Weg met kant-en-klare ovenhapjes: met deze 5 originele apero-ideeën scoort u bij al uw vrienden

Tortilla, dé Spaanse klassieker

Tortilla, een Spaanse klassieker als ultiem comfortfood. Dit tapasgerecht is smeuïg, rijk en vol koolhydraten. Voeg hartige toppings toe aan de aardappelomelet en maak er een volwaardig avondmaal van.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Turkse pepers met smeuïg gesmolten kaas

Snijd Turkse pepers in de lengte doormidden en vul ze met een kruidige bonenmengeling. Op een druilerige dag is geraspte kaas de perfecte topping.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Scoren met maïskolven

Maïskolven associëren we met de Noord-Amerikaanse eetcultuur, maar ook bij ons liggen ze in de winkelrekken. Leg ze na een paar minuutjes koken op de grill, met wat boter en fleur de sel. Of experimenteer eens met toppings, want de zoete kolf leent zich tot allerhande smaken.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Padrón-pepers

Als de pimientos de Padrón terug te koop zijn, is het aperoseizoen geopend. Bak de kleine milde groene pepertjes even in de pan en besprenkel ze met zout, en je hebt een heerlijk hapje. Serveer ze met aioli en broodkruim voor een extra dimensie.

Beeld Alamy Stock Photo

Kleurrijke stengels

Snijbiet heeft qua smaak iets weg van spinazie. De variant met gekleurde steeltjes is een onmisbaar element voor een luxekaasstengel.