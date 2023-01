Weer aan het drinken? Misschien is Dry January het probleem

Hilary Sheinbaums eerste Dry January begon als een weddenschap. Enkele jaren geleden was ze met een vriend aan het sms’en op oudejaarsavond toen ze in aangeschoten toestand, zo vertelt ze, voorstelde een maand lang te stoppen met alcohol, een groot deel van hun persoonlijke en professionele leven. Zij haalde eind januari. Haar vriend niet.

“Hij verloor, ik won, en sindsdien doe ik het ieder jaar”, zegt Sheinbaum, die nu aan haar zevende Dry January bezig is en haar inspanningen heeft opgetekend in een boek, The Dry Challenge. Als u in dit scenario de vriend bent en niet Sheinbaum, dan bent u niet alleen.

Gezien de opkomst van alcoholvrij bier en alcoholvrije sterke drank, de omarming van een “sober-curious” levensstijl door Gen Z en millennials en nieuw onderzoek waaruit blijkt dat elke hoeveelheid alcohol gewoon slecht is voor de gezondheid, is Dry January populairder dan ooit. Maar zoals met veel nieuwjaarsvoornemens volgt het falen vaak al na een paar weken, een fenomeen dat ook wel Quitters’ Day wordt genoemd.

“Wees niet verbaasd dat het halverwege januari niet veel makkelijker wordt”, zegt Wendy Wood, een psychologieprofessor aan de Universiteit van Zuid-Californië en de auteur van Good Habits, Bad Habits. “Het betekent niet dat je je vastberadenheid hebt verloren, dat je niet gemotiveerd bent om dit te doen”, vertelt ze. Ze voegt eraan toe dat het vormen van nieuwe gewoonten, en het laten vallen van oude, enkele maanden kan duren.

Dry January is goed voor je, zelfs als je het niet helemaal haalt

Alcohol van de ene dag op de andere volledig opgeven kan een tol eisen op je lichamelijke en geestelijke gezondheid, vooral als je gewend bent dagelijks veel te drinken. Dry January is bedoeld voor sociale drinkers, niet voor mensen die willen herstellen van een verslaving, zeggen deskundigen.

Na zeven Dry January’s is Sheinbaums eerste regel: wees lief voor jezelf. Als je nu en dan aan de verleiding toegeeft, “noem het dan een ‘Januari met één drankje’ of een ‘Klamme januari’, en begin de volgende dag opnieuw”, zegt ze. “Je kunt nog steeds succesvol zijn.” Zelfs een korte periode van nuchterheid is goed voor de gezondheid, zeggen deskundigen.

“De meeste mensen hebben het zeer verkeerde idee dat als je een Dry January doet en er niet in slaagt de hele tijd nuchter te blijven, je dan een mislukkeling bent en naar een afkickkliniek moet”, aldus Adi Jaffe, een deskundige op het vlak van geestelijke gezondheid en verslaving in Los Angeles. “De test die sommige mensen doen om te zien of ze een maand nuchter kunnen blijven is de moeite waard en interessant.”

Lisa Kugler, een psycholoog en vice-voorzitter van non-profit herstelprogramma Shatterproof, zegt dat Dry January een geweldige kans kan zijn voor mensen die hun relatie met alcohol heroverwegen. Maar ze waarschuwt dat Dry January ook de relatie kan “bagatelliseren” die iemand met een middelenmisbruikstoornis met alcohol kan hebben en het “doen lijken alsof het een keuze is in plaats van een ziekte”. “Als ze 30 dagen alcoholvrij zijn, kunnen ze denken: ‘Ik heb geen probleem met alcohol’, terwijl dat eigenlijk wel zo is”, legt ze uit.

Oude gewoonten zijn niet voor niets moeilijk te overwinnen

Sociaal drinken kan voor veel mensen een routine zijn, en dat patroon doorbreken is moeilijk. Geef de schuld aan je hersenen, zegt Wood. “Het is echt onderdeel van een geheugensysteem dat je oude gewoonten activeert - het is datgene wat ervoor zorgt dat we kunnen rijden zonder al te veel na te denken over wat we doen”, vertelt ze. “Het is ook hoe we volharden in gewoontes die we misschien niet willen hebben. Dat is een normaal gevolg van ingesleten patronen: wees erop voorbereid dat je deze controle-inspanning nog een tijdje moet volhouden.”

Als een gewoonte eenmaal is gevormd, zegt Wood, wordt de reactie automatisch. “Zelfs als je hebt besloten dat dit Dry January is en je niet meer gaat drinken, is de gewoonte nog steeds in gedachten, en moet je die actief afremmen of controleren om je aan je voornemen te houden. Dat moet je dan elke keer doen als je normaal gesproken alcohol zou drinken. Ja, het wordt na verloop van tijd gemakkelijker, maar het gewoontes vergaan heel langzaam.”

Nieuwe gewoonten kunnen oude gewoonten vervangen

Het kan enkele maanden duren om gewoonten te veranderen, zegt Wood, en ze raadt twee stappen aan om het gemakkelijker te maken. Ten eerste, verander de context van je drinkgewoonten. Mensen proberen “zichzelf te beheersen in plaats van te werken aan de informatie die de ongewenste gewoonte activeert”, legt ze uit. Als uit eten gaan je in de verleiding brengt om te drinken, sla het dan over. Als er mensen zijn met wie je geneigd bent te drinken, sla ze dan over. Als je in de verleiding komt om alcohol in huis te hebben, geopend of niet, verwijder het dan helemaal.

Ten tweede, vervang het door iets anders. Dat kan betekenen dat je alcohol inruilt voor sap of een alcoholvrije versie van de drank, of activiteiten plant waarbij je niet drinkt. Sheinbaum bijvoorbeeld stelde voor om sociale plannen met vrienden te organiseren die niet op alcohol gericht zijn, zoals een fitnessles, bowlen of een spelletjesavond - iets dat “niet in een bar wordt gedaan.” Ze raadt ook aan een vriend mee in het bad te trekken. “Samen sta je sterker”, zegt ze. “Je kunt elkaar aanmoedigen, je kunt overwinningen vieren, je kunt je bij elkaar afreageren als je het moeilijk hebt.”

Plus, als je in staat bent je aan Dry January te houden, is er een goede kans dat je het in een of andere vorm volhoudt. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die een maand stoppen met drinken in de weken daarna minder blijven drinken. Uit één onderzoek bleek dat mensen die deelnamen aan Dry January in augustus nog steeds minder dronken.

Alcoholvrije alternatieven kunnen je helpen om door te zetten tot het einde

Als bruisend water in een wijnglas of een sapje het voor jou niet doen, overweeg dan jouw gebruikelijke bestelling te vervangen door een alcoholvrije versie. Probeer bijvoorbeeld alcoholvrije wijn of mousserende wijn, bier of zelfs een alcoholvrije aperitief.

Voor David J. Wallace betekent het feit dat hij deze maand geen alcohol drinkt niet dat hij niet een beetje kan opscheppen. Wallace is eigenaar van Dream House Lounge, een alcoholvrije bar en wellnessruimte in New Orleans. Zijn favoriete cocktail heet tegenwoordig de lavendeldroom, een alcoholvrije cocktail op basis van mezcal. “Ik geef de voorkeur aan een meer verfijnde slok, ik wil dat het smaakt als een volwassenendrank en niet als een gewoon sapje” zegt hij. “Ik hou nog steeds van complexe smaken zoals rokerig, bloemig en citrusachtig die wat complexiteit geven.”

In New Orleans, “waar er overal verleiding is”, kan een alcoholvrije ruimte als Dream House mensen helpen “het vol te houden”, aldus Wallace, die een gestage stroom deelnemers aan Dry January door de ingang heeft zien passeren. De lounge biedt mocktails, botanische mixen en elixers, een zuurstofbar en een flessenwinkel met alcoholvrije sterke dranken. Maar hij biedt ook programma’s aan rond mentale en spirituele gezondheid.

“Als je denkt aan Dry January, is het denken aan wellness in het algemeen en wellness op een hoger niveau”, besluit Wallace. Hij verwacht na Mardi Gras, tijdens de vastentijd, een nieuwe golf van klanten.