Nog geen flauw idee waar u deze zomer naartoe trekt? De Morgen bundelde enkele straffe, verrassende, intrigerende en inspirerende reisreportages die zijn journalisten doorheen de jaren schreven. Van luieren op het Caraïbische Bonaire tot puffen en zweten op een loodrechte Himalayaflank, allemaal komen ze aan bod.

Wat heeft een mens te zoeken in Utah? Veel, zo blijkt. Het gonst er van de adembenemende canyons, kleurrijke geologische meesterwerken en intrigerende verhalen. Reisjournalist Jonathan Vandevoorde trok naar het zuiden van deze onbeminde Amerikaanse staat om te proeven van het pure avontuur.

“Ik staar naar het vuur in het gezelschap van enkele hoodoos die bewegingloos dansen in een rotstuin ontworpen door de duivel in het schijnsel van het maanlicht en de sterren. Dit is Avontuur met de grote A. De A van alleen op de wereld, van absolute vrijheid. En dat is een heel intens oergevoel. Waar vindt een mens dat nog?”

Lees verder Het machtige Zuid-Utah door de ogen van Jonathan Vandevoorde.

“Klimmen, en ik vermoed het leven zelf, is een permanente ontdekkingstocht waarbij je nieuwe grenzen opzoekt. Elke stap is opwindend, maar eens je hem hebt gezet is er geen weg terug: je moet voortmaken om je nieuwe horizon te vinden.”

Grenzen biedt het Nepalese Himalayagebergte in overvloed. Grenzen op hoe hoog je kunt klimmen, hoeveel je met de natuurwetten mag flirten, maar ook grenzen op ons menselijk bestaan. In de schaduw van mastodont Annapurna I komt De Morgen-journalist Maarten Rabaey in aanraking met de gevolgen van de klimaatverandering tussen al die natuurpracht.

Beeld Maarten Rabaey

Wie geen zin heeft om naar boven te klauteren via steile bergpasjes of over onstabiele hangbruggen, kan evengoed beneden blijven. Het platteland van Nepal is een vergeten stukje aardbol, waar authenticiteit, simpelheid, en rust hand in hand door het leven gaan, waarin freelancejournaliste Sofie Goossens zich liet onderdompelen.

“De Tharu leiden een simpel leven dicht bij de natuur, in huisjes met een strooien dak en een ossenkar voor de deur. Een leven als op een vergeelde postkaart. En ik neem het woord niet gauw in de mond, maar ik denk dat ik in een authentiek stukje wereld ben terechtgekomen.”

“Parijs heeft iets elegants en sensueels, ademt een levenslust en een enorme joie de vivre.” Dat journalist Yves Desmet een boontje heeft voor Parijs is een open deur intrappen. Vanuit een tweekamerflat op een steenworp van het Centre Pompidou (her)ondekt hij de stad waar hij zo van is gaan houden.

Zijn reis gaat van de talloze musea tot de plastieken stoeltjes in de grootste chinatown van Europa. Van hoge wolkenkrabbers tot achtergestelde banlieues. Ook al spuwt de stad hem soms uit, is ze grofgebekt, vuil of zelfs ronduit ranzig, toch is het lastig niet verzeild te raken in de Franse romantiek door Desmets anekdotes.

Beeld Getty Images

Bonaire, waar nietsdoen een must is, ongereptheid in het staatsblad staat en de smurfenblauwe zee nooit ver weg is. Freelancejournaliste Sofie Goossens trok naar het vergeten eilandje in de Nederlandse Antillen, zag dat er eigenlijk helemaal niets te doen was, en vond dat meer dan prima.

“Het leukste is wanneer schoonheid je overvalt, wanneer er geen richtingaanwijzers en bordjes te zien zijn waarop staat waar je zeker heen moet.” Bonaire is niet meer dan het zegt te zijn: du bon air – van die frisse lucht.

Lees verder Sofie Goossens vindt de kunst van het luieren op Bonaire.

Meedeinend op de hype van het bikepacken – met een zwaarbeladen mountainbike een dagenlange veldrit afhaspelen – trok onze reporter Michiel Martin van Groningen naar het Drielandenpunt. Onderweg botst hij op beginnersproblemen en de limieten van zijn fysieke kunnen, maar een adembenemende context verlichte de pijn toch aanzienlijk.

Beeld Michiel Martin

Lees verder Op bikepackavontuur met Michiel Martin.

Langharige cannabisrokende Europeanen in Marrakech, het is een ietwat vreemd beeld. Maar in de jaren 70 was het doodnormaal. Journalist Olaf Tempelman ging tussen het Atlasgebergte en de Atlantische Oceaan op zoek naar de overblijfselen van deze vergane cultuur, en vond het eigenwijze maar charmante Marrakech.

Beeld RV

Lees verder In het spoor van de hippies in Marrakech.

Wie California zegt, denkt aan zon, zee, strand, surfen, een bruisend nachtleven in metropolen als Los Angeles of San Francisco en de glitter en glamour van het met sterren overrompelde Hollywood. Maar dat plaatje is lang niet compleet. Van besneeuwde bergtoppen over vulkanische landschappen tot mistige Amerikaanse houthakkersdorpjes, van top tot teen gedrenkt in 19de-eeuwse architectuur.

Lees verder De verloren kantjes van California.

Zijn de Lage Landen echt beter dan een exotisch strand of een zonsopgang in Namibië? Als we de vele influencers, bloggers en consorten mogen geloven is dat sinds de coronapandemie zeker het geval. Onze reporter zocht het uit in het landelijke Twente, waar het ritme van de dag bepaald wordt door de zon.

“Die paar minuten voor zonsopgang zijn magisch. De dag begint bijna en draagt beloftes in zich, nieuwe avonturen, tegenslag misschien, maar ook mooie dingen. De berm is een beetje wit van de lichte nachtvorst. En dan zie ik, dwars door de takken van de kale bomen heen, een volmaakte oranje bol tevoorschijn komen.”