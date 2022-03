‘Welkom in de familie’: als een programma uitgesteld werd, weet je dat er stront aan de knikker is

Als tv-zenders met nieuwe programma’s beginnen schuiven en startdata uitstellen naar een volgend tv-seizoen, weet je dat er doorgaans stront aan de knikker is. Officieel mag het dan steevast luiden dat er geen specifieke reden voor dat uitstel is, de sterkste en meest boeiende programma’s blijven zelden zomaar op de plank blijven liggen.

Het overkwam ook Welkom in de familie. Eerst aangekondigd voor vorig najaar, bleek het toen toch niet zo welkom in het schema van de familiezender. Dus schoof het ‘zonder specifieke reden’ naar dit voorjaar. Stront aan de knikker dus? Bovenstaande theorie mag dan niet wetenschappelijk gefundeerd zijn, Welkom in de familie is in ieder geval geen uitzondering op de mediatieke regel.

Welkom in de familie is het soort programma waarvan je je tijdens het kijken al afvraagt naar wat je nu eigenlijk zit te kijken, en vooral ook waarom je zit te kijken. Kort samengevat: Wout leefde enkele dagen mee in een gezin - een beenhouwersfamile die de markten doet en een eigen slagerij heeft - en verving er de zoon Victor. Doel: zoveel mogelijk te weten komen over de verdwenen zoon, zodat hij die in de studio uit een line-up van vijf kan halen. Lukt dat, dan wint de kandidaat enkele duizenden euro’s. Lukt het niet, dan gaat het geld naar de deelnemende familie. Een soort Wie is het op televisie.

Op het einde voelde ik me vooral als Pruts, de hond van de deelnemende beenhouwersfamilie die verveeld voor zich uitstarend op het schootje van zijn baas lag. Welkom in de Familie heeft de spanningsboog van een diapresentatie bij Okra over een verre reis van één van de nog fitte leden. Wout trok mee naar de markt en draaide wat witte worsten, en ondertussen probeerde de familie zo min mogelijk prijs te geven. En dan was er nog een studiogedeelte met wat inspiratieloze gesprekjes en vraagjes. Gelukkig was er nog Bart Kaëll die als bekende schlager van dienst mocht opdraven. Een bekende slager hadden ze niet gevonden. Hebt u hem? Slager. Schlager. Tja.

Nee, op de duur krijg je vooral een beetje medelijden met Julie Van den Steen, die best wel op het scherm pakt. Een jaar of drie geleden ruilde ze de radiostudio van MNM voor de tv-studio van VTM, waar enkele ‘fijne plannen’ op haar lagen te wachten. Behalve haar rol als vast jurylid in The Masked Singer en wat andere gastoptredens, lijkt dat fijne toch wat tegen te vallen en krijgt ze vooral inspiratieloze formats voorgeschoteld. Haar twee vorige programma’s - Vakantiehuis for Life en Game of Talents - is het soort tv dat je alleen nog kent omdat het op haar Wikipedia-pagina staat. Welkom in de Familie zou weleens hetzelfde lot beschoren kunnen zijn.

Welkom in de familie, elke donderdag op VTM.