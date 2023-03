‘Wij hallucineren de hele tijd de wereld en ook ons bewustzijn bij elkaar. Ja, ook u, nu’

Hoe kan het dat onze ongeveer 86 miljard hersencellen elke dag weer ons bewustzijn tevoorschijn toveren? ‘Het bewustzijn lijkt een vast, uniek gegeven, de ontvanger van waarnemingen, een instantie die jouw beslissingen neemt. Maar daar klopt niets van’, zegt hoogleraar cognitieve wetenschappen Anil Seth (Universiteit van Sussex).

“Wanneer je ’s ochtends ontwaakt, voel je je meteen je eigen vertrouwde zelf”, zegt Anil Seth. “Die ervaring vinden we zo gewoon, maar eigenlijk is dat toch heel vreemd? Nog mysterieuzer is het dat we zelfs na anesthesie perfect terugkeren naar datzelfde integrale gevoel dat wij onszelf zijn. Wat maakt dat die anderhalve kilo hersenen bewerkstelligen dat we ons altijd weer exact onszelf voelen? Een persoon met een naam, een geschiedenis, herinneringen?”

Seth, op bezoek voor lezingen in Brussel, staat in de frontlinie van het onderzoek naar het grote raadsel van ons bewustzijn.

In zijn recente boek Being You: A New Science of Consciousness ontvouwt Seth de theorie dat onze geest een “erg ver geëvolueerde voorspellingsmachine is die de wereld en ons bewustzijn permanent bijeen hallucineert’.

Daarmee tackelt hij het befaamde ‘moeilijke probleem’. Die term plakte collega Dave Chalmers in 1995 op de vraag waarom en hoe onze hersenen de subjectieve ervaring van een bewustzijn creëren. Dat blijkt een zo goed als niet op te lossen kwestie.

Waarom ging u ermee aan de slag ?

“Ik ben zeker niet de enige, hoor. En ik hou niet van de term ‘het moeilijke probleem’. Het klopt dat de data die we nodig hebben om het bewustzijn te bestuderen privé en subjectief zijn. Dat maakt het moeilijker maar wel niet onmogelijk om ze te verzamelen. En ja, ons bewustzijn lijkt aan de fysieke wereld te ontsnappen. Maar die indruk wil niet zeggen dat dat ook klopt en dat we het bewustzijn niet kunnen verklaren.

“Het ‘leven’ was lang ook zo’n ongrijpbaar iets. Maar de biologie heeft vastgesteld dat het niet te verklaren is door een magisch élan vital (een stuwende levenskracht, red.). Ze ontdekte wel allerlei verklaarbare mechanismen die typisch zijn voor het leven zoals het metabolisme, voortplanting, homeostasis (fysieke processen stabiel houden, red.). Als je alle eigenschappen van het leven voldoende precies in kaart brengt, vervaagt de nood aan een etherische verklaring.

“Ik benader het bewustzijn ook zo. Niet als één groot, angstaanjagend raadsel maar als iets dat we kunnen uitleggen door de eigenschappen ervan te onderzoeken. Dan zal dat moeilijke probleem verdampen. Maar als we blijven denken dat het een onmogelijk probleem is, riskeren we dit essentiële deel van ons leven nooit te begrijpen. Omdat het in de doos zit met niet op te helderen kwesties. Het is mijn overtuiging dat we stap voor stap kunnen ontdekken hoe onze hersenwerking zich verhoudt tot ons gevoel van bewustzijn. En dat gaat over biologie en materie, niet over magie.”

Daarmee draait u om wat René Descartes (Frans filosoof uit de 17de eeuw, red.) claimde. U stelt dat we een bewustzijn hebben net omdat we van vlees en bloed zijn en niet ondanks ons lichaam?

“Inderdaad. Ik baseer me op collega’s zoals Daniel Dennett (filosoof en cognitief wetenschapper die begin jaren negentig beroemd werd met zijn boek ‘Het bewustzijn verklaard’, red.). Hij kwam met het idee dat het weleens zou kunnen dat ons bewustzijn een ervaring is die ontstaat vanuit onze biologie. Descartes idee dat de geest niet fysiek is en losstaat van het lichaam leeft nog altijd. Maar de geweldige ontdekkingen in de neurologie van de laatste 25 jaar weerleggen dat. Zelf kom ik erop uit dat ons bewustzijn een gecontroleerde hallucinatie is van onze hersenen, volledig verankerd in onze biologie.”

Waarom?

“Om dat te begrijpen moeten we afbakenen wat bewustzijn is. Want er heerst verwarring over. Velen denken dat het een soort mannetje in je hoofd is dat alles overziet en stuurt. Daar klopt niets van. Ik omschrijf het bewustzijn als beseffen hoe het voelt om iemand te zijn. Of iets, want de kans bestaat dat ook dieren een bewustzijn hebben. Niet intelligentie of taal beheersen bepaalt dus of een wezen een bewustzijn heeft.”

Terug naar uw stelling dat het bewustzijn een gecontroleerde hallucinatie is. Hoezo?

“Daartoe kom ik door te ontleden wat de eigenschappen en de inhoud van bewustzijn zijn. Dat valt uiteen in twee delen. Er is ten eerste hoe we de buitenwereld ervaren. Dat is één continue, rijke, 3D-film propvol zintuiglijke ervaringen. Om te overleven moeten onze hersenen daar wijs uit raken. Maar ze krijgen alleen maar elektrische impulsen binnen. Daarom maken ze voorspellingen over wat de oorzaak is van al die prikkels. Ze maken de beste inschatting op basis van eerdere ervaringen. De wereld die wij ervaren is daarom een constructie van onze hersenen.”

Kan u dat concreet maken?

“Zeker. Als we mensen vervormde geluiden laten horen en vragen wat die betekenen, lukt dat niet. Als we eerst het zinnetje geven dat in dat vervormde audiofragment wordt uitgesproken, horen mensen ineens wel helder wat die vervormde stem zegt. De hersenen construeren een realiteit op basis van externe prikkels en eerdere kennis. Of neem de borsteltest. We laten mensen kijken naar een rubberen arm die we op de plek leggen waar hun echte arm zou liggen. Hun echte arm verbergen we. Vervolgens strelen we met borstels die valse en echte arm. Op den duur voelt die valse hand aan als deel van hun lichaam. De hersenen stellen een plaatje samen op basis van visuele impulsen en aanraking en volgens hun beste voorspelling is de valse hand die mensen zien deel van hun lichaam.

“Bekend is ook het voorbeeld van een kleed uit zwarte en blauwe stof dat door velen op sociale media werd gezien als goud en wit. Waarnemingen hangen af van wat binnenkomt maar minstens evenzeer van de beste inschatting die onze hersenen maken op basis van wat ze al kennen. Soms duiken dan fouten op.

“Kleur is sowieso een goed voorbeeld want in de echte wereld bestaan er geen kleuren. Onze waarnemingen van kleur zijn gebaseerd op slechts een paar variaties in elektromagnetische straling. Via de kegeltjes in onze ogen die die variaties opvangen ontdekken de hersenen de verschillen in hoe oppervlaktes licht reflecteren. Het is op basis van die verschillen dat onze hersenen de ervaring van kleur creëren.”

Maar deze zetel hier is toch gewoon echt?

“Zeker. Dat merk je als je eruit valt (lacht). Ik zeg niet dat niets echt is maar dat een groot deel van onze perceptie gebaseerd is op wat de hersenen als beste voorspelling selecteren om de signalen die ze binnenkrijgen te interpreteren. Perceptie is dus niet gewoon signalen uitlezen, het is een actief proces dat in twee richtingen gaat. Prikkels bereiken de hersenen, maar de hersenen doen ook zelf voorspellingen over die prikkels. Daarom concludeer ik dat wij permanent aan het hallucineren zijn. U en ik nu ook (lacht). Maar geen paniek, het zijn gecontroleerde hallucinaties. Bij ongecontroleerde hallucinaties creëren onze hersenen indrukken los van de werkelijkheid. In het gewone leven is de link met de werkelijke wereld wel heel sterk. Je hersenen vinden niets uit. Je zal geen rood zien als je niet de golflengte voor rood waarneemt.”

Bio - 51 jarige Brit - hoogleraar cognitieve wetenschappen (Universiteit van Sussex) - codirecteur Sackler Centre for Consciousness Science - zijn TED-talk over het raadsel van het bewustzijn werd 10 miljoen keer bekeken - auteur van Being You: A New Science of Consciousness

Wat zegt ons dat over het bewustzijn?

“Daarvoor moeten we de brug maken naar onze tweede soort waarnemingen. Die interne verteller dus, dat erg familiaire gevoel jezelf te zijn, iemand uit een stuk. Ook dat bestaat uit allerlei elementen. Het gevoel in je lichaam te zitten, je herinneringen, alles vanuit de eerste persoon te ervaren, emoties voelen, voelen hoe je iets plant en hoe je acties gevolgen hebben. Belangrijk is dat de psychiatrie aantoont hoe dat allemaal wel uiteen kan vallen. Dus ook ons ‘zelf’ is een fragiele constructie.

“Ik poneer dat het bewustzijn ook zo’n gecontroleerde hallucinatie is, gebaseerd op voorspellingen van de hersenen, maar dan wel een speciale. Het gaat hier niet over de buitenwereld maar over de binnenwereld. Wij ervaren ons lichaam ook van binnenuit. Er gaan de hele tijd signalen naar je hersenen over je bloeddruk, je hart enzovoort. Dat is essentieel om je lichaam te reguleren. En ook hierover maken je hersenen hun beste inschattingen. Mijn theorie luidt dat onze indruk van een bewustzijn een complexe soort waarneming is, gebaseerd op die wisselwerking tussen lichaam en hersenen. Ons bewustzijn is met andere woorden een waarneming geworteld in onze biologie, ons lichaam.”

Dus ons gevoel van een ‘zelf’ te zijn is ook maar een waarneming, zoals de kleur groen zien?

“Ja. Het lijkt een vast, permanent en uniek gegeven, de ontvanger van perceptie en een instantie die beslissingen neemt. Dat is niet zo. Het is geen ding dat waarneemt, het is een verzameling van gerelateerde waarnemingen.”

Sommigen zullen dat teleurstellend vinden. Verwachten we te veel van een theorie over het bewustzijn?

(lacht) “Dat doen we absoluut. Omdat het over onszelf gaat. We willen emotie, een soort eureka-gevoel. (gespeeld enthousiast) ‘Ja! Dat is het om je een mens te voelen.’ Die hoge verwachtingen stellen we nochtans niet aan andere wetenschappelijke theorieën. Die mogen gewoon uitleggen hoe iets in elkaar steekt, fenomenen voorspellen. Meer mogen we ook niet verwachten van een verklaring voor het bewustzijn.”

Is ons bewustzijn dan een illusie of een soort neveneffect van hoe ons lichaam werkt?

“Het is geen illusie. We ervaren het echt. En het lijkt me onwaarschijnlijk dat het een neveneffect is. Daarvoor biedt het ons te veel voordelen. Het brengt heel veel informatie samen die relevant is om te kunnen overleven.”

Wat is er nodig om uw theorie te bewijzen?

“Dat kan niet met één experiment maar enkel met veel verschillende. Eén punt van kritiek is dat waarnemingen die te maken hebben met signalen die van in ons lichaam komen lastig te testen zijn. Maar dat zal op den duur lukken, denk ik. Ook is er de kritiek dat ik geen recept bied. Ik kan niet stellen: met voorwaarden x,y,z ontstaat altijd bewustzijn. Het bewustzijn is in mijn theorie eerder een verzameling van eigenschappen, zoals het leven.”

Hebben deze inzichten een impact op de psychologie en psychiatrie?

“Zeker. Een mentale ziekte wordt bepaald door een verandering in je ervaring van bewustzijn. Als je zo’n ziekte wil vatten, moet je net dat begrijpen. Toen ik zelf een depressie had, had ik de indruk dat het ging over de hersenen die ervaren dat ze het lichaam niet goed reguleerden. En een manier om depressie aan te pakken is aandacht voor hoe het voelt om in je lichaam te zitten. Dat kan helpen om piekeren los te laten.

“De relatie tussen lichaam en hersenen is intiem en gaat in twee richtingen. Zo weten we ook dat placebo’s erg goed werken omdat de verwachtingen van de hersenen zo krachtig zijn. Die band tussen bewustzijn en lichaam lijkt me een belangrijke piste om meer te weten te komen over oorzaak van psychische ziekten. Nu pakt medicatie hoogstens symptomen aan.”

Heeft uw onderzoek uw eigen perceptie van uw bewustzijn veranderd?

“Ja. Door dit werk besef ik dat wat er gebeurt een constructie is, dat wat ik ervaar niet de echte werkelijkheid is maar iets dat ik ervan maak. Dat betekent veel voor mij. Niet dat ik mijn realiteit en emoties minder intens beleef. Maar het geeft mijn realiteit een extra laag. En toen ik long covid had, voelde ik me ellendig maar was het ook interessant te merken hoe ik me voor een stuk een ander iemand voelde doordat de band tussen lichaam en hersenen grondig veranderd was.”

Deelt u de vrees dat artificiële intelligentie ooit een bewustzijn krijgt?

“Nee. Net omdat bewustzijn minder met intelligentie heeft te maken maar met een levend organisme zijn van vlees en bloed zie ik dat niet snel gebeuren. Je moet niet slim zijn om te lijden of te genieten, maar wel in leven. AI zoals ChatGPT is slechts een statistisch programma dat niets voelt of begrijpt. Wel vrees ik dat AI ons leven nog veel meer gaat domineren en controleren.”

Waar bent u nu mee bezig?

“Met het multidisciplinair team in Sussex doen we nog meer experimenten die waarneming en bewustzijn bestuderen en we werken aan de Perception Census. Dat is een interactief online experiment waar iedereen ouder dan 18 jaar aan kan meedoen. Het zijn allemaal tests rond waarneming, zoals hoe we muziek, tijd, visuele input ervaren. We hopen dat massaal veel mensen meedoen. Zo kunnen we beter in kaart brengen hoe iedereen de wereld net iets anders bijeen hallucineert. Gelukkig zijn we het doorgaans eens over onze hallucinaties en dat noemen we dan de realiteit.” (lacht)