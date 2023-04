‘Wel erg ironisch dat dit net nu bekendgemaakt wordt’: waarom Pure C beide Michelin-sterren verliest

Wat is er juist gebeurd bij de Michelin-uitreiking in Nederland?

“Michelin maakte vandaag bekend welke restaurants een ster (of meer) krijgen. Over wie een ster verliest, wordt altijd zedig gezwegen in de communicatie bij Michelin. Nochtans is dat vandaag het grootste nieuws: terwijl er met Vinkeles slechts één restaurant een tweede ster krijgt, verliest Pure C in Cadzand in één klap zijn twee Michelinsterren. Met andere woorden: veel grote culinaire groei moeten we voorlopig niet verwachten bij onze noorderburen. En een van hun grote uithangborden, zeker voor de Belgen die maar wat graag de grens oversteken richting Cadzand, moet nu verder zonder de erkenning van de bekende gids.”

Waaraan wijt je dat Pure C in één klap twee sterren verliest?

“De reden is heel duidelijk het vertrek van Syrco Bakker als chef bij Pure C. Die is aan zijn laatste week bezig bij het restaurant, dat een van de vlaggenschepen is van de Sergio Herman Group. Bakker vertrekt binnenkort naar Bali, waar hij onder de naam Syrco BASÈ een nieuw restaurant bouwt. En hij opent binnen anderhalf à twee jaar in Sluis een eigen fine dining restaurant. Bakker werkte jarenlang samen met Sergio Herman, maar gaat nu verder op eigen kracht.”

“Het is wel erg ironisch dat het nieuws net nu bekend wordt gemaakt, de week waarin Sergio Herman en Syrco Bakker het afscheid vormgeven met een four hands diner. Dan komen zowel signature dishes van Bakker op tafel, als nieuwe gerechten van Sergio Herman. Nu zaterdag is de allerlaatste dag waarop Bakker achter het fornuis zal staan bij Pure C.”

Hoe uitzonderlijk is het dat Michelin op die manier sterren afneemt van een restaurant?

“Ik vind dit toch wel straf nieuws. Nog maar recent kondigde Peter Goossens zijn vertrek bij Hof van Cleve aan, nota bene twee weken vooraleer de Belgische Michelin-gids uitkwam. Een gelijkaardige situatie dus, en Hof van Cleve heeft nog altijd zijn drie sterren. Nu de chef van een ander toprestaurant vertrekt, wordt het hiervoor zwaar afgestraft. Een totaal ander antwoord op een gelijkaardige situatie.”

“Bovendien is het team van Michelin in België en Nederland hetzelfde, en zou je dus verwachten dat ze altijd dezelfde criteria hanteren. Maar dat lijkt niet het geval: de chef wikt, maar Michelin beschikt.”

“Er valt geen lijn te trekken: ook nog dit jaar pakte Michelin twee chefs hun ster af, nadat ze hadden aangekondigd later dit jaar te zullen stoppen. Het ging dan om Eyckerhof in Hingene dat al dertig jaar een ster had, en Den Gouden Harynck in Brugge, dat al 25 jaar trotse eigenaar was van een ster. Ook daar lijkt het me sterk dat de beslissing te maken had met de plots gedaalde kwaliteit op het bord.”

“En toen Pierre Wynants in 2006 de pollepel overdroeg aan zijn schoonzoon Lionel Rigolet, verloor hun restaurant Comme Chez Soi zijn derde ster. Slechts één ster, ze mochten er twee houden.”

“Met andere woorden: bij het vertrek van een chef wordt er soms één ster afgepakt, soms twee en soms helemaal geen. Waarom dat zo is? Het kan zijn dat Michelin het case per case bekijkt. Het is ook mogelijk dat Michelin meer weet dan wij. De Sergio Herman Group heeft zonder twijfel zijn plannen voor de toekomst toegelicht aan Michelin. Het is immers gebruikelijk dat bij groot nieuws eerst de inspecteurs van Michelin geïnformeerd worden. Dat was zo bij Hof van Cleve en ik twijfel er niet aan dat ze ook bij Pure C op bezoek zijn geweest.”

“Het is duidelijk dat Sergio Herman niet van plan is om fulltime achter het fornuis bij Pure C te gaan staan, en er is ook geen grote communicatie geweest rond wie de opvolger van Syrco Bakker zou worden. Er staat geen grote chef klaar om het roer over te nemen.”

“Net dat heeft Peter Goossens wél heel uitdrukkelijk geregeld. Hij kondigde meteen aan dat zijn souschef Floris Van Der Veken het restaurant overneemt. Stel dat de Sergio Herman Group geen grote verwachtingen meer koestert voor Pure C, dan is het begrijpelijk dat Michelin deze beslissing neemt. Maar nogmaals: daarover hebben ze nog niet gecommuniceerd.”

Hoe problematisch is dit voor Sergio Herman en Syrco Bakker?

“Ik denk niet dat Sergio Herman hier blij mee is. Twee Michelin-sterren zijn iets waar een chef en zijn team jarenlang voor geknokt hebben, en daar pak je graag mee uit. Die plots zien verdwijnen, samen met alle negatieve aandacht die daaraan gegeven wordt, is altijd een stukje gezichtsverlies. Ook als er een duidelijke uitleg voor is, en het hier helemaal niet gaat over een gedaalde kwaliteit. Want daarover ben ik wél zeker: als Syrco Bakker was gebleven bij Pure C, was ik niet verwonderd geweest als daar dit jaar of een van de volgende jaren een derde ster was bijgekomen. Het niveau bij Pure C is de voorbije tijd alleen nog maar gestegen.”

“Voor Syrco Bakker maakt het niet veel meer uit. Hij trekt eind deze week de deur achter zich dicht bij de Sergio Herman Group en gaat zijn eigen verhaal schrijven. Reken maar dat de Michelin-inspecteurs hem in de gaten zullen houden, zodra hij zijn project in Sluis op de rails heeft.”