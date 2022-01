‘Welke muziek iemand luistert of welke sport die doet, is geen goede maatstaf’: relatiepsycholoog geeft tips voor een fijnere date

Relatiepsycholoog Nynke Nijman is bezorgd om ons datingleven, zeker in tijden van corona. In haar podcasts loodst ze ons door het doolhof van de datingapps en geeft ze do’s-and-don’ts voor een eerste afspraakje. ‘Romantisch klinkt het niet, maar op voorhand wat vragen bedenken helpt.’

Ooit had ze zelf een waslijst aan verwachtingen over haar toekomstige partner. Aan een roker zou ze nooit haar hart verliezen, en haar lief moest en zou een fervent sporter zijn. Vandaag is Nynke Nijman, een voorname seksuoloog en relatietherapeut uit Rotterdam, al vijf jaar getrouwd met een man die niet aan sport doet. Samen hebben ze twee kinderen. “We leerden elkaar op café kennen, iets wat je vandaag niet meer zo vaak hoort”, grinnikt Nijman. “Kennelijk doet de liefde toch nog gekke dingen.”

Als relatiepsycholoog zag Nijman de afgelopen twee jaar van op de eerste rij hoe singles zich bij momenten erg eenzaam voelden. Het gebrek aan mogelijkheden om iemand te leren kennen maakte de situatie nog uitzichtlozer. “We kunnen wel denken en zeggen dat vriendschappen het gebrek aan een relatie kunnen compenseren, maar heel veel van die sociale contacten zijn de voorbije twee jaar op een lager pitje komen te staan. Niet iedereen heeft bovendien tijd om elke dag af te toetsen hoe het met de vrienden gaat, terwijl dat toch is wat je in een relatie van elkaar verwacht. Die emotionele afhankelijkheid, het te allen tijde bij elkaar terechtkunnen. Dat is bij sommige vriendschappen misschien ook wel zo, maar je leidt allebei ook een eigen leven waar de ander niet altijd deel van uitmaakt.”

Was er tussen de lockdowns door veel enthousiasme om opnieuw te beginnen daten?

“De meeste singles hadden die wens wel, maar ervoeren toch een grote drempel om zich opnieuw in de markt te zetten. We hebben de afgelopen tijd vooral gesprekken gevoerd met mensen die we goed kennen, gesprekken die vaak wat verder gingen dan ‘kijk eens hoe mooi het weer is’. Tijdens het daten moeten we dan plots weer luchtige praatjes gaan maken, een vaardigheid die we de voorbije jaren wat verleerd zijn. Erkennen dat het niet vanzelfsprekend is om tijdens deze gekke periode opnieuw een onbekende te ontmoeten, en dat het bij momenten zelfs als hard werk kan aanvoelen, dat lijkt me al een goed begin.”

Hoe kunnen we ons over die zogenaamde fear of dating again zetten?

“Hou bij het plannen van je date rekening met de plekken of activiteiten waar jij je zelf comfortabel bij voelt. ­Sowieso is het een goed idee om samen een activiteit te doen, omdat je elkaar dan niet twee uur met interessante verhalen alleen hoeft te vermaken. Sommigen zijn daar heel behendig in, maar niet iedereen is van nature een geweldige prater. Voor velen is twee uur met een onbekende op café zitten helemaal geen leuke manier om iemand te leren kennen.

‘Kwetsbaarheid tonen is niet verkeerd, maar weid op een eerste date niet eindeloos uit over wat de scheiding van je ouders precies met jou gedaan heeft.’ Beeld Rebecca Fertinel

“Iemand vertelde me onlangs dat hij als date altijd gaat minigolfen. Dat heeft zo zijn voordelen: je hebt te allen tijde een gespreksonderwerp, je ziet hoe de ander beweegt en of die persoon humor heeft, of het net allemaal heel serieus aanpakt. Je krijgt een veel gedetailleerder beeld van hoe ­iemand echt is dan wanneer je gewoon ongemakkelijk samen op café had gezeten.”

Mensen leren elkaar tegenwoordig heel vaak online kennen. Hoe vind je je weg in het doolhof van websites en apps?

“Ga om te beginnen zeker kijken naar de doelgroep van de dating-app of -website die je gebruikt. Het heeft geen zin om als vijftiger een account aan te maken op een app die vooral door twintigers en dertigers gebruikt wordt. Onlangs ontmoette ik twee tachtigers die op Lexa zaten – een van de grootste datingwebsites in Nederland, waar ik vaste relatietherapeut ben – en die daar maar geen partner vonden. Logisch, natuurlijk: het platform wordt vooral door jongere mensen gebruikt. Terwijl er wel degelijk heel wat zestigplussers op zoek zijn naar een partner, en er ook verschillende websites bestaan met precies hen als doelgroep. Er zijn zelfs dating-apps voor hoger opgeleiden. Kunnen daten op niveau is voor velen niet onbelangrijk.

“Ik begrijp dat het frustrerend kan zijn om voor een dating-app te moeten betalen, maar ik geloof wel in het nut ervan. Want dan weet je dat de ander ook betaalt, en dus serieus op zoek is. Apps als Tinder zijn toegankelijker, maar je vindt er vooral mensen die vluchtige contacten of seks willen. Die veelheid aan mogelijke partners kan aanlokkelijk zijn, maar wees je ook bewust van het feit dat je niet met iedereen wíl daten. Soms maakt Tinder het zelfs moeilijker om te investeren in één gesprek, omdat je telkens op de loer ligt voor iets beters dat mogelijk nog voorbijkomt.”

Hoe lang hou je het contact online voor je beslist om elkaar in het echt te ontmoeten? En zijn er etiquetteregels waar we ons tijdens al dat chatten het best aan houden?

“Als je iemand bent die online vlot uit de hoek komt, maar in het echt wat minder sociaal vaardig bent, dan heb je er alle profijt bij om het contact wat langer online te houden. Je kan al chattend een vertrouwensband opbouwen, en misschien zelfs al wat gevoelens ontwikkelen. Voor anderen is het dan weer wél goed om elkaar snel in het echt te zien, omdat we toch de neiging hebben om de ander in het digitale contact wat te romantiseren. Als je elkaar na wekenlang berichten gestuurd te hebben ontmoet, kan je soms teleurgesteld geraken omdat de ander niet blijkt te zijn wie je dacht dat die was.

“Blijf vooral ver van weg van foute openingszinnen. Tenzij je van jezelf weet dat je echt heel grappig bent. Zeg in je eerste contact ook zeker meer dan ‘Hey, hoe gaat het?’. Zoek een goeie balans tussen wat je vertelt over jezelf en wat je vraagt over de ander. Verwijzen naar iets dat je op het profiel van de ander bent tegengekomen, durft bijvoorbeeld al eens goed te werken. Dan weet die andere persoon ook dat je oprecht bent, en niet gewoon berichten uit andere chatvensters kopieert.”

Hoe weet je of iemand die je online ontmoet ook geschikt datingmateriaal is?

“Sowieso moet je pas met iemand afspreken als je het gevoel hebt dat het echt iets zou kunnen worden. Anders onderneem je voortdurend pogingen en raak je telkens teleurgesteld. Als je toehapt op elke uitnodiging die je krijgt, dan ben je eigenlijk niet op een serieuze manier aan het daten.

“Wat opvalt, is dat vrijgezellen sinds de pandemie veel sneller voor een partner settelen, uit angst om opnieuw alleen een lockdown in te gaan. Het gebruik van dating-apps is niet toevallig flink gestegen sinds de pandemie; mensen hadden er echt genoeg van om alleen te zijn en om zich eenzaam te voelen. Maar zelfs als je al even op zoek bent naar een lief, blijft het belangrijk om niet gewoon te settelen voor iemand, enkel en alleen omdat die persoon op dat moment beschikbaar is.”

Hoe vermijd je ongemakkelijke stiltes tijdens zo’n date?

“Erg romantisch klinkt het niet, maar het kan enorm helpen om op voorhand al wat gespreksonderwerpen te bedenken waar jij je comfortabel bij voelt. Als er dan een stilte valt, heb je wat gespreksstof om op terug te vallen. Denk op voorhand al eens na over wat je écht wil weten van de ander. Of die persoon van reizen houdt, of wat die denkt van muziek of theater, bijvoorbeeld. Of wat je interessant vindt om over jezelf te vertellen. Wat voorbereidingswerk is echt niet verkeerd.

“Wat kwetsbaarheid tonen op die eerste dates is helemaal niet verkeerd. Maar vertel, ook voor een deel uit zelfbescherming, niet meteen alles over je leven, want je weet niet of je die persoon nog gaat terugzien. Je kan best wel vertellen dat je ouders gescheiden zijn en dat dat wat onrust met zich heeft meegebracht, maar je hoeft niet eindeloos uit te weiden over wat dat precies met jou gedaan heeft. Als het echt iets wordt, heb je daar later nog tijd genoeg voor.”

Het lijkt vandaag allemaal sneller en beter te moeten. Hoe lang moet je iemand een kans geven voor je beslist of er al dan niet een relatie in zit?

“Eerste indrukken zijn ongelofelijk belangrijk, maar ik vind dat je het jezelf en de ander moet gunnen om van die eerste indruk een iets langer proces te maken. Onderschat niet hoeveel spanning en stress een eerste date met zich meebrengt, en dat je eigenlijk allebei niet op je meest comfortabel bent. Daar is echt een tweede date voor nodig. Plan die het liefst ook in een andere setting, zodat je die andere persoon ook eens in een nieuwe omgeving ziet. Bij een derde date moet je normaal wel weten of je die persoon leuk genoeg vindt om mee verder te gaan, of niet.

“Plan voor die eerste twee dates ook best meteen een einduur in. Zo kom je niet in een situatie terecht waarin je urenlang tegen je zin op een date vastzit. Blijkt het dan toch enorm mee te vallen, dan kan je nog steeds beslissen om wat langer te blijven, of prik je meteen een nieuwe datum voor je volgende afspraak.”

Wat als je na drie dates merkt dat er toch niets romantisch in zit?

“Je bent de ander in elk geval wel iets van tekst en uitleg verschuldigd. Ghosten zorgt alleen voor onduidelijkheid. Als je daarentegen aangeeft dat je samen een leuke tijd hebt beleefd, maar dat je niet het gevoel hebt romantisch aangetrokken te zijn, is dat tenminste helder. Hou het contact zeker niet gaande, gewoon om die andere persoon niet te kwetsen; dat vraagt ontzettend veel energie, en vaak kwets je die persoon er uiteindelijk nog harder mee.

Zijn onze verwachtingen van een partner nog wel realistisch?

“Je wil natuurlijk ook weer niet zó kritisch worden dat niemand nog aan al je eisen voldoet. Het kan helpen om voor jezelf eens op te schrijven welke drie eigenschappen je cruciaal vindt in een partner, welke drie eigenschappen je graag zou willen dat je partner ze heeft, en drie no-go’s. En realiseer je dan dat je die no-go’s uiteindelijk toch nog kan gaan accepteren of tolereren, als er sprake is van liefde.

“Als je een grote kinderwens hebt, is het natuurlijk belangrijk dat je op zoek gaat naar iemand die in de toekomst ook graag kinderen wil. Als je daarentegen helemaal geen partner met kinderen wil, dan is dat ook meteen duidelijk. Je mag best verwachten dat je potentiële partner ambitieus is, of een zekere mate van emotionele intelligentie heeft omdat een gebrek daaraan de communicatie tussen jullie zou bemoeilijken. Maar wat voor schoenen iemand draagt, naar wat voor muziek die persoon luistert, of wat voor sport die doet, dat zijn dan weer minder goede maatstaven om te beoordelen of iemand bij je past. Het zijn of dingen die je kan veranderen, of die de ander in zijn eentje kan blijven doen.”

Relatiepsycholoog Nynke Nijman: ‘Kies als eerste date voor een activiteit, ga bijvoorbeeld minigolfen. Zo krijg je een veel gedetailleerder beeld van de ander dan wanneer je ongemakkelijk samen op café zit.' Beeld Rebecca Fertinel

Op iemand afstappen op café lijken we vandaag, niet in het minst door het coronavirus, allemaal een pak moeilijker te vinden. Zijn er manieren om het daten toch nog een beetje spontaan te houden?

“Je stelt je natuurlijk ontzettend kwetsbaar op als je een onbekende op café aanspreekt. Je wéét niet of die andere persoon single is, en vaak zijn we ook nog eens met een groep vrienden op stap, wat voor mogelijke geïnteresseerden erg intimiderend kan overkomen. Als je een praatje slaat met iemand die uiteindelijk een lief blijkt te hebben, komt dat wel even binnen.

“Wie toch het liefst in het echt iemand tegen het lijf wil lopen, moet dus vooral meer mensen gaan ontmoeten. De fitnessclub lijkt nogal succesvol, niet toevallig een plek waar we vaak alleen naartoe gaan en dus ook wat toegankelijker zijn voor contact met anderen. Ook worden er behoorlijk wat activiteiten georganiseerd waar je als single andere vrijgezellen kan ontmoeten. Denk bijvoorbeeld aan reisjes of wandelingen speciaal voor singles, of zelfs avonden uit naar het theater. Op dat soort evenementen weet je tenminste zeker dat de andere aanwezigen óók op zoek zijn naar een partner, wat de drempel toch aanzienlijk verlaagt.”

Als je een paar mislukte dates in korte tijd hebt gehad, kan de motivatie om er opnieuw aan te beginnen weleens wegebben. Hoe zorg je ervoor dat dat niet gebeurt?

“Op zo’n moment is het volgens mij niet slecht om eens een evaluatiepunt in te schakelen. Vraag je eens af of je niet te snel ja zegt op dates, of dat je anderen mogelijk te snel meevraagt. Als je op elke date denkt dat het wel iets zou kunnen worden, maar die andere persoon lijkt nooit geïnteresseerd, kan het misschien een teken zijn dat je wat te wanhopig op zoek bent.

“Wat je in de tussentijd kan doen, is goed voor jezelf blijven zorgen. Dat vergeten mensen vaak: ze zijn zó gericht op het vinden van een partner, dat ze het gevoel hebben tekort te schieten zolang ze die niet hebben. Blijf dus vooral investeren in je eigen gezondheid, hobby’s en vriendschappen. Doe dingen die joú gelukkig maken. Daar word je zelf een leuker mens van, en dat zal de kans dat je een partner vindt alleen maar vergroten.”