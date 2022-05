Wie belegt, mag de belastingaangifte niet negeren: dit moet u weten

Sinds vorige week kunt u uw belastingaangifte elektronisch invullen. In die doolhof van de personenbelasting horen naar jaarlijkse gewoonte extra aandachtspunten voor beleggers. Dit wil de fiscus alvast weten van uw beleggingen.

Ben ik verplicht mijn dividenden aan te geven?

Als u dividenden int via een Belgische bank, dan wordt de roerende voorheffing al automatisch ingehouden. “Die is bevrijdend, dus hoeft u niets aan te geven”, zegt Pieter Debbaut, hoofdredacteur van de Belastinggids en fiscaal expert bij hr-dienstverlener Liantis.

Maar ook al bent u niet verplicht uw Belgische beleggingen aan te geven, toch kan het in bepaalde gevallen voordelig zijn dat wel te doen. “Als je belastbaar inkomen niet hoger is dan de belastingvrije som, 9.050 euro, betaal je geen personenbelasting”, zegt Debbaut. Op die manier kan bijvoorbeeld een jobstudent zijn roerende voorheffing terugvorderen. “Maar dan moet je dus wel zelf je dividenden vermelden op je belastingbrief.”

Beleggers kunnen via hun belastingaangifte ook fiscaal voordeel halen door de roerende voorheffing deels terug te vorderen. “Dat is heel belangrijk: iedereen kan de roerende voorheffing die ingehouden is op de eerste schijf van 800 euro terugkrijgen”, zegt Debbaut. “Let wel, je moet dat zelf doen, in vak VII van de aangifte, code 1437. Er zijn nog heel wat mensen die dat niet doen.”

En dividenden van buitenlandse beleggingen?

In tegenstelling tot Belgische beleggingen is het voor buitenlandse dividenden, die niet onderworpen werden aan de Belgische roerende voorheffing, wel verplicht om ze aan te geven. Debbaut: “Stel dat je aandelen koopt van Franse vennootschappen en de dividenden worden rechtstreeks op je rekening gestort, dan moet je ze altijd verplicht aangeven.” Ook buitenlandse rekeningen moet u melden, zelfs als die niets hebben opgebracht.

Ook voor buitenlandse dividenden geldt de algemene belastingvrijstelling op de eerste schijf van 800 euro, zegt Debbaut. “Je kan er bij de belastingaangifte voor kiezen om die eerste 800 euro niet aan te geven omdat die vrijgesteld is.”

Moet ik de meerwaarde op de verkoop van aandelen aangeven?

Voor wie mikt op de lange termijn en dus als een ‘goede huisvader’ handelt, is de gerealiseerde meerwaarde bij de verkoop van aandelen vrijgesteld. “Dat geldt niet voor iemand die dag in, dag uit bezig is met aandelen”, zegt Debbaut. Als de fiscus merkt dat u op de korte termijn inspeelt op koersveranderingen om grote winsten te boeken, zal hij u als een speculant aanzien en moet u wel de meerwaarde aangeven. Het is de fiscus die uiteindelijk bepaalt op basis van een inschatting tot welke categorie u behoort, al is dat niet altijd even zwart-wit.

Wordt de meerwaarde op de verkoop van cryptomunten belast?

Ook bij cryptomunten moet u de gerealiseerde meerwaarde niet aangeven als deze past in het normale beheer van het privévermogen als een goede huisvader. Bij speculatie is dat wel het geval. “Maar het is een grijze zone”, zegt Thomas Spaas, een advocaat die bitcoininvesteerders fiscaal bijstaat. “Tussen die twee extremen, de goede huisvader die beleggingen jarenlang aanhoudt, en de speculant die regelmatig risicovolle beleggingen doet, is er een groot spanningsveld. Uiteindelijk wordt er bij twijfelgevallen vooral gekeken naar hoeveel risico een persoon nam op het moment van de aankoop. Dat moet je bekijken van belegging tot belegging. Het kan best zijn dat iemand zowel vrijgestelde winsten heeft als goede huisvader, maar ook speculatieve winsten heeft die belast zullen worden.”

Zelfs als u geen cryptomunten in euro’s hebt omgezet, kan u het best aandachtig zijn bij het invullen van uw aangifte, waarschuwt Spaas. “Veel mensen denken dat zolang ze niets omzetten in euro’s, ze geen belastingen moeten betalen. Dat klopt niet. Als je het omzet, of het nu in euro is of in een andere cryptomunt, moet je je minstens afvragen of er belasting verschuldigd is. Uiteindelijk, als je al de regels toepast, valt de finale belasting vaak nog mee. Doe je best om een zo correct mogelijke aangifte in te dienen. Voor kleine foutjes of verbeterpunten toont de fiscus meestal begrip. Geef je echter niets aan, waar het duidelijk wel moest, dan kan je wel in de problemen raken. Denk dus na over je belastingen, kijk ernaar. De kop in het zand steken is nooit een goede oplossing.”