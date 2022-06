Welke e-reader vervangt het best uw boekenkast? ‘In deze wereld geldt: size matters’

Steeds meer boekenwurmen ontdekken hoe aangenaam een e-reader leest. Welke moet je hebben en valt er meer te kiezen dan alleen die eeuwige Kindle of Kobo?

Recent nog een boekenkast in het wild gespot? Als de Billy’s van deze wereld straks met uitsterven worden bedreigd, komt dat gelukkig niet omdat we allemaal analfabeet zijn geworden. Met lezen gaat het nog altijd prima, maar wie dat met de beste uitvinding sinds de boekdrukkunst doet, kan zich de ellende van een kast in elkaar schroeven besparen. De hele boekenkast past met gemak op het interne geheugen van een e-reader. Vorig jaar gingen 3,1 miljoen Nederlandstalige e-boeken over de toonbank. Bijna een op de tien verkochte exemplaren is tegenwoordig digitaal.

Dé reden om bij een e-reader te zweren is en blijft dat contrastrijke, scherpe e-inkdisplay. Ook in de zomerzon scoort dat leesbaarheidsresultaten waarbij die van het tablet- of telefoonscherm letterlijk én figuurlijk verbleken. Bovendien is de techniek zo energiezuinig dat je weken en duizenden pagina’s doet met een acculading.

’s Avonds voor het slapengaan hoeft trouwens geen bedlampje meer aan, want tegenwoordig hebben zelfs de instapmodellen achtergrondverlichting. Dat is heel rustig voor de ogen. En als je de kleurtemperatuur kunt instellen op een gelige gloed oogt het net zo warm en gezellig als echt papier.

De K van Keuze

Kobo en Kindle, de dominante merken op e-boekgebied, wekken de suggestie dat je weinig te kiezen hebt. Beide hebben goede, vergelijkbare en zeer competitief geprijsde e-readers, met de goedkoopste modellen onder de magische grens van 100 euro. Je kunt dus geen foute keuze maken. Helaas spelen ze net zo lief samen als Apple en Android: niet. Want achter Kindle zit Amazon, en Kobo ging met Bol.com in zee.

Die merken gebruiken verschillende bestandsformaten, dat het apparaat van de ander niet blieft. Amazon kondigde deze maand aan dat ze daar binnenkort via een update een eind aan zullen maken en dan ook het populaire ‘epub’-formaat tonen. Tot die tijd kun je met een beetje handigheid en het gratis computerprogramma Calibre zelf Kindle-boeken ‘vertalen’ naar Kobo. En omgekeerd. Als je bij voorkeur Engelstalig leest, is Kindle de meest voor de hand liggende keuze. Verkies je Nederlands, dan Kobo.

Een alternatief is de e-reader van Tolino, met deze winkel je uitsluitend bij de kleinere, lokale boekhandel. Luisterboekenaanbieder Storytel lanceerde vorig jaar ook een eigen e-reader, waarmee je zowel boeken kunt lezen als luisteren. De Storytel Reader kost 100 euro, maar die kun je alleen gebruiken als je ook een abonnement neemt. Je moet dus minimaal 13 euro per maand betalen, anders is het weggegooid geld. Daarmee heb je dan onbeperkt toegang tot duizenden boeken.

Een aanraakscherm is fijn, maar fysieke knoppen om mee te bladeren zijn dat nog meer. Beeld Getty Images/iStockphoto

Van twee walletjes lezen

Met de Boox Leaf (250 euro) van het Chinese Onyx hoef je niet te kiezen. Op deze Android-tablet kun je e-boeken in élk bestandsformaat lezen, en je kunt ook de apps van Kindle en Kobo erop installeren. Omdat het stiekem een Android-tablet is, maar dan eentje met een e-inkscherm, kun je er nog veel meer apps op draaien. Muziek of audioboeken speel je af via bluetooth of de ingebouwde speaker. Een veelzijdig apparaat, maar daardoor ook minder gelikt dan de concurrentie. Anderzijds geniet je met een beetje prutsen wel van veel meer vrijheid. Zo kun je de opslag uitbreiden door er een USB-stick in te steken.

Het formaat telt

In de wereld van de e-reader geldt dat size matters. De goedkoopste modellen hebben een scherm van 6 inch. Handzaam, maar het zorgt ook voor een krappe en haast claustrofobische leeservaring. Een of twee inch groter betekent beduidend meer leesplezier. En een hoger prijskaartje. De Kobo Libra 2 (7 inch) komt op 190 euro. De Kobo Sage (8 inch) valt 100 euro duurder uit maar heeft, zoals je van een premiummodel mag verwachten, vele toeters en bellen, waaronder bluetooth om audioboeken af te spelen.

Knop = top

Een aanraakscherm is fijn, maar weet je wat nog veel fijner is? Fysieke knoppen om mee te bladeren. Dan hoef je niet eindeloos te swipen, blijft het scherm schoon en kun je de e-reader in één hand vasthouden. De goedkoopste Kindle met knoppen is de Oasis (230 euro), bij Kobo heb je voor 190 euro een model met twee knoppen. De e-readers van Boox zijn knoploos, maar daar is met een speciale magnetische beschermhoes met bladerknoppen (60 euro) eenvoudig een mouw aan te passen.

Inpakken maar

Volgens het Engelse gezegde moet je een boek niet op zijn kaft beoordelen. Wat je ook niet moet doen, is zo gierig zijn dat je geen beschermhoes voor je e-reader koopt. Een cover is niet enkel voor het uitzicht, maar vooral ter bescherming van het redelijk kwetsbare display.

Doe jezelf en jouw e-reader een plezier en bespaar niet op de 20 euro die een hoes kost. Meer uitgeven kan ook, voor modellen die de slaap/ontwaakfunctie activeren of de PowerCover (75 euro) die stiekem een batterij is waarmee je de accuduur van een Kobo Sage verdubbelt.