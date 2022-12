‘Wees streng, maar leg uit waarom die regels er zijn’: psychologe Marilse Eerkens pleit voor de ‘autoritatieve’ opvoeding

Als we willen dat de volgende generatie uit kritische en democratisch ingestelde burgers bestaat, dan moeten we onze kinderen daar vandaag voor klaarstomen, meent de Nederlandse psychologe Marilse Eerkens. ‘We kunnen de boze wereld niet buitenhouden. Als jij niets vertelt, horen je kinderen het wel elders.’

“Dit jongetje probeert zijn piemeltje in een autootje te steken. Niemand zal hem raar aankijken. Dat is een aspect van de kinderlijke lustbeleving waaraan hier alle ruimte gegeven wordt. En mocht hij, wat op deze leeftijd nog kan, met poep willen spelen, dan kan hij zijn gang gaan.” Het is een fragment uit een documentaire die zo’n halve eeuw geleden gemaakt werd over de Amsterdamse ‘kresj’ Prins Konstantijn. Vertrekkend vanuit het romantische idee dat je kinderen zichzelf moest laten zijn en dat je hen de wereld zelf moest laten ontdekken, kregen ze er een antiautoritaire opvoeding. Zelfs als ze elkaar begonnen te stenigen, werd er niet ingegrepen.

In haar boek Als ze maar gelukkig worden haalt psychologe Marilse Eerkens (55) het fragment aan om te illustreren tot welke uitspattingen een antiautoritaire opvoeding kan leiden. “Het is een misvatting om te denken dat kinderen uit zichzelf weten hoe ze zich moeten gedragen”, zegt ze. “Kinderen die volkomen vrij worden gelaten, kunnen niet alleen volledig stuurloos raken, je geeft hen ook de indruk dat alles om hen draait en dat ze geen rekening moeten houden met anderen. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. We moeten nu eenmaal op een zo goed mogelijke manier met elkaar samenleven, en daar horen regels bij. Het gaat niet alleen om persoonlijk geluk en welbevinden. Kinderen vinden zulke regels trouwens ook fijn. Ze geven hen een bepaalde rust.”

Een pleidooi voor een autoritaire opvoeding moet je achter Eerkens’ betoog evenmin zoeken. “Als je kinderen leert dat ze alleen in beweging moeten komen om straf te ontlopen of een beloning te krijgen, kweek je een bepaald soort volwassenen, de types die alleen hard werken om een bonus te krijgen,” meent ze, “en daar heeft niemand iets aan.” Nee, wat zij voorstaat, is een autoritatieve opvoedstijl, die het midden houdt tussen autoritair en antiautoritair. “Stel dat je met een kind in de winkel loopt. De autoritaire opvoeder zegt dan dat het nergens mag aankomen omdat de mevrouw anders boos wordt. Als je een vrije opvoedstijl hanteert, zeg je dat het kind mag doen wat het wil. Het zit overal aan en jij vindt dat geen probleem, maar de winkel­uitbaatster misschien wel. De autoritatieve reactie zit ertussenin: je stelt duidelijke regels, maar legt ook uit waarom die belangrijk zijn. Dus zeg je tegen je kind dat je niet wilt dat het overal aankomt omdat alles anders beduimeld raakt en de mevrouw daardoor haar spullen niet meer verkocht krijgt. Je probeert dus de intrinsieke motivatie van het kind aan te spreken. Je neemt het serieus, wat je de basis van een democratische opvoeding zou kunnen noemen.”

Een democratische opvoeding inderdaad, want voor Eerkens draait opvoeden om méér dan etiquette en goede manieren. In Als ze maar gelukkig worden presenteert ze de vijf peilers waarop een gezonde opvoeding volgens haar moet berusten: een empathisch vermogen ontwikkelen, zelfstandig en kritisch denken aanleren, veerkracht en doorzettingsvermogen bijbrengen, creativiteit stimuleren en maatschappelijke betrokkenheid en democratische waarden introduceren. “Willen we iets doen aan de steeds individualistischer wordende maatschappij die draait op concurrentie en narcisme, dan moeten we onze kinderen anders gaan opvoeden”, aldus Eerkens. “We moeten de vicieuze cirkel doorbreken. Als je zelf als kind niet geleerd hebt om met je verdriet om te gaan, zul je als ouder moeite hebben om dat aan je eigen kind bij te brengen. En toch moet het, want anders wordt het moeilijk om met dat kind de warme band aan te gaan die zo noodzakelijk is voor een goede hechting.”

Hoe belangrijk is hechting?

“De eerste relatie die je opbouwt met je ouders of verzorgers vormt een blauwdruk voor de relaties die je op latere leeftijd hebt. Als je hebt geleerd dat er iemand is die je troost wanneer je je verdrietig voelt, ga je op een gegeven moment verwachten dat een relatie iets positiefs is. Als je daaren­tegen een ouder of opvoeder hebt gehad die je afweerde met de boodschap dat je met al je geschreeuw aan het foute adres was, dan onthou je dat je er alleen voor staat en dat je niet veel hoeft te verwachten van anderen. Ook mogelijk is dat de ouder of opvoeder grillig reageert, de ene keer word je vol liefde verwelkomd en de volgende word je verstoten. Iemand die dat meemaakt, zal het later moeilijk hebben om anderen te vertrouwen. Hij denkt dan misschien dat hij moet pakken wat er te pakken valt, en daar komt hij een heel eind mee, maar hij zal het ook lastig hebben om relaties aan te gaan. En er zit ook een maatschappelijke component aan: als je bent opgevoed met het idee dat andere mensen niet te vertrouwen zijn, zal je het bijvoorbeeld lastig hebben met migratie. Je zal niet benieuwd zijn naar de ander, maar hem eerder wantrouwen. Interessant is dat we merken dat een goede hechting ook een positieve invloed heeft op de vorming van de hersenen. Bepaalde delen blijven minder goed ontwikkeld bij een ongezonde hechting, zoals het deel dat verantwoordelijk is voor ons empathisch vermogen.”

‘Een kind dat volkomen vrij worden gelaten, kan stuurloos raken. je geeft bovendien de indruk dat alles om het kind draait en dat het geen rekening met anderen hoeft te houden.’ Beeld Maartje Geels

Een van de vijf zaken die we kinderen volgens u moeten bijbrengen, is inderdaad empathie. Maar waar stopt de empathie en begint de sentimentaliteit? Leren we kinderen niet beter een rationele ethiek aan?

“Dan ga je ervan uit dat je niet rationeel meer kan nadenken wanneer je empathisch bent, maar dat is niet zo. Empathie houdt inderdaad een gevaar in, omdat we ons makkelijker kunnen identificeren met mensen van onze eigen ‘stam’ en de anderen kunnen demoniseren. Daarom is het nuttig om kritisch te leren nadenken, zodat we beseffen dat we dat niet moeten doen. Maar we hebben empathie wel nodig. Primatoloog Frans de Waal zegt dat empathie maakt dat we tot samenwerking in staat zijn. Empathie is de smeerolie van onze maatschappij.”

Hoe stimuleer je empathie bij een kind?

“Door het die empathie te laten ervaren. Als het kind het gevoel krijgt dat jij als opvoeder begrijpt wat het lichamelijk en emotioneel nodig heeft, ontwikkelt het dat deel van zijn brein dat het nodig heeft om later weer anderen te leren begrijpen. Daarnaast stimuleer je empathie door er met je kinderen over te praten. Wanneer je kind iets vertelt over een vervelend jongetje, kun je opmerken dat dat jongetje misschien een rotdag had en dat het zich daarom zo gedroeg. Je moet kinderen zich laten verplaatsen in anderen, daarom zijn toneelspelen en verhalen lezen zo nuttig.”

Hoe stimuleer je kinderen om kritische en zelfstandig denkende burgers te worden?

“Kritisch zijn is meer dan roepen dat je het ergens niet mee eens bent. Daar komt kennis bij kijken. Ik vind het een grote misvatting dat kennis vandaag niet meer belangrijk zou zijn omdat alles op te zoeken is op het internet. Je hebt parate kennis nodig om gefundeerde kritiek te kunnen geven. Als we een discussie organiseren over Europa in het interbellum, zal een student geschiedenis interessantere en kritischere vragen kunnen stellen dan een student wiskunde. Los daarvan is het belangrijk om met kinderen te praten, en dat gaat verder dan ‘Hoe was het vandaag op school?’ Zelf vertel ik weleens iets wat ik in de krant heb gelezen en vraag ik hun mening erover. Je kan dan tegenargumenten aandragen en zo zet je hen aan het denken. Dat kan trouwens ook met kleuters, over tafelmanieren bijvoorbeeld. Het belangrijkste daarbij is dan dat je niet oordeelt, maar gewoon doorvraagt.”

Toont dat niet dat de intellectuele bagage van ouders heel belangrijk is voor de opvoeding van kinderen?

“Natuurlijk. Maar als je vader timmerman is, kan hij waarschijnlijk veel interessants vertellen over houtsoorten en de bewerking ervan. Ook die kennis kan kinderen aan het denken zetten. Kennis komt ook niet alleen van de ouders. Kinderen gaan naar school om er kennis op te doen. In Groot-Brittannië heeft men onderzocht in hoeverre filosofieonderwijs een positieve invloed heeft op kinderen uit kansarme gezinnen. Uit die studie bleek dat er ongelooflijk veel winst te behalen is: door over de wereld te filosoferen, ontstaat er een denknetwerk waarin ook rekenen en taal een belangrijke plek hebben.”

Wat denkt u over methodeonderwijs, waarbij ervaring en niet kennis vooropstaat?

“Daar komen we stilaan van terug, en gelukkig maar.”

Moet je als ouder op zoek gaan naar wat je kind interesseert en die interesse stimuleren, of zet je beter in op een bredere kennisverwerving?

“Sommigen vragen zich inderdaad af of je kinderen die geïnteresseerd zijn in menswetenschappen wel moet lastigvallen met exacte wetenschappen. Ik denk van wel, omdat je zo een ander deel van hun brein aanspreekt. Bovendien ontwikkelen niet alle kinderen zich in hetzelfde tempo. Rond de leeftijd van twaalf tot veertien jaar ontwikkelen meisjes zich op het vlak van taal bijvoorbeeld meestal iets vlotter dan jongens, terwijl jongens op die leeftijd iets meer ruimtelijk inzicht hebben. Je zou dan geneigd kunnen zijn om meisjes de richting van de menswetenschappen uit te sturen en jongens die van de exacte wetenschappen, terwijl die meisjes op hun vijftiende misschien iets heel anders willen kiezen, maar die keuze dan niet meer mogelijk is. Te vroeg specialiseren is dus niet goed.”

We moeten onze kinderen opvoeden tot democratische burgers, zegt u ook. Moeten we hen dan een politieke opleiding geven?

“Als je zelf ook maar enigszins politiek betrokken bent en er thuis over praat, is het bijna onmogelijk om je kind geen politieke sturing te geven. Je vertelt wat je denkt en welke partij je belangrijk vindt. Mij gaat het erom dat je kinderen leert dat we als maatschappij gekozen hebben voor de democratie omdat we dat de beste staatsvorm vinden. Dat heeft niets met partijen te maken, maar wel met het stelsel dat je als ouder moet verdedigen, zeker in de huidige wereld waarin democratie niet langer vanzelfsprekend is. Ik denk dat onze kinderen dat best mogen beseffen, zonder dat we hen bang moeten maken met de boodschap dat het allemaal fout zal aflopen. Je moet als ouder ook niet cynisch zijn, maar net verantwoordelijkheid nemen voor de wereld. Zeg niet dat politici allemaal klootzakken en zakkenvullers zijn, want dat is gewoon niet zo. Wil dat zeggen dat je geen kritiek mag uiten? Natuurlijk niet. Je mag best zeggen dat je het niet eens bent met de premier of de regering, maar je moet het systeem niet onderuithalen.”

Moet je kinderen daar wel mee lastigvallen? Mogen ze niet meer onschuldig zijn?

“Op 9/11 was mijn oudste zoon een kleuter van een jaar of vier. Daar moet ik hem niet mee lastigvallen, dacht ik meteen. Tot we op de kleuterschool kwamen en alle kinderen gezien hadden wat er was gebeurd. De juf was er toen over begonnen en had alles in goede banen geleid. Achteraf was ik blij dat ze dat had gedaan, want we kunnen de boze wereld niet meer buitenhouden. Als jij niets vertelt, horen je kinderen het wel van anderen. Je moet die wereld dus vertalen voor hen. Haar behapbaar maken en een uitweg bieden. Niet alles gaat goed, maar we zien positieve ontwikkelingen.”

‘Het verbaast me niet dat zoveel kinderbegeleiders opgebrand thuiszitten. hun vak wordt niet serieus genoeg genomen. Onbegrijpelijk, want die eerste levensjaren zijn cruciaal voor de ontwikkeling van de hersenen.’ Beeld Maartje Geels

We hebben het al over onderwijs gehad, maar wat met de kinderopvang? Daar loopt het vandaag grondig fout.

“Klopt. En dat komt doordat we de kinderopvang niet serieus genoeg nemen. Kinderopvang is zoveel meer dan een parkeerplaats voor kinderen. Het is een ontwikkelplek. Als je dat zegt, komen bij sommige mensen de haren recht. Kinderen moeten gewoon spelen, zeggen ze dan. En dat is natuurlijk ook zo, maar al spelend leren ze. Het gaat ook over een veilige band opbouwen met de mensen die voor hen zorgen. Dat is voor kinderen in de opvang soms moeilijk doordat de verzorgers vaak wisselen. Zeker voor baby’s is dat in Vlaanderen problematisch, omdat je zeven of acht kinderen per begeleider hebt. Dat is ontzettend stressvol voor zowel de baby als de begeleider. Uit onderzoek blijkt dat drie of vier kinderen per begeleider eigenlijk al veel is. Dan heb je amper de tijd om alleen maar luiers te verschonen en flesjes te geven, terwijl basale zorg ook betekent dat je het kind af en toe op de arm neemt, een beetje wiegt en wat een-op-eenaandacht geeft. Het verbaast me niets dat er zoveel kinderbegeleiders opgebrand thuiszitten en het moeilijk is om nieuwe mensen te vinden. Dit vak wordt lang niet serieus genoeg genomen. Ik vind dat onbegrijpelijk, want die eerste levensjaren zijn cruciaal voor de ontwikkeling van de hersenen. En de manier waarop dat gebeurt, staat of valt bij de kwaliteit van de zorg. Ik ben daarom een grote voorstander van langer ouderschapsverlof, een halfjaar voor zowel moeder als vader. Dan is het o zo belangrijke eerste jaar achter de rug. Veel landen doen dat trouwens al, Duitsland, de Scandinavische landen, zelfs Groot-Brittannië. Het is raar, maar België en Nederland behoren tot de weinige landen waar kinderen zo vroeg naar de kinderopvang gaan en iedereen dat ook vanzelfsprekend vindt.”

Als ze maar gelukkig worden door Marilse Eerkens is uitgegeven bij De Bezige Bij, 256 p., 22,99 euro