Wereld Vegetarismedag: ook rode M&M’s en wijn worden van dieren gemaakt

Strikt leven volgens een vegetarisch of veganistisch dieet is moeilijker dan u denkt. Wist u bijvoorbeeld dat er ook in rode M&M’s, pudding, snoep en zelfs vaatwastabletten dierlijk materiaal zit? Vandaag is het Wereld Vegetarismedag.

In België zijn er ongeveer 1,25 miljoen mensen die helemaal geen vlees eten: 100.000 veganisten (geen vlees, vis of andere dierlijke producten zoals melk en eieren), 450.000 vegetariërs (geen vlees en vis) en 700.000 mensen die geen vlees eten, maar wel vis. Daarnaast zijn er nog eens één miljoen mensen die af en toe – bijvoorbeeld op een vaste dag van de week – vegetarisch eten.

Maar dat is niet altijd evident, want zelfs in producten waarvan we het niet echt verwachten duiken er dierlijke ingrediënten op. Zo krijgen roze koeken, rode M&M’s en rode vruchtensaus hun kleur door karmijnzuur. Deze kleurstof wordt gemaakt van vrouwelijke schildluizen. Ze wordt trouwens ook gebruikt voor cosmetica – zoals lippenstift – en in olie- en aquarelverf.

Pudding en snoepjes

Andere voorbeelden zijn pudding en snoepjes, waarvoor gelatine wordt gebruikt. Dit wordt gewonnen uit huiden en botten van vooral varkens en koeien, of uit gevogelte en vis. Deze gelatine duikt trouwens ook op in veel soorten bier, wijn en vruchtensap om deze helder te maken. De meeste kaas is ook niet-vegetarisch. Om van vloeibare melk stevige kaas te maken, worden eiwitten en vetten gescheiden van het merendeel van de vloeistof met stremsel. Dit wordt traditioneel gehaald uit een van de magen van dode kalveren.

“Gelukkig is er nu het onafhankelijke V-Label keurmerk met de categorieën vegetarisch en vegan dat merken gebruiken”, zegt Fien Louwagie, communicatieverantwoordelijke bij EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief), de organisatie die mensen stimuleert om meer plantaardig te eten. “Voor de producten die in België gemaakt worden, kennen wij deze toe. Zo kunnen mensen zich de moeite besparen om zelf alle ingrediënten te controleren op de verpakking. Wij gaan bij de controle nog een laagje dieper dan de ingrediënten. Het is dus een soort van keurmerk. In andere landen doen vergelijkbare organisaties dit.” Toch zijn er ook een aantal supermarkten die zelf deze labels toekennen, zoals bijvoorbeeld het Nederlandse Albert Heijn.

Zelfs voor niet-vegetariërs kan het interessant zijn te weten wat er in de producten zit die ze aankopen. “Wie wil er niet weten wat ze eten?”, gaat Louwagie verder. “Dankzij deze labels kunnen producenten ook nadenken over de keuzes die ze maken. We hopen dat ze altijd eerst plantaardige alternatieven overwegen voor hun producten, dat is toch een kleine moeite.” Zo kan kaas bijvoorbeeld vegetarisch worden gemaakt met stremsel op basis van bepaalde distelsoorten.

Vaatwastabletten

Ook in non-foodproducten wordt er vaak dierlijk materiaal gebruikt. Vaatwastabletten staan zo enigszins verrassend op deze lijst. Ze bevatten het enzym amylase, dat afkomstig kan zijn van varkens. Het breekt het vuil op de vaat af, waardoor viezigheid makkelijker wegspoelt. Voor veganisten zijn er nog meer valkuilen. Zij moeten ook chocolade links laten liggen, want de meeste soorten bevatten melkpoeder. Zeker chocolade truffels zijn niet veganistisch, omdat er slagroom in zit.

“Maar ik vind het kort door de bocht om deze hele discussie te reduceren tot: een rode M&M is niet geschikt voor vegetariërs”, zegt Louwagie. “Dan lijkt het net of vegetarisch eten een echte opdracht is. En dat is het niet, voor alle duidelijkheid. Iedereen beslist voor zichzelf hoever hij of zij daarin wil gaan. En voor sommige mensen betekent dat geen rode M&M’s eten of geen vaatwastabletten gebruiken, voor anderen kan dat gaan om een vaste dag waarop ze geen vlees eten. De keuze is volledig vrij, het is niet de bedoeling mensen in hokjes te stoppen. Wij willen iedereen vooral stimuleren om meer plantaardig te eten, dat is de essentie.”