Welke koersfiets past bij jou? En welke is je geld waard? ‘Laat fietsenhandelaar lichaamsanalyse doen’

Eerst dit: moet een goede koersfiets een dure fiets zijn?

“Natuurlijk nemen de meeste mensen hun budget als uitgangspunt. Kun je dan al een koersfiets kopen voor 1.000 tot 1.500 euro? Ja, dat kan. Kun je daar dan ook behoorlijk mee fietsen? Ja, zeker. Maar als je dan toch de keuze maakt om met de koersfiets op pad te gaan, adviseer ik een duurdere fiets te kopen, ergens tussen 3.500 en 5.000 euro.”

Dat is op zich veel geld. Misschien blijf ik wel niet fietsen? Heb ik dan een foute keuze gemaakt?

“Die vraag stellen mensen zich vaak. Maar uit ervaring weet ik dat de meesten echt wel blijven fietsen. Ze beginnen zich na een paar maanden immers beter, frisser en gezonder te voelen. Ze gaan dan wat langer fietsen en een moeilijker parcours uitstippelen. Een koersfiets is een investering in je gezondheid, in je toekomst, in je eigen lichaam. Vaak voelen mensen dat ze eigenlijk beter direct een wat duurdere fiets gekocht hadden, een fiets die al klaar is voor de volgende stap, voor het moment dat ze al meer conditie opgebouwd hebben. Vertel daarom aan de fietsenmaker altijd eerst wat jouw doel is: wil je volgend jaar naar de Pyreneeën, naar de Ardennen, of ga je met vrienden langs de Schelde fietsen? Jouw fietsenwinkel zal dan de juiste fiets voor je samenstellen. Hij zal je ook adviseren over het aantal versnellingen, bijvoorbeeld.”

Hoe stelt de fietsenhandelaar die perfecte fiets samen?

“Laat op voorhand heel je lichaam screenen via een bike-fitting-test. Dat is een computeranalyse waarbij jouw ideale houding wordt gemeten. Je krijgt meteen een simulatie van elk merk dat de handelaar je kan aanbieden. Meteen zie je hoe je comfortabel op je fiets zal zitten. Die test raad ik aan voor elke beginnende fietser.”

Is er een verschil tussen een koersfiets voor dames en een voor heren?

“Versnellingen en samenstelling van de fiets zijn identiek voor dames en heren. Dames zitten wel wat anders op de fiets. Ze zitten vaak net iets korter, met het stuur dichter bij zadel, en kortere handgrepen. Ook de zadelbreedte verschilt. De bike-fitting-test zal hier voor het juiste comfort zorgen. Vaak kiezen dames voor een wat leuker design, met wat meer kleur. Maar laat je niet om de tuin leiden door flashy kleuren. Ze brengen op zich niets bij. Het rijcomfort is vanzelfsprekend veel belangrijker.”

Opmerkelijk: de meeste herenfietsen hebben een zadel met een gleuf in het midden. Waarom?

“Door het lange fietsen staat de prostaat van de man constant onder druk. Een zadel met zo’n gleuf zorgt voor bescherming en een mildere vorm van zitten. Een beginnende fietser krijgt na een uur of twee fietsen vaak een slaperig gevoel aan het zitvlak. Bij dit type zadel is dat veel minder het geval. Elke heup, elke bekkenbreedte, elk zitvlak is anders. Laat je daarom het perfecte zadel, met de juiste breedte, aanmeten. Dit geldt voor jong en oud.”

Fiets ik met klikpedalen? Dat lijkt me lastig, als beginner?

“De eerste week zul je last hebben met de klikpedalen. Het is een systeem dat je gewoon moet worden. Vanzelfsprekend maken de klikpedalen de koersfiets compleet. Bij een stopbeweging, of bij een valpartij laten deze pedalen gemakkelijk los. Na een tijdje wordt het losklikken gewoon een automatisme. SPD-pedalen – of Shimano Pedaling Dynamics – zijn ook een soort klikpedalen, maar die zitten weggewerkt in het rubber van de zool. Ze worden vooral gebruikt door mountainbikers, en starters met een koersfiets. De specifiekere koersversie (SPD-SL, Look, speedplay) is niet weggewerkt in de zool waardoor stappen moeilijker gaat, maar ze zorgen wel voor een grotere krachtoverbrenging, met een groter platform en een stijver geheel.”

Van welk materiaal moet je koersfiets gefabriceerd zijn? Carbon, aluminium of toch staal?

“Carbon is sowieso de keuze in het profpeloton en is ook bij de wielertoerist het meest gekozen materiaal”, zegt fietshandelaar Johan Wannijn van JOWAN. “Een stadsfiets of elektrische fiets is voornamelijk aluminium. Titanium is voor de connaisseurs die iets tijdloos willen. Ook staal is voor de kenners die voor een lichtstalen high end custom pareltje van een fiets gaan (gravel of koers) ofwel net voor het laagste gamma (kinderfietsen, basic stadsfiets, bakfiets…)”

De kenmerken van:

• carbon: het lichtst en het hardst. De vezels worden nu al zodanig aangepast dat, waar comfort geboden moet worden, fabricanten andere of anders geplaatste vezels gebruiken. Zo kan een aerocarbonfiets keihard zijn, en een ‘endurance’ fiets toch zacht zijn, ook al zijn ze beide van carbon. Carbonframes maken is arbeidsintensief.

• staal en titanium zijn het meest comfortabel, en hebben beste verende eigenschappen. Titanium roest ook niet, maar is moeilijker te lassen en duurder. Staal is zwaarder.

• aluminium: lichter, roest niet, vind je meest terug bij wat goedkopere fietsen. Goeie mix prijs-kwaliteit. Meestal stijver.

Johan Museeuw test de verschillende koersfietsen. Beeld Photo News

Hoe vaak kan je best gaan fietsen?

“Het enige nadeel aan fietsen, is dat het veel tijd vergt”, zegt Museeuw. “Een uur lopen, is lang. Een uur fietsen is dat niet. Naarmate je beter wordt, zul je steeds meer tijd op de fiets willen doorbrengen, zul je steeds meer gaan opbouwen. Na een jaar zul je snakken naar twee langere tochten per week. Maar eigenlijk zijn drie langere blokken ideaal. Zet die blokken van een hele voormiddag of namiddag vast in je agenda. Anders is dat echt wel zonde van de investering. Een fiets is niet gemaakt om in de berging stof te staan vergaren.”

Hoe kan je je fiets het best onderhouden?

“Wacht niet te lang om je fiets te onderhouden”, zegt Museeuw. “Als de ketting vuil is, dan moet je die eerst ontvetten. Er zijn daarvoor veel producten op de markt, maar eigenlijk volstaan vier druppeltjes afwasmiddel en wat lauw water. Je hebt ook twee vodjes of sponsjes nodig: eentje om de ketting proper te maken, eentje voor de pion. Na de ketting en de pion maak je ook het frame proper. Je reinigt met lauw tot warm water, je laat de fiets dan even staan en blinkt hem vervolgens op. Doe dat elke week. Hoe langer je wacht met poetsen, hoe meer werk je hebt. Fietsen met een proper tuig is zoveel aangenamer dan het te doen met een vuil exemplaar. Doe trouwens niet te vaak olie op de ketting. Het is niet omdat een ketting vuil is dat die ook telkens olie nodig heeft. Te veel en te vaak olie maakt de ketting gewoon kapot.”

KOERSFIETSEN GETEST

Johan Museeuw trok voor de krant naar Kluisbergen. Bij fietsenhandel JOWAN bekeek hij de koersfietsen die er te koop werden aangeboden. Hij gaf de modellen een score op 10, rekening houdend met design, comfort en materialen.

1. Tarmac SL6 (basisgamma Specialized)

“Goede fiets om mee te starten, uitgevoerd in carbon. Door zijn prijs – tussen 2.500 en 3.500 euro, afhankelijk van de afwerking – is dit een kwalitatief goed instapmodel. Valt niet uit de toon bij meer gesofisticeerde en duurdere modellen. Met lage velgen ook comfortabel. Hoge velgen vangen méér wind. Wie hoge velgen niet gewend is, wordt wel eens van links naar rechts geblazen bij hevige windstoten.”

De score van Museeuw: 8,5/10

Tarmac SL6 (basisgamma Specialized) Beeld rv

2. Cannondale Synapse

“Comfortabele fiets in carbon die door de verende stuurvork de gevoeligheden van het wegdek voor een groot stuk opvangt. Kasseien, slecht wegdek vormen geen probleem. Minder geschikt voor gevorderde fietsers die houden van snellere tochten. Wel voor fietsers die een rit zien als puur, comfortabel genieten. Prijs: rond 3.699 euro.”

De score van Museeuw: 8,5/10

cannondale synapse Beeld rv

3. Cannondale SuperSix Evo

“Ideale fiets om na twee, drie jaar een stapje hogerop te gaan. Voor wie wat agressiever wil gaan fietsen en in groep wil gaan demarreren tegen hoge snelheid, en niet gebaat zijn bij de soepele, meebewegende stuurvork. Frame uit carbon. Vrij harde wegligging. Prijs: 6.600 euro”

De score van Museeuw: 7,5/10

Cannondale SuperSix Evo Beeld rv

4. Stevens San Remo

“Basisfiets, uit aluminium (wat meteen een hoger gewicht betekent). Goedkoop startersmodel dat iedereen zich kan permitteren, kost zo’n 1.100 euro. Wie twijfelt of hij uiteindelijk zal blijven fietsen, komt met deze San Remo een heel eind, met onderdelen die best in orde zijn. Wie in de flow van het fietsen geraakt, zal zich na een tweetal jaar een uitdagender model moeten aanschaffen.”

De score van Museeuw: 6,5/10

Stevens San Remo Beeld rv

5. J.Guillem Orient

“Old skool, retrostijl in natuurkleuren, gemaakt van titanium. Voor een specifiek publiek dat kiest voor speciaal en apart design, en minder voor agressief en snel rijden. Voor wielerliefhebbers die speciaal voor dit soort fiets de winkel binnenstappen: look gaat voor comfort. Titanium frame, met carbon vork, dat meegeeft met de trillingen op de weg. Prijs: 3.999 euro.”

De score van Museeuw: 7,5/10

J.Guillem Orient fiets titanium Beeld rv

6. Colnago V3RS

“Italiaans merk met sentimentele waarde, ik reed er ooit zelf mee in competitie. In de jaren 1980-1990 een van de beste fietsen, daarna even blijven stilstaan, toen het merk te veel speelde op zijn design en vergat te investeren in research en nieuwe modellen. Is zich aan het herbronnen, mede dankzij de knowhow dat het merk haalt uit het profpeloton – Tourwinnaar Pogacar rijdt op Colnago. Deze fiets uit carbon een al wat hogere prijs: vanaf 6.000 euro.”

De score van Museeuw: 8,5/10

colnago V3RS Beeld rv

7. Specialized Roubaix Expert Di2

“Ideale fiets voor de gedreven starter die zeker weet dat hij de volgende jaren zal evolueren naar een beter getraind wielertoerist. De bewegende stuurvork zorgt voor absorptie van de trillingen over slecht wegdek of kasseien. Daardoor: weinig last van spierpijnen, ontspannen schouders. De geometrie van de fiets zorgt voor een uitermate comfortabel rijgedrag. Deze carbonfiets is sterk vergelijkbaar met de Cannondale Synapse. Prijs: 5.500 euro.”

De score van Museeuw: 9 /10

Specialized Roubaix Expert Di2 Beeld rv

Almaar populairder: de GRAVELBIKE Een gravelbike is een kruising tussen een koersfiets en een mountainbike. “Dat soort fiets wint sterk aan populariteit”, zegt Johan Museeuw. “Door zijn brede, dikke banden, met uitgesproken profiel, is de gravelbike ideaal om comfortabel langs veld- en landbouwwegen en off-road op hellingen te fietsen. Tegelijk kan je met zo’n gravelbike ook gemakkelijk op de gewone weg rijden. Voor echt steile hellingen in het bos, opteer ik wel voor een mountainbike. Ik ben er voorstander van om, als je je dat kunt permitteren, twee fietsen in huis te halen: een duurdere ‘zuivere’ koersfiets voor de zomertochten. Deze fiets zet je eind oktober op stal. Voor de wintermaanden kies je een gravelbike.” “Een gravelbike met een licht stalen frame, en een voorvork in carbon, een artisanale fiets, op maat gemaakt. Omdat de gravelbike gebruikt wordt om over ruwere wegen te rijden, zijn de onderdelen ervan duurder dan gemiddeld en van hoge kwaliteit. Je betaalt zo’n 8.000 euro voor deze gravelbike.” De score van Museeuw: 8,5/10 “Gravelbike in carbon, met hoogwaardige onderdelen. Volledig à la carte samengesteld, naar het believen en de specifieke wensen van de klant met een sterk design. Hogere prijsklasse, vanaf 10.900 tot ruim 12.000 euro.” De score van Museeuw: 9/10