstaken, vertelt Hilde Francq van trend agency Francq Colors, dat interieurtrends graag tot de onderliggende sociologische fenomenen traceert. “Satisfaction is een heel belangrijke trend vandaag: aanrakingen en ervaringen moeten bevredigend aanvoelen. In huis spelen tapijten daarbij een cruciale rol. Wat is er aangenamer en tactieler dan een hoogpolig tapijt?”

De sociologische fenomenen die tot die trend hebben bijgedragen, hoeven we niet ver te zoeken. Eerst en vooral is er de rol van de oprukkende digitalisering. Hilde Francq: “Hoe digitaler onze leefwereld wordt, hoe meer we de zachte aanraking van een tapijt appreciëren. Dat is iets wat computers of apps ons nooit zullen kunnen geven. We compenseren die koude, steriele afstandelijkheid met tactiliteit.”

En toen kwam de pandemie. “We hebben tijdens de coronacrisis allemaal gevoeld hoe bevreemdend het is om aanrakingen te moeten ontwijken en te missen. We hebben geprobeerd dat te compenseren door zoveel mogelijk aaibare texturen in huis te halen. Tactiliteit is cruciaal voor de geest en biedt houvast in onzekere tijden. Vandaar de groeiende populariteit van hoogpolige tapijten, bijna wildernissen zelfs. Of tapijten met verschillende poolhoogtes, zodat er reliëf ontstaat.”

‘Feathers Round’ van Maarten De Ceulaer voor cc-tapis. Beeld RV

Last but not least, vandaag zitten we midden in een energiecrisis en een oorlog op het Europese vasteland. “In tijden van grote onzekerheid gaan we op zoek naar steun en warmte”, verklaart de trendforecaster. “We willen de wereld tastbaar maken, letterlijk. In die zin gaat de populariteit van tapijten verder dan zoeken naar isolerend, voetenverwarmend materiaal. Die ‘tactiele compensatie’ zien we trouwens niet alleen op de vloeren, maar ook in het gebruik van wandtapijten die als handgemaakte kunstwerken fungeren, zoals bijvoorbeeld de collectie van Christoph Hefti voor de Belgische galerie Maniera, of de expressieve designcollecties van cc-tapis.”

We informeren bij zaakvoerder Ibrahim Demir van de Antwerpse tapijtenzaak Tita Flying Carpets. Die beaamt dat het goed gaat met de tapijtenverkoop. “Maar dat geldt niet voor alle tapijten. De verkoop van klassieke modellen is niet gestegen. Ook voor onze patchworktapijten, waarbij we oude Turkse tapijten in nieuwe patchworkdesigns verwerkten, is het einde verhaal. Wat wel in de lift zit: langharige tapijten en tapijten met moderne tekeningen. Ook natuurlijke materialen als bamboe en hennep doen het heel goed.”

Wilde tapijten

Sinds de digitalisering, de coronacrisis en voor velen ook het obligate thuiswerk realiseren we ons hoe afhankelijk we van ons interieur zijn voor ons welbevinden. Dat mag dus best wat comfortabeler en luxueuzer. Hoog­polige tapijten zorgen daarbij niet alleen voor eilandjes van gezelligheid, ze houden ook meer warmte vast dan stukken met kortere haren.

‘Tapijten met moderne tekeningen’ is dan weer een containerbegrip dat de meest uiteenlopende ontwerpen omvat. Zo zijn er de abstracte tapijten die alle allures van een kunstwerk hebben. Vooral de laatste jaren is de productie daarvan enorm toegenomen, dankzij een spectaculaire verbetering van de ontwerptechnologie. Geholpen door de nieuwste technologieën kunnen ontwerpers nu eindeloos met tekeningen experimenteren. Hun creaties draaien om stroming, kleur en beweging en kunnen in de meest karakterloze ruimte een bijzondere dynamiek teweegbrengen. Een goed voorbeeld daarvan is het ontwerp ‘Feathers’ van de ­Belgische ontwerper Maarten De Ceulaer voor cc-tapis. Daarvoor scande hij foto’s van verschillende vogelsoorten in, die hij digitaal bewerkte. Vervolgens ging hij er spelenderwijs mee aan de slag, om tot fantastische ontwerpen te komen.

Ook met vormen wordt druk geëxperimenteerd. Naast vierkant, rechthoekig en rond zijn er nu ook organisch, geometrisch, onregelmatig, cut-outs… U vraagt, de designers draaien.

De Canevas-collectie van Charlotte Lancelot voor Gan Rugs. Beeld RV

Een fris blaadje in huis: ‘Hydrangea’ van Kiki Van Eijk voor Nodus. Beeld RV

En ook flora vormt een bron van inspiratie, vaak met grote bloemen en bladeren in felle kleuren, zoals de ‘Hydrangea Rug’ van Kiki Van Eijk voor Nodus of ‘Head Gardener of The Daffodil Garden’ van de Belg Thomas Renwart. Of, nog wilder, de creaties van de Argentijnse kunstenares Alexandra Kehayoglou, die in 2014 al een catwalk van wild gras voor modeontwerper Dries Van Noten maakte.

Het fijne van al deze artsy tapijten is trouwens dat ze overal passen, in klassieke en moderne interieurs. Het enige dat ze nodig hebben, is voldoende ruimte om tot hun recht te komen.

Zachte bamboezijde

Net als in haast alle andere sectoren speelt duurzaamheid ook bij de productie van tapijten een steeds grotere rol. Zo zijn tapijten van bamboezijde aan een echte opmars bezig. Dat is een vrij nieuw materiaal met heel wat voordelen. Eerst en vooral is het zeer ecologisch. Bamboezijde is gemaakt van bamboevezels die niet in de vrije natuur geoogst worden, maar zonder pesticiden worden geteeld. Bamboe­tapijten zijn ook erg duurzaam, zonder duurder te zijn: ze kunnen tegen heel wat voetgangersverkeer en blijven er jaren goed uitzien. Ten slotte zijn ze ook geschikt voor mensen met huisstofallergie. Net als katoen is bamboe namelijk een luchtdoorlatend materiaal.

‘Centaur Archer’ van Taher Asad-Bakhtiari voor cc-tapis: een gedurfde blikvanger. Beeld RV

Bij Tita Flying Carpets gaan de bamboetapijten vlot over de toonbank. Ibrahim Demir: “Die tapijten zijn heel fijn geknoopt en zacht, want bamboezijde is een aangenaam, natuurlijk product. Ze zijn ook mooi, klanten hangen ze aan de muur alsof het schilderijen zijn.”

Ook met hennep gaat het team van Demir aan de slag. “We gebruiken oude bloem- en suikerzakken, wassen en behandelen die, en maken van de verschillende stukken dan een groot tapijt.” Net zoals bamboe is hennep een plantaardig product, vergelijkbaar met jute, rotan en sisal, materialen die al een tijdje als natuurlijke vloerbedekking ingeburgerd zijn.

Detail uit ‘Three Foxes’, een handgeknoopt tapijt van Christoph Hefti voor galerie Maniera. Beeld RV

Squiggle’ van de Zweeds-Amerikaanse designstudio Okej is waanzinnig populair. Beeld RV

Ook het vast tapijt, tapis-plain in de Vlaamse volksmond, heeft zijn stoffige, goedkope imago van zich afgeschud, aldus Hilde Francq. “Fabrikanten als Bolon of Desso zijn niet blijven stilstaan en hebben innovatieve, circulaire businessmodellen uitgewerkt. Steeds meer bedrijven willen kantoorruimtes die niet alleen zakelijk en efficiënt zijn, maar die ook rekening houden met de gezondheid en het welzijn van de werknemers. Vast tapijt past perfect in dat concept: het oogt aangenaam en verbetert het werkklimaat door zijn akoestische efficiëntie.” Ook thuis krijgt vast tapijt eerherstel, en dat niet alleen om zijn akoestische kwaliteiten. Tapis-plain is namelijk ideaal om bij een verbouwing zonder veel omhaal een lelijke stenen vloer te bedekken. Voorzien van een ondertapijt geeft het bovendien een uitstekende warmte-isolatie. Kies een fijne kleur en een iets hoogpoliger tapijt, en het geeft je ruimte de uitstraling van een boetiekhotel.

Onlangs een tapijt gekocht? Durf eens out of the box te denken voor je het ergens neerploft. Want de tijd dat een tapijt louter brave vloerbedekking was, ligt achter ons. Vandaag vind je tapijten overal. Ze liggen in laagjes op elkaar, hangen aan de muur of liggen over zitbanken gedrapeerd. Dat ziet ook Ibrahim Demir: “Mijn klanten hangen niet alleen tapijten aan de muur, maar ook over hun zitbanken. Dat kan natuurlijk niet met elk tapijt, het zijn vooral de fijngeweven kelims van geiten- of lamswol waarmee je dat kunt doen.”

‘Head gardener of The Daffodil Garden’ van de Belg Thomas Renwart, die tot vorig jaar onder de naam Les Monseigneurs ontwierp. Beeld RV

Ga dus gerust creatief aan de slag met je ­nieuwe vloerkleed. Natuurlijk hoef je het niet meteen drastisch aan de muur te spijkeren. Je kunt het ook uitspreiden en combineren met andere zachte weefsels, als kussens, schapenvellen, dat oude tapijtje van je oma of zelfs… een fleecedekentje! Zolang het warm en gezellig is, en de thermostaat verschalkt, is het mission accomplished.

Meer lezen? Carpets & Rugs, Every Home Needs a Soft Spot, is uitgegeven bij Lannoo, 280 p., 40 euro