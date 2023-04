Wees vaker trots, zegt filosoof Martha Claeys, want het is meer dan opscheppen over jezelf

Trots is ongepast en onwenselijk, dacht de Belgische filosoof Martha Claeys (28). Ze promoveerde op de emotie en pleit nu juist voor meer trots. ‘Trots, in de vorm van zelfrespect, is namelijk een motor van emancipatie, protest en sociale rechtvaardigheid.’

“Zolang ik me kan herinneren, relativeer ik mezelf kapot”, schrijft de filosoof Martha Claeys in Trots – De filosofie van een emotie. Het boek, dat afgelopen maand verscheen, is gebaseerd op haar proefschrift.

In het voorwoord beschrijft Claeys de cynische stem in haar hoofd die alles becommentarieert. Een stem die te pas en te onpas “aansteller”, “sell-out” of “aandachtzoeker” uitroept en die haar onafgebroken verzekert dat “het allemaal niet erg veel voorstelt”.

Dat is geen zelfhaat, dacht ze, maar een gezonde manier om niet in de val van trots te trappen. Het is tenslotte goed om jezelf niet op te blazen. Claeys was ervan overtuigd dat trots een onwenselijke emotie was, voorbehouden aan opscheppers en grote ego’s, en debet aan een hoop ellende in de wereld.

Claeys is ethicus, schrijver en spreker. Samen met filosoof en generatiegenoot Lotte Spreeuwenberg maakt ze de filosofische podcast Kluwen, waar ze met gasten spreken “over de knopen van het mens-zijn”. Een aanrader, al was het maar vanwege de diepwarme stem van Claeys, die het analytisch ontrafelen van een keur aan moderne kwesties – van porno tot kamerplant, van post-truth tot cancelcultuur – tot een genot voor het oor maken. Zelf houdt ze vooral ook van de podcast omdat ze zich stiekem comfortabeler voelt in de rol van vragensteller (“Anderen de pieren uit de neus halen”) in plaats van bevraagde.

In het nieuws zag ze kleine mannen met grote ego’s oorlogen beginnen, hoe eigenbelang en prestige voorgingen op de rechten van mens en natuur. Is dat niet mede de schuld van trots, vroeg ze zich af. “Trots werkt toch polarisatie in de hand”, schrijft ze. “Het zet meningen vast, motiveert geweld en extremisme? Het zorgt voor superioriteitsgevoelens en systematische onderdrukking van anderen.”

Zo startte Claeys redelijk stellig in 2017 haar promotieonderzoek in de ethiek aan de faculteit wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen, met de hypothese dat trots vaak – misschien zelfs altijd – irrationeel en gevaarlijk is. Het liep al snel anders. Al was het maar omdat ze bij zichzelf merkte dat hoe ze het ook probeerde, het wegredeneren van trots niet lukte.

“De oude Grieken beschouwden trots als een deugd, onder het christendom werd trots juist een van de hoofdzonden”, zegt ze, zittend in een kamertje van het Vlaamse cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam, waar ze dezelfde avond zal spreken op de jaarlijkse Nacht van de Filosofie. “Dat bracht me op het spoor dat de vraag of trots goed of slecht is, wellicht geen kenmerk is van de emotie zelf, maar van wie trots is en welke redenen iemand daarvoor heeft.”

Waarom wilde u trots wegredeneren, zoals u schrijft, en waarom lukte het niet?

“Van nature vind ik het moeilijk me ergens trots over te tonen, om trots te voelen, om niet bij voorbaat te zeggen: zo bijzonder is het niet. Ik ben opgegroeid in Antwerpen, maar mijn ouders komen uit West-Vlaanderen. De mentaliteit daar is: wees bescheiden, steek je kop niet boven het maaiveld uit. Dat heb ik sterk meegekregen.

“Op maatschappelijk niveau zag ik zo veel negatieve varianten van trots: de machtslust en het narcisme van mannen als Trump of Poetin die hun ego willen uitspreiden over een zo groot mogelijk territorium. Bewegingen als de Proud Boys (de extreem-rechtse Amerikaanse groepering die enkel uit mannen bestaat, red.) en andere varianten van extreem nationalisme. Dat is trots die gaat over jezelf groter maken dan een ander, over een ander de grond in drukken. Ik dacht: als ik via de filosofie hard kan maken dat die emotie niet goed is, dan winnen we daarbij, want dan moeten we die vorm van trots op ethisch niveau afwijzen.

“Maar hoe meer ik las, hoe verwarder ik raakte, want waar plaatste ik dan de trots van de gaypride of Black Lives Matter, protestbewegingen die zich in mijn ogen terecht inzetten voor emancipatie en juist voor gelijkheid? Parallel daaraan ontdekte ik dat het in de academische wereld belangrijk is om jezelf af en toe wél op de voorgrond te plaatsen. Om gezien, gelezen of gehoord te worden. Ondanks mijn intuïtieve afkeer van trots, snakte ook ik naar erkenning en waardering. Ik realiseerde me dat het me misschien toch niet zou lukken om trots helemaal af te wijzen.”

Beeld Kevin Faingnaert

Wat is trots?

“Ik denk dat ik begon met een definitie van trots die tegen zelfwaardering aanhangt, ik linkte het aan het behalen van prestaties of het doen van een inspanning. Dat is vaak de vorm van trots die mensen noemen als je hen vraagt: waar ben je trots op? Het is ook een vorm van trots die, hoewel meestal impliciet, een verschil tussen jouw kunnen en dat van een ander benadrukt. Een vorm van trots die ik met ijdelheid en narcisme associeerde. Het hele spectrum van trots in de functie van een gelijke plaats benadrukken, zat er nog niet in.

“Door de verschillende vormen van trots, die we ook anders waarderen, te ontrafelen, kwam ik tot drie varianten van trots: zelfwaardering, zelfrespect en zelfliefde. Zelfwaardering gaat over prestaties en jezelf ‘groter’ maken dan anderen, je benadrukt in zekere zin het verschil met anderen.

“Zelfrespect gaat over het opeisen van een gelijke positie. Die vorm van trots gaat over trots op een toevallige eigenschap waarvoor we niet zelf verantwoordelijk zijn, zoals huidskleur, seksuele geaardheid of uiterlijk, maar die wel de basis kan vormen voor uitsluiting.

“Trots in de vorm van zelfrespect staat aan de basis van emancipatiebewegingen, het is een wapen van empowerment en protest. Queer activisten of Black Lives Matter-activisten zeggen niets anders dan: ik doe er net zoveel toe als de ander. Zelfrespect gaat over jezelf op waarde schatten, puur en alleen omdat je mens bent, je hoeft daar niets voor te doen of kunnen. Vanuit die erkenning van gedeelde menselijkheid heb je als mens recht op een niet-discriminerende behandeling. Als die behandeling ontbreekt, mag je in opstand komen.

“Respect, ook zelfrespect, gaat over de basiserkenning van menselijkheid. Of wanneer je het uitbreidt: het leven in het algemeen, dus ook dieren en de natuur. Alle mensen verdienen respect in even grote mate. Het gaat over het benadrukken van gelijkheid tussen mensen.

“Maar er ontbrak nog een houding, die in de literatuur over trots vaak wordt vergeten: het vieren van verschillen die niet gaan over prestaties, maar puur op basis van het feit dat mensen allemaal anders zijn.

“Die houding noem ik zelfliefde. Helaas is die term gekaapt door de commercie, waardoor het een associatie met geurkaarsen en zelfhulpboeken oproept. Met die interpretatie van zelfliefde leg je de verantwoordelijkheid voor structurele maatschappelijke problemen bij de individuen die eronder lijden, waardoor grotere systemen en de mensen met meer macht in die systemen de dans ontspringen. Zo van: er bestaat racisme, maar als jij nu gewoon genoeg van jezelf houdt, dan raakt al dat racisme je niet. Alsof we met therapiesessies alle ‘ismes’ de wereld uit kunnen helpen.”

Wat is zelfliefde volgens u dan wel?

“Filosoof Iris Murdoch zegt dat liefde betekent dat we de ander zien zoals hij echt is. Vanuit die opvatting kun je zelfliefde begrijpen als aandachtig naar jezelf kijken. Het gaat niet om het zien van eigenschappen die lof verdienen, want dan neemt het de vorm aan van zelfbewondering. Je moet jezelf in volledigheid bezien, dus ook de facetten die je wellicht gênant of minder leuk vindt.

“Het is ook niet ‘gewoon zijn wie je bent’, zonder poging zaken te overstijgen of te ontgroeien. Zo van: ik ben nu eenmaal lui, egoïstisch of seksistisch. Het kan ook dat iemand er ten onrechte van overtuigd is niet seksistisch te zijn. Dan beschikt die persoon in mijn theorie over onvoldoende zelfliefde om verkeerde aannames over zichzelf te doorprikken. Zelfliefde is een kritische aanvaarding van het zelf, hoe paradoxaal dat misschien ook klinkt. Het is de poort naar zelfkennis en een inspanning die je altijd weer moet opbrengen.”

Zelfliefde kan een bondgenoot zijn van sociale gelijkheid, schrijft u.

“In mijn visie is het een belangrijk onderdeel van zelfliefde om je verantwoordelijkheid te nemen voor jouw positie in de samenleving, om in te zien waar je te veel ruimte inneemt, en waar te weinig.

“Als een homokoppel hand in hand over straat wil gaan, kan het daarvoor afgestraft worden. Dan kun je wel zeggen: wees gewoon jezelf. Maar de verantwoordelijkheid om dat probleem in de samenleving op te lossen ligt niet bij hen, maar bij de ander. Juist bij die ander ontbreekt het aan zelfliefde, en door dat gebrek aan zelfliefde – namelijk het kritisch naar jezelf kunnen kijken – blijven haat, discriminatie en agressie bestaan.

“Zelfliefde is een politiek en moreel instrument dat ons vraagt het grotere plaatje te zien én onze eigen plek daarin. James Baldwin wenste zij die haat en onderdrukking zaaien ook meer zelfliefde toe.”

In uw boek plaatst u de reactie op Black Lives Matter met de kreet All Lives Matter tegenover elkaar. Wat is het verschil tussen die twee?

“Je waarde als mens heel luid claimen wanneer die eigenlijk niet op het spel staat, verdoezelt de legitieme roep van de groep die wel degelijk is achtergesteld. Niemand uit de BLM-beweging zegt: zwarte levens zijn meer waard dan witte. De boodschap is: ze zijn evenveel waard. De focus op gedeelde menselijkheid – all lives – is in de praktijk vaak een verholen strategie om de identiteitsgebonden problemen van groepen mensen niet te bespreken.

“Het is spijtig dat woorden als ‘identiteitspolitiek’, ‘woke‘ of ‘politieke correctheid’ tot scheldwoorden zijn verworden en daarmee iets om te vermijden. Mensen die allergisch zijn voor het woord ‘identiteit’ zeggen: je wilt toch juist dat mensen je niet anders behandelen op basis van je huidskleur, waarom benadruk je die dan zo? Maar die reactie ondermijnt de roep om gelijkheid en sociale rechtvaardigheid.

“Huidskleur is nog altijd een factor in de samenleving. Dan kun je als individu wel zeggen: mijn kleur doet er niet toe, maar de samenleving behandelt je wél op een bepaalde manier. Zolang de maatschappij mensen anders behandelt op basis van identiteit, kun je vanuit die identiteit daarover aan de bel trekken. Identiteit is in dat geval een noodzakelijk middel om structurele achterstelling aan te tonen en te bestrijden.”

Conservatieve of rechts-extremistische groepen beroepen zich ten onrechte op een claim van ongelijkheid, schrijft u.

“Je hoort bijvoorbeeld: waarom mogen wij geen witte trots voelen en jullie wel zwarte? Ik voel me in eigen land achtergesteld of vergeten. Of: ik voel me als witte man een boeman, ik mag ook niks meer zeggen. Als een groep vraagt om respect, maar zelf geen gelijkheid uitdraagt, is dat moreel bedenkelijk.

“Ik zeg overigens niet dat er per definitie geen sprake is van achterstelling bij mensen die zich tot dergelijke groeperingen aangetrokken voelen. Populistische partijen weten mensen die bijvoorbeeld sociaal-economisch achtergesteld zijn voor zich te winnen door de legitieme miskenning van een groep te koppelen aan hun ongerelateerde standpunten die ongelijkheid juist bevorderen. Onder het mom van de kreet: wij nemen jullie wel serieus.

“Als filosoof ga ik ervan uit dat rede en emotie niet tegengesteld zijn. Emoties bevatten een oordeel over de wereld, ze komen voort uit een interpretatie van de werkelijkheid en zijn in die zin, hoewel impliciet, iets cognitiefs. Je kunt dus onderzoeken: waarom voel ik dit? Klopt wat ik voel wel en wijs ik de juiste oorzaken van mijn gevoel aan?

“Neem bijvoorbeeld de boeren in Nederland. Het is een beroep met een lange traditie, met een cruciale rol in het proces van voedselvoorziening, mensen zien hun levenswerk in gevaar. Het is logisch dat er miskenning gevoeld wordt op het moment dat zij hun praktijk moeten veranderen.

“De vraag is echter: heeft die miskenning te maken met ‘de linkse elite’ in de steden, met het diversifiëren van de Nederlandse cultuur? Of – en ik denk dat dat vaak gebeurt – wordt hun legitieme sentiment aangegrepen door populistische partijen en de agro-industrie die vooral wil blijven produceren?”

Martha Claeys Beeld Kevin Faingnaert

Wat vindt u ervan als mensen u een feministische filosoof noemen?

“Dat vind ik prima. Tenzij het de bedoeling is me te diskwalificeren als ideologisch denker. Niemand noemt de filosofieën van Kant of Aristoteles ooit ideologisch, wat zij stellen zou zuiver en objectief zijn, terwijl hun gedachtegoed natuurlijk ook voortkomt uit allerhande veronderstellingen en denkbeelden.

“Het plaatst me in een traditie van denkers. Door over het feminisme te lezen realiseerde ik me dat mijn houding tegenover trots niet politiek neutraal was, dat het ook iets vrouwelijks was. Er bestaat zoiets als de gender confidence gap. Vrouwen zijn gemiddeld minder zeker over zichzelf en hun eigen prestaties dan mannen. Het is ook de reden dat vrouwen niet zomaar in talkshows gaan zitten als het gesprek niet exact over hun expertise gaat, terwijl een man gewoon zegt: o ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Dat ligt niet aan die individuele vrouwen, maar aan het feit dat vrouwen die in de publieke ruimte treden veel meer shit over zich heen krijgen en dat er veel vaker aan hen wordt getwijfeld.”

Als iedereen wat meer zelfonderzoek zou doen, werd de wereld een beetje mooier, stelt u. Maar de mensen die er warmpjes bij zitten hebben toch weinig beweegredenen tot zelfonderzoek?

“Ik vind het jammer dat we een persoonlijk voordeel voor die groep moeten zoeken om hen te overtuigen iets voor anderen te doen. Al denk ik dat niet alleen de mensen die we historisch gezien minderheden noemen last hebben van de hokjes waar ze door de maatschappij in worden geduwd. Ook mannelijkheid bijvoorbeeld kan volgens mij een beklemmend hokje zijn.”

Trots – De filosofie van een emotie, Boom uitgevers Amsterdam, 224 p., 24,90 euro