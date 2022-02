Weg met het ‘smoske’, probeer eens een Vietnamese baguette

Terug naar de werkplek wil niet per se zeggen: terug naar dat eeuwige ‘smoske’ als lunch. Ga met bánh mìn eens voor een zinnenprikkelende exotische variant van de meest verorberde kantoorlunch.

Vandaag wil ik u verleiden tot een broodjeslunch. Maar dan een die in niets lijkt op wat er bij Panos in de toonbank ligt. Bánh mì is een Vietnamees cultbroodje en naast de noedelsoep pho een van de twee nationale gerechten van het land. De baguette is op-en-top streetfood met punch. Knapperig Frans stokbrood belegd met paté, krokante gepekelde groenten, verse kruiden zoals munt en koriander, pikante chilisaus en mayonaise. Een combinatie van ingrediënten die voor een interessante, gelaagde dimensie zorgt: hartig, zuur, fris en spicy zijn mooi in evenwicht. Bánh mì is een overblijfsel van de Franse kolonisatie van Vietnam in de 19de eeuw, waarbij de Vietnamezen een typisch Frans gegeven (baguette met paté) volledig naar hun hand zetten en er het perfecte fusionbroodje van maakten.

Typisch Vietnamees stokbrood is veel minder hard dan de Franse baguette. Het is superluchtig en krokant, haast letterlijk gebakken lucht wanneer je er je tanden in zet. Geen paniek, u hoeft er niet per se een half dozijn bakkers voor af te lopen. Eender welk stokbrood dat u lekker vindt, kan dienstdoen.

Paté of tofu

Geen grote fan van paté? Gebruik dan gebakken varkens­gehakt, een overschotje gebraden varkensvlees, pulled pork, ham, tofu of seitan. Tofu heeft een neutrale smaak, voeg dus smaakmakers zoals Chinees vijfkruidenpoeder, sesamolie en sojasaus toe. De eiwitrijke vleesvervanger zuigt ze als een spons op. Gebruik veganistische mayonaise als u het graag volledig plantaardig hebt.

Wilt u een goede beurt maken onder uw collega’s, smeer dan proevertjes voor uw teamgenoten. Om instant goedgezind van te worden, zelfs op een regenachtige maandag.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Bánh mì met tofu en snel gepekelde groenten

Dit heb je nodig voor 2 personen

Voor de marinade: 40 ml sojasaus / 1 tl Chinees vijfkruidenpoeder / 1 tl geroosterde sesamolie / 1 tl honing / 2 tl ketchup / 2 teentjes knoflook, tot moes geplet

Voor het broodje: 100 g tofu / ½ komkommer / 1 dikke wortel, geschild / 50 ml wittewijnazijn / 50 ml water / 20 g suiker / 4 el mayonaise / 1 el sriracha / neutrale olie / 1 stokbrood / handvol muntblaadjes / halve bussel koriander

Zo maak je het

1. Meng alle ingrediënten voor de marinade. Snijd de tofu in de lengte in plakjes van 1 cm en laat 15 min. tot een nacht marineren.

2. Snijd de komkommer en wortel in dunne reepjes van circa 8 cm lengte. Meng de wittewijnazijn met het water en de suiker. Meng tot de suiker opgelost is en giet over de groenten. Laat minstens 15 min. tot een nacht marineren.

3. Meng de mayonaise met de sriracha.

4. Verhit wat neutrale olie in een pan, haal de tofu uit de marinade en bak aan beide kanten goudbruin. Haal de tofuplakjes uit de pan en hou warm. Draai het vuur laag en voeg de marinade toe aan de pan. Laat eventjes indikken tot een dikke saus, draai het vuur uit en wentel de tofuplakjes in de saus.

5. Haal de groenten uit de pekel en laat uitlekken. Smeer de stokbroodhelften in met srirachamayo en beleg met tofu, gepekelde groenten, royaal veel munt en koriander.

Serveer onmiddellijk.