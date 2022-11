‘Wij hebben allebei een sterk ontwikkeld moreel kompas, zo zijn we opgevoed’

De oudste is 40 en is als actrice onder meer te zien in de nieuwe Streamz-serie Geldwolven. De jongste is 37, en medeoprichter van bioboerderij Oogstappel. Kim Hertogs en Wim Verbruggen, nicht en neef.

Kim

“Wim is mijn neef, maar eigenlijk zie ik hem eerder als mijn kleine broer. We groeiden allebei op in Turnhout, in de Kempen dus, maar wonen daar niet meer sinds onze studies. Ik denk dat wij allebei het gevoel hadden dat we toch wat uit de Kempen moesten losbreken, waar een wat traditioneler leven op ons wachtte. Wij zoeken juist graag het avontuur op en blijven wat weg van de geplaveide paden. Waar verder niks mis mee is natuurlijk.

“Ik ging in Antwerpen studeren, Wim in Leuven. Voor mij ging er toen echt een wereld open: al die kunst, mode, en kennis lagen plots voor het oprapen. Toen pas had ik het gevoel dat ik mijn plek en mijn mensen had gevonden. Dat Wim en ik een soortgelijk traject hebben afgelegd, schept toch een band.

“Na zijn studie tot kinesist is Wim in Latijns-­Amerika gaan rondreizen. Onderweg maakte hij een groot deel van zijn geld op, en toen hij terugkwam wist hij nog steeds niet helemaal wat hij dan wél precies wilde doen. Toen is hij even bij mij ingetrokken, in mijn appartement in Antwerpen. Wim is een ongelooflijke dromer, en elke dag kwam hij met een ander waanzinnig plan aanzetten. De ene dag wilde hij een restaurant openen, en twee dagen later was het iets totaal anders, zoals een evenementenbureau. Ik maakte me in die periode soms wel zorgen over hem. Als je iemand graag ziet, wil je dat die persoon de beste versie van zichzelf kan worden.

“Ik was toen degene die hem af en toe met de voetjes op de grond zette, en die een wat realistischere kijk op al zijn wilde plannen probeerde te werpen. Als een soort grote zus bijna. Ik wilde dat hij de dingen goed doordacht, zodat hij niet blind in het ongeluk sprong. Omdat ik wat verder van hem af stond dan bijvoorbeeld zijn ouders, nam hij dat soort opmerkingen van mij ook vrij gemakkelijk aan. Om nu te zien hoe hij zijn eigen weg heeft gevonden, en dat het zo goed gaat met zijn bioboerderij, maakt me natuurlijk ontzettend trots.

“De bloedband tussen ons maakt onze relatie uiteraard sterker. Ik weet precies waar Wim vandaan komt, en heb hem zelfs in mijn armen gehouden toen hij pas geboren was. Er is een soort onverwoestbaar vertrouwen tussen ons, en ik weet dat Wim altijd vanuit goede intenties handelt. Dat vind ik wel een beetje een familietrek: wij komen uit een grote familie en hebben allemaal een groot moreel bewustzijn. Onze grootouders waren erg gelovig, en die katholieke waarden – niet liegen, niet stelen – werden er bij ons echt ingepeperd.

“Dat moreel kompas uit zich ook in hoe Wim en ik met de planeet omgaan. Wij zijn bijvoorbeeld allebei veel bezig met duurzaamheid. Wim zal nooit zaden van Monsanto kopen, en hij weet ook dat ik nooit een samenwerking zal aangaan met Primark. Dat zijn voor ons basisprincipes, dat wat je doet geen schade toebrengt aan de mensen, dieren en dingen om je heen.

“Als actrice gebeurt het uiteraard dat sommige periodes heel druk zijn, en andere veel rustiger. Er komt nu wel een serie op televisie waarin ik meespeel, waardoor mensen denken dat ik het erg druk heb, maar eigenlijk ben ik op dit moment niets nieuws aan het opnemen. In theorie zou ik dus stress moeten ervaren voor de leegte die vrijkomt, maar ik probeer die ruimte juist te omarmen en uit te kijken naar het nieuws dat op mijn pad komt.

“Ondertussen vul ik mijn tijd met andere projecten. Het stemmetje van mijn ouders, die in paniek zouden schieten bij het gebrek aan zekerheid, klinkt ook steeds zachter. Het doet deugd dat ik aan Wim niet moet uitleggen dat de dingen in onze wereld soms net wat anders tot stand komen. Ik weet dat hij dat gewoon begrijpt.”

Beeld Bob Van Mol

Wim

“Kim en ik gingen als kind naar dezelfde middelbare school, en hoe ouder we werden, hoe meer we met elkaar praatten. Toch is de grote toenadering er pas gekomen toen ik jaren later een tijdje bij Kim introk. Ik was in die tijd nogal zoekende, en wist niet precies wat ik met mijn leven wilde aanvangen.

“Tegelijk vond ik het moeilijk om te praten over wat er in me omging. Kim was verbaal veel sterker dan ik, en was veel meer met introspectie bezig. Misschien komt dat doordat ze altijd een fervente lezer is geweest, en vaak psychologische romans las, terwijl boeken nooit mijn ­beste vrienden waren. Dat is iets wat Kim me ­heeft geleerd: dat het soms nodig is om te praten en om aan zelfreflectie te doen. Tijdens het reizen kwam ik daar niet aan toe: ik was de hele tijd leuke dingen aan het doen, en ergens was het ook wel een vlucht om net níét te moeten nadenken.

“Toen ik net in Antwerpen woonde, kende ik op Kim na niet zoveel mensen. Zij was toen net enorm veel aan het werken als actrice, en nam me dan telkens mee naar premières of feestjes. Kim heeft toen echt voor me gezorgd: ze knipte mijn haren, en bracht zelfs af en toe kleren voor mij mee. Ik denk dat ze me niet als verloren ziel weer naar buiten wilde sturen, en dat heb ik echt wel geapprecieerd. Met als bijkomend voordeel dat ik al haar vrienden toen goed heb leren kennen. (lacht)

“We leiden nu natuurlijk erg verschillende levens – ik op de bioboerderij, zij als actrice – maar dat vind ik juist boeiend. Ik ben al de hele week bezig met het werk op de bioboerderij, en dan is het leuk om het met Kim eens over iets compleet anders te kunnen hebben. We delen ook een grote liefde voor cultuur, al moet ik toegeven dat ik eigenlijk nauwelijks televisie kijk. Maar ik ben natuurlijk heel trots op het acteerwerk van Kim, en zie haar graag bezig.

“Nog iets wat wij gemeenschappelijk hebben: Kim en ik hebben allebei onze vrijheid nodig. Het werk op de bioboerderij is keihard, maar ik heb mezelf voorgenomen om tussen eind december en midden februari elk jaar anderhalve maand vrijaf te nemen. Wij moeten af en toe braak kunnen liggen om tot onze beste ideeën te komen. We hebben ook allebei weinig met zekerheid. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat ik over vijf jaar weer iets compleet anders doe. Ik hoef nu nog niet te weten welke job ik tot mijn pensioen ga uitoefenen. Kim heeft dat ook: ze is nu natuurlijk goed bezig als actrice, maar zeg ons nu dat we de komende decennia alleen nogmeer van hetzelfde zullen doen, en wij klappen allebei dicht. We houden onze opties liever open.”