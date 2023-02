Welke pastilles helpen tegen keelpijn? ‘Is geen wetenschappelijk bewijs voor’

Keelpijn is in deze tijd van het jaar een veelvoorkomende klacht. We denken dan al snel aan verkoudheid. Maar dat is niet altijd zo. “Er zijn heel veel mogelijke oorzaken”, legt Hans De Loof, professor farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen, uit. “Een virusinfectie zoals een verkoudheid kan de boosdoener zijn, maar het kan evengoed gaan om een bacteriële infectie. Naast infecties kun je keelpijn krijgen door roken, maagzuur, kanker of problemen met de witte bloedcellen. Ook na een operatie met intubatie kan er keelpijn optreden. Zomaar even de oorzaak vaststellen is dus niet zo eenvoudig.”

Ga niet experimenteren met huismiddeltjes

Is de keelpijn na een week niet weg, dan raad De Loof contact met de huisarts aan. “Heb je ook last van koorts, een hardnekkige hoest, kortademigheid, een stijve nek, rode puntjes op de huid of keelpijn aan één kant, dan is het verstandig direct medisch advies in te winnen. Ga bij zulke alarmsignalen niet eerst met allerlei huis-, tuin- en keukenmiddeltjes experimenteren.”

Al zijn vele ontzettend populair en veelbelovend. “Van de meeste van die remedies is niet wetenschappelijk bewezen dat ze keelpijn kunnen verhelpen, laat staan (sneller) genezen, stelt De Loof. “Warme dranken drinken, gorgelen met zout water, een lepeltje honing nemen, thee met gember drinken, zuigen op keelpastilles, extra vitamine C: de wetenschap weet niet of het al dan niet heilzaam is. Maar als jij je er goed bij voelt en het verzacht de pijn, waarom dan niet?”

“Al is bij sommige van die middeltjes ook wel enige voorzichtigheid geboden. Neem nu honing: er zijn honderden soorten verkrijgbaar, waaraan telkens andere ingrediënten zijn toegevoegd. Zeker bij kleine kinderen zou ik adviseren om geen honing te gebruiken tegen keelpijn. Ook met vitamine C zou ik opletten: wie dat te obsessief gebruikt, kan het tandglazuur beschadigen.”

Niet altijd zonder gevaar

Ook de ene keelpastille is de andere niet. De Loof: “Het ene merk pakt uit met kruiden die verzachtend zouden werken, het andere met ontsmettende bestanddelen. Van de meeste keelpastilles die vrij verkrijgbaar zijn, is er geen wetenschappelijk bewijs dat ze keelpijn zouden genezen. Ook over de eventuele heilzame werking van toevoegingen als honing, eucalyptus, citroen of echinacea is er geen duidelijk bewijs. Strepsils, Trachitol of Mucoangin zijn geneesmiddelen waarvan wél aangetoond is dat ze keelpijn kunnen verzachten.”

“Mijn advies is om eerst met de apotheker te bespreken wat voor jou de keelpijn zou kunnen verminderen, rekening houdend met eventuele andere medicatie. Het lijken onschuldige middeltjes voor een kwaaltje als keelpijn, maar ze zijn niet altijd zonder gevaar.”

Keelpijn aanpakken met antibiotica

Wat je dan wel effectief en probleemloos kunt doen? “De pijn verlichten kan met een pijnstiller met paracetamol, bijvoorbeeld Dafalgan”, zegt De Loof. “Paracetamol kun je enkele dagen nemen bij keelpijn zonder hoge koorts, ademhalingsmoeilijkheden of andere ernstige klachten.”

“De kans is groot dat de keelpijn vanzelf overgaat na een week, zelfs bij een bacteriële infectie. In de praktijk wordt keelpijn echter vaak aangepakt met antibiotica, omdat de oorzaak in veel gevallen een infectie is. Maar dat hoeft dus niet altijd. In diverse landen voeren artsen, hulpposten of apothekers tegenwoordig ook steeds vaker een ‘sneltest’ uit voordat ze al dan niet antibiotica voorschrijven of meegeven. Zo kunnen ze gerichter ingrijpen.”