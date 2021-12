Weet u al wat u gaat eten met kerst? Dit zijn enkele van onze favoriete recepten

Hebt u het ook wat gehad met het traditionele kerstmenu? Gooit u het dit jaar graag eens over een andere boeg? Tover dan noten, gedroogd eekhoorntjesbrood en kool om tot uw pièce de résistance!

Beeld Heikki Verdurme

Wie niet bang is van een paar uur zwoegen in de keuken, kan met kerst zwaar uitpakken. Sterrenchef Benoit Dewitte blijft weg van de fondue en gourmet en levert het recept voor een geslaagd feest. “Ik wilde de typische kerstklassiekers eens op een andere manier bekijken.”

Geen beter troostvoer dan een gerecht dat al generaties meegaat, gekruid met zoete emoties en mooie herinneringen. Vier topchefs delen hun lekkerste familiegeheim.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Is het straks uw beurt om te koken met kerst of oud en nieuw? Het wordt een makkie met deze tips en recepten van drie bevlogen amateurs.

Waarom met Kerstmis niet eens voor een vegetarisch menu gaan? De kans is immers reëel dat minstens een deel van uw gezelschap vegetariër is. We bundelden 25 lekkere recepten zonder vlees of vis. Sommige zijn in een handomdraai klaar, aan andere heb je wat meer tijd in de keuken nodig.

We vroegen de lezers van De Morgen een tijd geleden naar hun favoriete vegetarische recepten. We kunnen u vertellen: sommige zijn echt fingerlicking good.‘Sinds we dit gerecht geprobeerd hebben, eten we het wekelijks.’

Beeld Hannes Vandenbroucke

Foie gras willen vervangen door Faux Gras is één ding, er verbluffende en verrassende gerechten mee op tafel toveren, is nog iets helemaal anders. Dat beseffen ze ook bij GAIA en dus lieten ze een receptenboekje maken met de toepasselijke titel: ‘Hetzelfde en toch gans anders’.

Plant u graag (ruim) op voorhand? Dan kan u misschien al eens beginnen nadenken over het menu voor Kerstmis in 2040. Tomate crevette op basis van vegetarisch gehakt en wasmotrups bijvoorbeeld.

Misschien heeft u geen zin om zelf te koken, maar wil u liever op restaurant met kerst? Ook dan zijn er een heleboel goede adresjes. Meer en meer chefs in Vlaanderen en Brussel zetten mee hun schouders onder een nieuwe culinaire traditie: duurzame gastronomie. De Morgen zocht en vond 50 restaurants die erin uitblinken. Eén besluit: duurzaam smaakt beter.

Beeld RV

De chefs hebben dit jaar bakken ervaring opgedaan met takeaway. Die kunnen ze nu inzetten tijdens de feestdagen. Onze drie resto-recensenten haalden hun feestservies uit de kast en zochten uit waar u zoal kunt bestellen dit eindejaar.