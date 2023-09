Westernshirts en woestijnkleuren: Bent Van Looy ging trends spotten in Firenze

Voor wie door het hekje durft, is de wereld van pak en das een heerlijke speeltuin. Vraag dat maar aan Bent Van Looy, die ging ravotten op Pitti Uomo, de toonaangevende beurs voor mannenmode in Firenze, waar trends gemaakt en negroni’s gesmaakt worden.

In een meedogenloze ploert van een Toscaanse middagzon staat een handvol mannen naast elkaar tegen de muur. Ze dragen driedelige pakken, hun haar zit belachelijk goed, in hun vers gepoetste schoenen kan je de weerspiegeling zien van twee eenzame schapenwolkjes die boven het Fortezza di Basso hangen. De Fortezza, een verlaten vesting buiten de oude stadsmuren van Firenze, is al meer dan veertig jaar het kloppende hart van Pitti Uomo, de meest toonaangevende modebeurs voor herenkleding.

17.000 bezoekers vanuit de hele wereld, onder wie 12.000 inkopers, zullen uiteindelijk deze editie bezoeken, op zoek naar stukken uit de nieuwe collecties om volgende zomer in de winkel te hangen. Het binnenplein loopt langzaam vol.

Beeld Charlie De Keersmaecker

Vanop een afstand zou je het kluitje opgedofte mannen bij de muur kunnen bekijken als wat vrienden uit de mode­wereld die even een luchtje komen scheppen na een drukke ochtend van onderhandelen en netwerken, maar wanneer je wat dichterbij komt, zie je dat deze mannen elkaars aanwezigheid zelfs niet registreren, net zomin als het drukke plein of de verschroeiende hitte. De gebreide polo van kasjmier en zijde van de jongen met de baard moet een vrolijk joie de vivre uitstralen, à la The Talented Mr. Ripley, maar er is weinig levensvreugde te bespeuren in de ogen van deze ‘Pitti Peacock’, die pas oplichten wanneer even verderop een fotograaf zijn camera bovenhaalt. Alsof je de dvd van Mr. Ripley van pauze naar play klikt, komen de pauwen plots tot leven en lonken naar de lens terwijl ze hun tasje van hand veranderen of een heuse parasol rondjes laten draaien tussen hun vingers. Er is er eentje die ostentatief doet alsof hij op een zakhorloge aan een zilveren ketting kijkt, dat hij met een vlotte polsbeweging uit zijn handgestikte borstzak haalt. Hier is duidelijk jaren op geoefend.

Beeld Charlie De Keersmaecker

Het is misschien wat makkelijk om te lachen met de groteske ijdelheid van deze karikaturen van mannenmode die een heel jaar bezig zijn met hun Pitti-outfit en leven voor een foto op de blogs, maar ik ben toch blij te zien dat er nog peacocks zijn in de Fortezza, zij het in minder groten getale dan acht jaar geleden, toen ik hier zelf op de beurs stond met The Jante Law, een kledingmerk dat ik samen met vrienden een paar jaar lang aan de coolste boetieks van de wereld probeerde te slijten.

Want dat is wat Pitti is, de allereerste halte van een modecircus dat de komende weken zijn tenten nog zal opslaan in New York, Milaan en Parijs. In het Fortezza di Basso komen journalisten, buyers en fabrikanten in januari en juni bij elkaar om voor het eerst een blik te werpen op wat er dit seizoen in de aanbieding is.

Beeld Charlie De Keersmaecker

Er knallen block rocking beats vanuit in schreeuwerig fluoroze geschilderde bijgebouwen waar blitse jongens loopschoenen en gymbroeken uit zelfreinigend polyester aan de man proberen te brengen en er echoot sfeervolle shoegaze doorheen een lange gang die uitsluitend gevuld lijkt met zwarte asymmetrische grungetruien uit Scandinavische landen.

Het zijn lange dagen in zo’n booth, weet ik, de collectie kreukvrij gestoomd aan een rek, visitekaartjes in de aanslag, een vol verwachting kloppend hart wanneer een potentiële koper halt houdt.

Er worden, volgens de standhouders die ik spreek, op Pitti niet al te veel orders geschreven. Pitti, de eerste beurs op rij is voornamelijk een kijkbeurs, een praatbeurs, een samenkomst van de mannenmodegemeenschap. Alhoewel: Alistair Croot is de tweede generatie van het Engelse familiebedrijf Croots dat hoogwaardige tassen maakt uit canvas, paardenleer en tweed. Omdat hij niet, zoals de meeste andere merken, verder trekt naar de beurzen van Parijs of New York, is verkopen in Firenze voor hem van levensbelang.

Beeld Charlie De Keersmaecker

“Ze doen het wel hoor, als ze weten dat je nergens anders te zien bent. Pitti is gelukkig een heel internationale beurs.” De voornaamste buitenlandse afnemers komen uit Europese landen als Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, België en Nederland. Maar ook de langverwachte terugkeer van Amerikanen, Zuid-Koreanen, Chinezen en Japanners is voor de beurs van levensbelang.

Alistair Croot laat zijn vingers over de koopwaar glijden: “Het is ongelooflijk hoe verschillend Europeanen en Aziaten inkopen, zelfs tussen Duitsers en Fransen is er een enorm verschil. Een Franse boetiek zou nooit een laptoptas in bruin kalfsleder en kaki canvas inkopen, onze bestseller in de Duitstalige landen. In Parijs moet alles zwart of donkerblauw zijn, en soepel. Een Japanner wil dan weer van dat onverwoestbare paardenleder met een luxeglans. Japan is onze belangrijkste markt, het is fantastisch dat die inkopers hun weg naar Firenze weer gevonden hebben.” En niet enkel de inkopers.

Beeld Charlie De Keersmaecker

“Het doet mij goed weer te mogen reizen,” zegt Kentaro Nakagomi met zichtbare opluchting, “ik ben kleren beginnen ontwerpen uit een pure zucht naar romantiek. De overjas is een van de meest romantische kledingstukken ooit bedacht. Omdat het niet makkelijk was er een goeie te vinden ben ik er zelf maar beginnen te maken.” Nakagomi trekt al jaren naar Pitti met zijn merk Coherence. Zijn zuivere lijnen en genereuze snit van de Corb II-overjas doen denken aan de imperméables die Hergé zijn held Kuifje aantrok, en kreeg zijn naam niet toevallig van een andere meester van de klare lijn, Le Corbusier.

Het is toch ongelooflijk dat de jas van een architect uit het begin van de 20ste eeuw nog zo tot de verbeelding spreekt en er nog zo fris uitziet? Misschien is dat wel wat mij zo aantrekt tot klassieke mannenkleding. Naast de romantiek dan.

Beeld Charlie De Keersmaecker

“Mij alleszins wel,” zegt Simon Crompton onder een limonadeparasol van Bar Sonia in een van de smalle stegen rond de Fortezza. Crompton, ooit financieel journalist, begon tien jaar geleden op zijn invloedrijke website Permanent Style maatpakken te recenseren en is bekend om zijn grondige analyses van kleermakers op het Londense Savile Row, in Napels of Hongkong.

“Aanvankelijk wilde ik op mijn blog een lans breken voor klassieke tailoring, die in de laatste eeuw inderdaad vrijwel onveranderd is gebleven. Er valt veel te zeggen over de tijdloze verhoudingen van een pak, de codes en subtiele verschillen tussen bijvoorbeeld de strakke en haast architecturale constructie van een Londens Savile Row-kostuum en een luchtig of zwierig pak uit Zuid-Italië.” Crompton, een jonge vader van begin de veertig, straalt allerminst iets stoffigs of conservatiefs uit. “De website evolueert met mij mee. Ik ben al lang niet meer zo streng in de leer, we hebben het steeds vaker over casual kleren, soms tot ongenoegen van onze lezers. Wanneer ik met mijn kinderen naar het park ga, draag ik geen driedelig pak, maar een jeansbroek en een sweater, en daarover valt evenveel te schrijven. Er is zoveel geschiedenis: zo’n Levi’s 501, daar kan je boeken over schrijven.” Hij zwaait naar een bevriend fotograaf die in een vrolijk geruit jasje en vintage legerchino voorbijsnelt, op weg naar alweer een negronifestijn in Harry’s Bar, even verderop.

Beeld Charlie De Keersmaecker

Ik ontdek ook een ander Pitti, buiten de muren en de beurscontext van de Fortezza, op het terrasje van Bar Sonia of traditionele familietrattoria’s als Cocco Lezzone, waar de kleine maar levendige mannenmodescene bij elkaar komt boven sappige lappen bistecca fiorentina, als Fender-gitaren zo groot. Ik ontmoet mannen uit alle hoeken van de wereld die net als ik houden van een goed gesneden jasje of een zomers pak in seersucker. Op een gezellige bijeenkomst op het dakterras van een centraal gelegen appartement wordt met gusto over knoopsgaten, tennisschoenen en stoffen gepraat.

Natan Héllard, een jonge linnenfabrikant uit Zuid-Frankrijk, is pas voor de tweede keer op Pitti. “Ik doe mijn zaken buiten de beurs”, zegt hij terwijl hij zijn tanden zet in een broodje met ansjovis, venkel en sinaasappel, “De ontmoetingen met gelijkgestemde zielen, kleermakers en collega’s uit de stoffenwereld zijn wat mij het hele jaar door energie geeft.”

Beeld Charlie De Keersmaecker

Samen met Ruben en Koen van het Belgische Schaap Tailors buig ik me over een selectie linnenstaaltjes voor het volgende seizoen. Zou een double breasted sportjasje met brede revers niet mooi zijn in de fijne gun club-ruitjes die me een beetje doen denken aan het kleurenpalet van de Ponte Vecchio, die een paar straten verder schilderachtig in het water van de Arno staat te weerspiegelen? Koen en Ruben knikken geestdriftig van ja.

“Dat was exact mijn inspiratie toen ik hier vorig jaar voor het eerst was”, lacht Natan. Brede revers, daar was ik tien jaar geleden gillend van weggerend.

Er wordt weleens gezegd: bij mannenkleding gaat het over stijl, niet over mode. In tegenstelling tot de mode evolueren mannenkleren bijzonder traag. “Er kunnen jaren voorbijgaan voor revers anderhalve centimeter breder worden”, beaamt Simon Crompton. “Voor een buitenstaander is een pak een pak, maar het is waar dat we van meer aansluitende pakken aan het begin van de nillies heel langzaamaan een tweede jaren zeventig tegemoet gaan. Dat gaat bijna ongemerkt, het is moeilijk te zeggen waar die verandering begint, maar omdat de scene zo klein is wordt het wel opgemerkt.”

Beeld Charlie De Keersmaecker

“De basis is voor mij nog steeds Ivy Style”, zegt Kentaro Nakagomi van Coherence. “De jarenzeventigstijl, dat is iets voor Europeanen, daar kom je in Japan niet mee weg, die hebben bij ons nog steeds een hele sleazy reputatie.”

Ivy Style, de woorden zijn gevallen, ergens tussen gekleed en sportief, ontstond spontaan op de sappige sportvelden van elitaire Ivy League-universiteiten in Amerika halfweg de vorige eeuw. Blazers, dassen en hemden in oxfordkatoen werden er gedragen met rugby­sweaters en tennissloffen. De Japanners — en daarna de hele wereld — proberen sindsdien die stijlvolle, maar volstrekt ongeaffecteerde cool te bottelen.

Simon Crompton knikt: “Dat is precies waar de mannenmode­gemeenschap nu naartoe evolueert. Naar een heel opwindende mix tussen formeel en sportief. En dan heb ik het niet over een te strak zakelijk pak uit fijne wollen stof met sneakers onder, dat is natuurlijk vreselijk. Het gaat over het spelen met texturen en verhalen die elkaar versterken, een vintage 501 bijvoorbeeld, met een stug tweedjasje en geruit overhemd van Indiaas madraskatoen. Er is voor alles een tijd en een plaats. Niets voelt zo goed als een goed gesneden pak dragen tijdens een belangrijk zakelijk gesprek of een avondfeest, maar er is zoveel meer dan dat. Het is fijn dat daar binnen de menswear-gemeenschap plaats voor is.”

Beeld Charlie De Keersmaecker

Op de beursvloer ontmoet ik mijn oude vriend Matteo Gioli, die in dit internationale gezelschap opvalt als volbloed Florentijn. Samen met zijn vrouw Veronica maakt hij in een atelier verderop prachtige hoeden onder de naam SuperDuper Hats. “Traditie is inderdaad enorm belangrijk in wat we doen,” zegt hij. “Toen ik een jaar of tien geleden begon met het maken van hoeden, geïnspireerd door bluesmuzikanten en gangsterfilms, besloot ik op de meest traditionele manier te werken. Ik maakte hoeden die je in de jaren dertig in de straten van Chicago had kunnen zien.” Nu vermengt ook SuperDuper op een speelse manier de codes van de traditie met een lossere persoonlijke stijl, merk ik wanneer ik even later in hun imposante nieuwe atelier sta, in de oude tabaksfabrieken van de stad. “Kijk, we hebben haast geen stock meer. We maken de hoed zodra de bestelling via de website binnenkomt. Hij vertrekt 48 uur later in een doos naar de klant, waar ook ter wereld.”

Beeld Charlie De Keersmaecker

Vanuit de traphal in de buik van de Manifattura Tabbachi klinkt een onheilspellend gedreun. Wanneer ik een deur open, wandel ik een heel andere wereld binnen: de backstage van de eindejaarsshow van de modeacademie. Een woedende, in louter zwart geklede assistent wuift me resoluut weg. “It’s okay”, zeg ik. “I’m from Antwerp”.

Zwart, ik was het bijna vergeten, is toch het laatste taboe in de klassieke menswear, want te hard, te gladjes, te mode? “Niets van aantrekken,” zegt Simon, “ik speel tegenwoordig graag met zwart, iets waar ik jaren geleden zelfs niet aan mocht dénken.”

De wereld van pak en das is geen dooie boel. Traag en haast ongemerkt, als de Arno, is ze in voortdurende verandering, een heerlijke speeltuin voor wie het hek open durft te doen. Ik zie opvallend veel westernshirts, brede broeken beheersen het straatbeeld rondom de Fortezza en na het obligate tabaksbruin en kakigroen van de laatste jaren zijn woestijnkleuren en beige hier nu alomtegenwoordig, en volgend jaar wellicht in uw kleerkast. Ikzelf bestel bij de Schaapjongens een zwarte linnen broek met olifantenpijpen. Living on the edge!