Wel de lusten, niet de lasten: op citytrip naar het Londen van Serge Simonart

The Basics

Londen is duur en lawaaierig en druk en irritant, net zoals elke andere metropool. En overbevolkt. En snobistisch. Iedereen wil Keira Knightley of Brad Pitt of Jude Law op het toneel zien, en dat theater telt slechts achthonderd zitjes voor een miljoen gegadigden. Boek dus altijd éérst het theaterstuk of concert dat je wilt zien, zo lang mogelijk vooraf, en pas daarna de rest van je reis.

Profiteer ten volle van het feit dat je als toerist enkel de voordelen van een wereldstad kan proeven, zonder te moeten leven met de nadelen (files, metro, inbraken, overvallen…). De slimme toerist is een bevlogen opportunist: hij bereidt zich perfect voor, pikt van alles het beste en laat de autochtoon gaarkoken in z’n eigen sop. Ik ben meer dan duizend keer in Londen geweest maar wilde er nooit wonen, omdat je dan ook de feodale huurprijzen, het sardienenleven en het contact met foute Engelsen (hooligans en anderen) moet incasseren.

Serge Simonart aan de London Bridge, de beroemde overgang over de Theems. Beeld Jelle Vermeersch

Vergéét Instagram en andere asociale media waarop pseudo- en would-be-influencers kakelen over plekken die ze zelf niet bezocht hebben. Op een mooie foto zie je niet dat net buiten beeld een fabriek of slachthuis of bus­depot ligt, zodat je al om vijf uur ’s ochtends wordt gewekt, áls je al in slaap raakte.

Neem altijd, maar dan ook altijd taxi’s! Dan zíé je een stad. In de metro, onder de grond, zie je niets en leer je dus nooit nieuwe straten of wijken kennen. Bovendien is de Londense underground het oudste en dus ook het minst efficiënte netwerk ter wereld. En Londense cabbies zijn een onuitputtelijke bron van good vibes en sappige anekdotes.

Hotels

Boek een hotel dat je écht het gevoel geeft dat je in Engeland bent en niet in Karakterloosniemandsland. Kies voor een leuk, mooi, origineel hotel en kies het níét op basis van een wijk: beter thuiskomen in een perfect home away from home in een andere wijk dan in een lawaaierige en sfeerloze luizenbak vlak bij de zogenaamde bezienswaardigheden. Mijn favoriete hotels zijn chic, esthetisch en architecturaal verantwoord en vooral very British: St Pancras Renaissance (zie Batman, Harry Potter en een dozijn andere films), The Draycott (alsof je te gast bent bij verarmde adel), Andaz (modern en toch karaktervol), Hazlitt’s (sfeervol in Soho), The Gore (krakende trappen en antiek in elke kamer), The Trafalgar (voor het dakterras met uitzicht op Trafalgar Square) en The Berkeley (nouveau riche, maar met een zwembad op het dak). Geen van die hotels is goedkoop, maar you’re worth it, en ik ken zuinige reizigers die 50 euro wilden besparen en een hele citytrip lang geen oog dichtdeden.

St. Pancras Renaissance Hotel: very British. Beeld Jelle Vermeersch

Hotel The Gore: antiek in elke kamer. Beeld Jelle Vermeersch

Restaurants

Ik probeer altijd te eten in een monument. Ik haat tafeltjes die te dicht bij elkaar staan en in een karakterloos decor zonder marmer, bladgoud of antiek smaakt het eten slechter. Ga naar Rules, de enige toeristenval met een stamboom, perfect op een herfstige of winterse avond (zeer vlezige country house cooking dus niet voor veganisten).

Alles in restaurant Sketch is futuristisch, zelfs de toiletten. Beeld Jelle Vermeersch

Sketch is een high concept-belevenis, zelfs de toiletten zijn futuristisch en decadent. Savoy Grill stelt nooit teleur en biedt een art-decodecor en de supervisie van grote muil én perfectionist Gordon Ramsay. Simpson’s in the Strand lijkt de tijdloze kantine van een 19de-eeuwse gentlemen’s club. The Wolseley is een brasserie op topniveau, je eet er in de art-decotoonzaal van het gelijknamige automerk. Wie niet claustrofobisch is, kan ondergronds genieten bij Brasserie Zédel, 20 meter onder wat in de roaring twenties het legendarische Regent Palace Hotel was. Of probeer het statige Bibendum in Michelin House, het art-decogebouw uit 1911 met het Michelinmannetje op de gevel. Park Row heeft een thema: Batman. Vrees niet, dit is geen platte kitsch maar Batman voor volwassenen, stijlvol en semidecadent, zeker als je een tafel in de keuken boekt. Zelfs binnenkomen is een evenement, want dat doe je langs een geheime boekenkast en een surrealistische trap.

Het statige Bibendum in Michelin House. Beeld Jelle Vermeersch

Wie zoals ik graag verdwaalt in oud Londen, moet lunchen of dineren in The Lamb Tavern in Leadenhall Market, op een mistige dag waan je je daar de hoofdrolspeler van een kostuumfilm. Dat gevoel krijg je ook in de George & Vulture in Castle Court, Charles Dickens was er vaste klant. Ik hou van de Indiase keuken, vooral die van huis van vertrouwen Zaika (gevestigd in een voormalig Victoriaans bankgebouw) en die van Mahdu’s in het Dilly hotel op Piccadilly. Daar vlakbij is het dure en ook succulente Veeraswamy.

Voor meer informele hapjes in een origineel decor beveel ik Mercato in Mayfair aan: sapjes en fingerfood uit vijf landen in een gedeconsacreerde kerk. Of anders het stijlvolle Swans Bar, in de boekenwinkel van Assouline op Piccadilly. Of Rowley’s, om de hoek in Jermyn Street, ooit een ordinaire beenhouwer, maar in het victoriaanse tijdperk was zelfs zo’n interieur een esthetisch genot. Voor wie per se een vette hap wil en zich een volkse Brit on the go wil voelen, zijn dit de beste fish-and-chips­zaken: Rock & Sole Plaice (Endell Street), The Golden Hind (Marylebone Lane) en de Seashell (Lisson Grove).

Zeg niet zomaar ‘café’ tegen The Grapes. Beeld Jelle Vermeersch

Pubs

In Londen is een pub nooit zomaar een café. Ye Olde Cheshire Cheese, The Viaduct Tavern, The Coach and Horses, Ye Olde Mitre, The Coal Hole, The Cittie of Yorke, The Grenadier, The Grapes en The Blackfriar zijn in bier en gin gemarineerde musea. En voor wie het hele jaar door Halloween wil vieren, is er de Ten Bells in Spitalfields, waar de slachtoffers van Jack the Ripper en dus ook hun moordenaar klant waren…

Cocktails

Voor Hedonisme with a capital H zijn er The Beaufort en The American, de twee cocktailbars van The Savoy. Ook de bar van The Connaught Hotel is überstijlvol, net als die van Claridge’s. (Voor hotels met zes sterren geldt: betaal niet hun overpriced kamers, maar profiteer wel van hun somptueuze hall, fumoir, bar, lounge en trapzaal.) De cocktails voor gevorderden in Sketch zijn avant-gardistisch en meer kunst dan de brol van Luc Tuymans.

Cocktails voor gevorderden in Sketch. Beeld Jelle Vermeersch

Afternoon Tea

In Londen is afternoon tea altijd meer dan thee met wat cake en scones erbij. De tophotels proberen elkaar de loef af te steken met superdeluxe, extreem inventieve, maaltijdvervangende thees. Mijn favoriet is die in de Oscar Wilde Lounge van het Hotel Café Royal. In wat toen The Grill Room was, aten en dronken (en performden en vochten) ooit zowat álle beroemde Engelsen, van Oscar Wilde zelf tot Winston Churchill, David Bowie, Marilyn Monroe en Lady Diana. Dit is een m’as-tu-vu-spiegelpaleis, een orgie van overdaad. De teas hebben een thema (The Queen’s Jubilee, Van Gogh, James Bond…) en wie geen zin heeft in zoetigheid, kan volstaan met champagne.

Afternoon tea is in Londen meer dan thee met wat cake. Beeld Jelle Vermeersch

Andere uitstekende high teas vind je in Brown’s (Agatha Christie zwoer bij Brown’s), The Ritz (met legendarische pianist), The Langham (Sherlock Holmes was hier kind aan huis), het Theatre Royal Drury Lane, The Sanderson (The Mad Hatter’s Tea Party, enkel in de kerstperiode) en The Berkeley.

Concerten

De beste, mooiste, meest presti­gieuze concertzalen zijn: Royal Albert Hall (een orgie van rood fluweel en bladgoud), Palladium (koninklijk), Wigmore Hall (voor intieme klassieke concerten), 02 (de voormalige Millennium Dome, een betere versie van het Sportpaleis), Royal Festival Hall (de betere versie van deSingel), PowerHaus (alternatieve bands in Camden), Alexandra Palace (hoog op de heuvel, voor special events) en Cadogan Hall (een prachtzaal voor singer-songwriters). Laat je op hun mailinglijst zetten zodat je niets mist van alle topartiesten die ons land vaak overslaan en unieke evenementen die hier niet bestaan.

Shopping

Het zal me worst wezen of een winkel ‘trending’ dan wel moedwillig ouderwets en excentriek is. In een wereld die alsmaar monomaner, homogener en meer gestroomlijnd wordt, komt het erop aan te winkelen op plekken die je bij ons niet vindt – vanzelfsprekend, maar niet eenvoudig, nu alle winkelstraten ter wereld onderling inwisselbaar zijn, met dezelfde Zaraheidsworst, al dan niet pop-up.

Originele cadeaus vind je in Liberty’s (evenveel museum, grot van Alibaba en schatkamer van Blauwbaard als winkel), Jermyn Street (échte kleren, vaak handgemaakt en bijna altijd tijdloos) en natuurlijk in de prachtige overdekte arcades (Burlington, Princess, Piccadilly en Royal Arcade, allemaal in de buurt van de Royal Academy, extra feeëriek in de kerstperiode, want there’s no Christmas like a London Christmas. Net als God is ook Santa Claus een Engelsman).

De Royal Arcade. Beeld Jelle Vermeersch

Oké, Covent Garden en Notting Hill zijn leuk om te shoppen, maar er is meer en beter. Portobello Road is een belevenis maar verwacht geen authenticiteit (Ledbury Road, Portland Road en All Saints Road zijn rustiger en bieden meer kwaliteit, bij Ottolenghi kan je lekker en gezond eten, bij Beach Blanket Babylon lunchen in een origineel decor, May­fair is beschaafd en upmarket (lees: duur). Regent Street en omgeving (Bond Street, Bruton Street, Albemarle Street) is beter dan Oxford Street. Long Acre en Neal’s Yard en Monmouth Street en Seven Dials zijn aangenaam. Het Michelin House en de omgeving van Old Brompton Road en Fulham Road bieden originele winkels. Brick Lane en de Truman Brewery biedt alternatieve wereldwinkels en multiculturele restaurantjes.

Ook gezellig bij mooi weer: Marylebone High Street en Marylebone Lane (lekker eten bij 108 Brasserie of Ottolenghi, lekker lezen bij Daunt Books).

Vergéét Camden, tenzij je een puber bent die snel tevreden is met goedkope brol en die zich niet aan drugsdealers, zakkenrollers en ander gespuis stoort. En Carnaby Street is enkel gezellig als je niet beter weet en van sympathieke toeristenvallen houdt.

Musea

Geen enkele andere stad telt meer musea. Van de minder bekende is Leighton House mijn favoriet: je loopt er in de chique, groene wijk Holland Park door het huis van de beroemdste schilder van zijn tijd, Lord Frederic Leighton, president van de Royal Academy. Ook de moeite waard is de tijdcapsule Dennis Severs House, een sfeervol spookhuis uit de 18de eeuw dat nooit werd gerenoveerd en waar je je, naargelang in welke kamer je je bevindt, in 1746 of 1895 waant. En in The ­Wallace Collection dwaal je door de gigantische privéwoning van een Victoriaanse mecenas die het hele gebouw met inhoud aan de natie schonk. En vergeet de toon­kamer van de British Library niet (vlak naast St ­Pancras), waar je manuscripten van Alice in Wonderland, William Blake, Mozart, Shake­speare en The Beatles kan bewonderen.

The Narcissus Hall in Leighton House. Beeld Will Pryce

Theater

De Londense West End biedt simpelweg het allerbeste theater op de planeet. Zowat alle topacteurs die je kent uit films en series, van Ian McKellen en Keira Knightley tot Juliette Binoche en Benedict Cumberbatch, treden hier vroeg of laat aan in de allerbeste toneelstukken. De wijk West End heeft niet voor niets de bijnaam Theatreland. Het aanbod van de grote commerciële theaters vind je op official­londontheatre.co.uk, maar vergeet ook de meer eclectische theaters niet, zoals Wilton’s ­Music Hall, Donmar Warehouse, het Royal Court ­Theatre en het Sam Wanamaker Playhouse.

De West End Beeld Jelle Vermeersch

Verborgen Londen

Vergeet Londen zelf niet. Kijk rond, kijk naar boven, kijk achterom. Drink de kolo­niale architecturale pracht van victoriaans Londen, de sublieme Ghotic Revival, Georgian, Edwardian en arts-en-craftsgebouwen. Met name in het victoriaanse tijdperk had zelfs een riool de allure van een kathedraal – letterlijk.

De hoofdingang van Holly Village, Highgate. Beeld Jelle Vermeersch

Leuke wandeltrajecten voor een mooie herfst- of lentedag: Hampstead Church Row, Mansfield Place, Kenwood House, Spaniard’s Inn, Highgate (Holly Village, Highgate Cemetery, The Grove, Swains Lane), Kensington Church Walk (met Holland Street, Kensington Court Place, Camel Court en Kynance Mews), Fitzrovia, Connaught Village, Chelsea (King’s Road, Sloane Square en de rustiger straten ernaast en erachter).

Something for the weekend, Sir?

… was in preutser tijden codetaal bij de barbier, die zijn (overspelige) klant discreet vroeg of hij condooms behoefde. Zelfs scheren heeft hier een onberispelijke en onovertroffen stamboom. Ik laat me altijd scheren en knippen bij Geo. F. Trumper in ­Curzon Street, omdat mijn literaire helden en discerning gentlemen Graham Greene en Evelyn Waugh er kwamen, maar ook omdat het daar nog 1950 is en je er in gesprek raakt met de who’s who van het Britse establishment, van Boris Johnson tot Stephen Fry.

Een kap- en scheerbeurt bij Geo. F. Trumper is om meerdere redenen aan te raden. Beeld Jelle Vermeersch

Londen – Geheime tips van ’s werelds grootste anglofiel door Serge Simonart is verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts, 344 p’s, 39,99 euro

Beeld rv