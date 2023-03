Welkom in het Wilde Oosten: wandeltrip door de ongerepte natuur van Albanië

Volgens een legende creëerde Satan zelve de Albanese Alpen, de bergketen die zich uitstrekt langs de grens tussen Albanië, Montenegro en Kosovo. Verduiveld, wat deed hij dat goed! Vijf dagen lang volgden we de Balkan Trail, door groene alpenweides en langs citadellen van steen.

Niemand heeft het houten bruggetje richting Dobërdol hersteld. Het is een halfjaar eerder geknakt onder het gewicht van een stevig pak sneeuw. Dus wandelen we door kabbelend water het dorpje binnen, verscholen in een keteldal in het felste fluogroen. Wat verderop glinstert een waterval. De omgeving is zo wondermooi in al haar desolaatheid dat we onze ogen amper kunnen geloven. Waar zijn we aanbeland? Is dit Schotland, de Faeröer, IJsland?

De afgelopen vier dagen wandelden we door een snelle opeenvolging van landschappen – van malse almen, gevuld met een regenboog aan wilde bloemen, en heerlijke kronkelpaadjes door de bossen, tot keienvelden omsingeld door citadellen van steen. Maar zelfs met die voorbereiding verstomt deze intrede ons.

Steile flanken van mos vangen alle geluiden in het dal. Die zijn één voor één pastoraal: het gemekker van geiten, koebellen, een haan die kraait. Overal dolt vee. Hekken zijn overbodig; iedereen kent elk dier bij naam. De laatste zonnestralen ontlokken een drukte van jewelste. Als keitjes schuiven schapen richting stal, een verrimpelde vrouw met een hoofdkapje melkt de koeien.

In deze uithoek van Albanië voelt de beschaving ver weg. ‘Een majestueuze isolatie van de wereld’, dixit Edith Durham, de Britse schrijver die door de Albanezen aan de borst gedrukt werd als Mbretëresha e Malësorëve, de Koningin van de Hooglanden. Verder van hoofdstad Tirana, met z’n wolkenkrabbers waarvan de verf nog niet droog is, kom je niet zonder een grens over te steken. Letterlijk én figuurlijk: de volgende dag bereiken we het drielandenpunt. Zelfs om een geasfalteerde weg te vinden, moet je uren over karrensporen dokkeren.

De Balkan Trail betekent uren wandelen in landschappen waarvan we spontaan tussen onze tanden fluiten. Beeld Tom Peeters

Beeld Tom Peeters

Dobërdol is een katun, een tijdelijk kamp zoals je die in de meest afgelegen berggebieden van de Balkan nog vindt. De inwoners leven seminomadisch: in de winter verblijven ze in lagergelegen dorpen en steden, in de lente trekken ze naar hier om hun vee te laten grazen. “De sneeuw komt in de winter tot negen meter hoog”, zegt Astrit, de Albanese gids die in deze bergen opgroeide. Wanneer hij in de koudste maanden zijn langlaufski’s aantrekt, steken alleen de hoogste daken boven het witte tapijt uit.

We gaan met de kippen op stok. Niet alleen omdat de zon vroeg achter de bergkam schuift en er snel een ijzige koelte valt, maar vooral omdat we wolven willen horen. Die zwerven in de zomer over de bergwanden, tuk op een mals schapenboutje. “Vorige week huilden ze de hele avond”, zegt Astrit.

Geheimpje

Vier dagen eerder. In het Montenegrijnse Plav klinkt de oproep tot gebed uit de moskee als een alarmklok voor hikers. Uit tenten kruipen een paar dozijn Vlamingen en Nederlanders die deze week de Balkan Trail wandelen, een aaneenrijging van de hoogtepunten van de langere Peaks of the Balkans Trail. Vijf dagen zullen we door de Albanese Alpen stappen, de woeste bergketen die het grensgebied tussen Montenegro, Albanië en Kosovo vormt. Bijnaam: de Vervloekte Bergen. Volgens de legende ooit geboetseerd door de duivel zelve, toen die een dag verlof had uit de hel, vervolgens eeuwenlang synoniem met bandieten, bloedwraak en lawines, en nu een van de laatste plekken in Europa waar men Wildernis nog met een hoofdletter W schrijft. Een van de weinige bergketens op ons continent die nog niet tot in de puntjes is verkend, die nog geheimen verhult.

Volgens een legende boetseerde de duivel de Albanese Alpen. Als hij werkelijk de verantwoordelijke is, dan is hij een ongelooflijke dramakoning. Beeld Tom Peeters

Enkel verdwaalde schattige ezels kruisen ons pad. Beeld Tom Peeters

Welkom in het Wilde Oosten. In de Alpen steek je desgewenst om de paar uur een schnitzel achter de kiezen in een berghut – zelfs de bomma kan met de kabellift naar het panoramaterras voor een driehoekje appelvlaai. We misgunnen haar zeker haar dosis patisserie niet, maar we zijn blij dat dit ook nog bestaat, dat we uren kunnen wandelen in door God en klein Pierke vergeten regionen, in landschappen waarvan we spontaan tussen onze tanden fluiten. Dat alleen verdwaalde schattige ezels en een sporadische herder ons pad kruisen.

Doorlopend hebben we het gevoel dat iemand ons een geheimpje toevertrouwt – ssst, vertel het niet door. Hier geen mastodonten van berghutten, wel een schapenstal waar je drank kunt kopen. Het ondernemende zoontje des huizes is die zelf gaan halen, vertelt hij, hollend over bospaadjes tot in het dichtstbijzijnde dorpje vier kilometer verderop. Tegelijkertijd kelen zijn ouders achter de stal een schaap.

Die woestheid is waarom we voor een begeleide tocht kozen. Elders in de regio merkten we eerder dat het niet altijd eenvoudig is om er in je eentje op uit te trekken in de bergen. Bewegwijzering ontbrak vaak, geitenpaadjes leidden soms recht een klif af en we stonden meer dan eens oog in oog met een kalf van een herdershond – in deze contreien een half doodsvonnis.

Beeld Tom Peeters

Beeld Tom Peeters

De Balkan Trail blijkt ideaal voor hikers die de moed of ervaring missen om zo’n tocht in hun eentje te ondernemen. Of die geen zin hebben in het geregel. De gidsen nemen alles voor hun rekening, tot het liefdevol inpakken van een aan frut gelopen knie. “Denk eraan: stijgen als een flamingo, afdalen als een gorilla”, geeft een van hen als tip mee.

Het is nodig, want de wandeldagen zijn pittig. Een paadje leidt quasi verticaal omhoog, door erehagen van bosbessen en wilde sleutelbloemen, viooltjes en Albanese lelies. Tussen het puffen door zien we in de verte het meer van Plav blinken. Over een bergkam wandelen we een andere wereld binnen, van groen naar grijs. Modder maakt plaats voor schilferige steen; een onneembaar fort van massieve wanden en grillige torens doemt op. Het is van een lyrische schoonheid.

We stappen flink door. In de diepte, ver genoeg om pottenkijkers alleen een illusie te schenken, duikt een man naakt in een idyllisch gletsjermeer. Veel mooier wordt het toneel voor een plons niet. Als de duivel dit werkelijk heeft gekneed, dan is hij een ongelooflijke dramakoning.

Balkanstampers

Knal in het midden van Theth, het epicentrum van toerisme in de Albanese Alpen, pronkt een kerkje dat je onmogelijk kunt voorbijwandelen zonder er een foto van te nemen. We poten onze tent neer bij een van de vele guest houses. De sfeer van berghutten waart er rond, weliswaar overgoten met een stevige scheut Balkan. In de open haard gaart een schaap aan het spit, tussen de tenten scharrelen kippen.

Zonder een forse dosis zelfredzaamheid redde je het niet in deze onherbergzame streken. Die overlevingsdrang wenden de locals nu aan om er het beste van te maken. In vlekkeloos Engels met een Amerikaans accent, opgedaan tijdens urenlange YouTube-sessies, trekken de twee zonen van de familie een feest op gang. Waarop eerst Balkanstampers en vervolgens Hollandse schlagers de moegetergde benen opnieuw aan het werk zetten. Van links naar rechts.

Wanneer we wegvluchten voor de herrie wenkt de buurman ons naar binnen. Hij vult glazen tot de rand met raki, draaft aan met burek en kaas. De Albanese gastvrijheid is legendarisch. “We zijn arm”, zo kreeg Edith Durham een eeuw geleden te horen. “Brood, zout en onze harten is alles wat we kunnen geven, maar je bent welkom om zo lang te blijven als je wil.” En al voelt een groepsreis bijwijlen als een scoutskamp voor volwassenen, toch proef je ook uitgebreid van het lokale leven. Op een grasveld voor een boerenhut drinken we bergthee en eten cake van bosbessen. Jongens, jongens, wat een heerlijkheid.

Eerst afkoelen in de waterval... Beeld Tom Peeters

En zodra de zon ondergaat... tijd voor wolven. Beeld Tom Peeters

Wat willen we dit geheimpje graag egoïstisch tegen de borst drukken. Maar het is ook belangrijk om het te delen. De regio dankt haar pracht aan eeuwenlang isolement. Terwijl de Ottomanen het land tot de islam bekeerden, vrijwaarde de bevolking hoog in de bergen haar katholieke tradities. Ook dictator Enver Hoxha, die het land decennialang met ijzeren hand regeerde, liet die ‘ongeschoolde en onbeschofte’ boeren in het noorden grotendeels ongemoeid. Maar de positie op het randje van Albanië leidde ook tot economische achtergesteldheid

Plannen om waterkrachtcentrales te bouwen in deze valleien, dreigen nefast te zijn voor de natuur. Alleen door de bergbewoners voldoende andere economische vooruitzichten te geven, door de regio massaal te bezoeken, bewaren de Vervloekte Bergen hun ongereptheid. En zo zijn onze beweegredenen alsnog egoïstisch.

Bij aankomst in Dobërdol duiken we ter afkoeling in een plaatje van een waterval – wie heeft er een douche nodig? We lepelen een

bonensoepje naar binnen en kruipen bij volle maan in de tent. Laat die wolven nu maar huilen! Vol anticipatie liggen we in onze slaapzak, oren gespitst, totdat... Van links, naar rechts. Het volgende Neder-Balkanfeestje is een feit.