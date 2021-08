Wéér boterhammen met choco? Zo houd je de lunchtrommel van je kind afwisselend en gezond

Vegan speltpannenkoekjes, walnoten, dadels, gedroogde mango, boterhammen in de vorm van een vlinder: wie soms op Instagram ronddwaalt, gaat bijna denken dat de gewone lunchtrommel − gevuld met boterhammen met kaas − uit de mode is.

Grote kans dat de ijverige ouders die zo’n kiekje van de perfecte schoollunch delen, zijn geïnspireerd door een traditie uit Japan: bento. In het kort draait bento om gezond en gevarieerd eten, gepresenteerd op een mooie en creatieve manier. Hiervoor worden zogenoemde bentoboxen gebruikt: lunchtrommels met verschillende vakjes en soms zelfs meerdere lagen die op elkaar kunnen worden gestapeld. Op die manier blijft het eten van elkaar gescheiden en worden je boterhammen niet zompig door vochtige stukjes fruit.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@amsterdamlunchbox) op 20 Aug 2020 om 8:51 PDT

“Een Japanse bentolunch bestaat officieel uit twee delen koolhydraten zoals rijst, een deel eiwit zoals vlees, vis, melk, kaas en eieren en twee delen fruit en groente”, vertelt Marije Woertman, die al zeven jaar bentoboxen verkoopt in Nederland. “Die verschillende vakjes moedigen aan om iets te kiezen uit elke voedingsgroep. Er is bijvoorbeeld een klein vakje waar je nootjes in kunt doen zodat je kind de goede vetten binnenkrijgt.”

Die aansporing tot gevarieerd eten volgens de schijf van vijf is ook in ons land geen overbodige luxe. Net als Nederland is België een echt broodland. “We zijn echte broodeters met de lunch”, zegt Woertman. “Je ziet op scholen vaak plastic zakjes met boterhammen in combinatie met een appel of banaan.”

Voedsel op een leuke manier presenteren kan ook helpen als je kind een moeilijke eter is, merkte Woertman. “Toen mijn dochter naar school ging, kwam ze vaak terug met een volle broodtrommel. Ze houdt niet echt van boterhammen. Toen ben ik gaan zoeken wat er nog meer mogelijk was en kwam ik op Japanse sites terecht. Ik merkte dat mijn kinderen beter eten en eerder nieuwe dingen uitproberen als het er leuk uitziet.”

En daar staat de bentotraditie om bekend. “Met vormpjes worden er poezen en poppen gemaakt van rijst, met eetbare oogjes die erop worden geplakt”, zegt Marije Woertman. “Op de eerste schooldag of tijdens een belangrijke toetsdag kun je speciale broodtrommelbriefjes meegeven.”

Een verzameling van bento-lunchtrommels. Beeld instagram.com/deleukstelunch

Meer groente eten

De schooldag is het perfecte moment om je kind alvast wat groente te laten eten, meent ook kinderdiëtist Liesbeth Smit-Verbruggen. “De meeste scholen geven aan dat ouders fruit moeten meegeven, maar doe óók gewoon vijf kerstomaatjes in de trommel. Dan heeft je kind al 50 gram groente binnen. Prik die tomaatjes op een leuke prikker en de groente ziet er direct aantrekkelijker uit. Je kunt komkommer of paprika ook uitsteken met een leuk vormpje.”

Ouders zullen zich wellicht afvragen: wie heeft er ’s ochtends in hemelsnaam tijd om zo’n broodtrommel in te richten? “Ook dan is bento mogelijk”, meent Verbruggen, die zelf drie kinderen heeft die naar de basisschool gaan. “Soms rol ik gewoon alleen de boterhammen op en steek er een leuke prikker in.”

“Ik hoor vaak van ouders: dit is te veel werk, hier heb ik ’s ochtends geen tijd voor”, zegt ook Woertman. “Maar je kunt de trommel ’s avonds al klaarmaken en in de ijskast zetten. Doe er ook wat koude sperzieboontjes in die overgebleven zijn van het avondeten. Je kunt klein beginnen en hoeft echt niet direct helemaal los te gaan.”

Broodtrommeltips van diëtist Liesbeth Smit-Verbruggen

1. “Ik ben zelf enorm fan van de gekleurde siliconen cupcakevormpjes, die ik in de lunchtrommel gebruik als bakjes, waarin je tomaatjes en paprika kunt leggen. Daardoor worden de andere dingen in de trommel niet nat.” 2. “Geef een gekookt ei mee. Er zijn Bentovormpjes te koop waar je het ei in doet en dan neemt het ei de vorm aan van een dier of een bloem.” 3. “Naast boterhammen en groente of fruit geef ik altijd iets extra’s mee, zoals een handjevol noten, een kwart krentenbol, een stuk eierkoek of een Babybelkaasje.”