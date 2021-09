Weekendrecept: inktvis van bij ons

Ruil dit weekend die geïmporteerde zalm en gamba’s eens in voor lokaal gevangen inktvis. Zijn delicate smaak en snelle bereiding smaken beslist naar meer.

Inktvis heeft een kwalijke reputatie. We kennen allemaal de gefrituurde calamares uit het diepvriesvak van de supermarkt. Smaakloze, taaie, witte slierten inktvis omhuld in een vettige korst. Een frituursnack die het delicate vlees van de inktvis allesbehalve eer aan doet. Nochtans schittert dit interessante weekdier in meer verfijnde bereidingen. Langs de kustlijn van Kroatië, Spanje en Portugal staat inktvis in al zijn geuren en kleuren op elke menukaart. Gevuld met broodkruim en gehakt, samen met zijn inkt verwerkt tot een gitzwarte pasta of simpelweg op de barbecue gegrild met een marinade van knoflook en platte peterselie.

Hoog tijd dat we ook hier de inktvis het voetstuk geven dat hij verdient. Want door de opwarming van het klimaat komen deze warmwaterdieren in steeds grotere aantallen in onze wateren zwemmen. Helaas is er hier weinig vraag naar, zodat meer dan 80 procent van wat onze Belgische vissers uit de zee halen, uitgevoerd wordt naar... Zuid-Europa.

Bij ons komen grofweg twee soorten inktvis voor: de sepia of zeekat en de pijlinktvis. De pijlinktvis heeft een slankere look doordat hij enkel een flexibele pin, een soort ruggengraat, heeft. Sepia’s daarentegen zijn voorzien van een inwendige schelp en een kort, breed lichaam. Maar qua smaak zijn ze gelijkaardig en u kan ze gerust dooreen gebruiken. Zowel zeekat als pijlinktvis zijn nu volop in het seizoen.

Gebruik een grote pan

Dé gouden regel om een lekker malse inktvis op je bord te krijgen is de juiste garing. Dat kan op twee manieren: zeer kort en krachtig, óf laag en traag. Dit recept gaat voor de eerste, supersnelle methode. Hierbij is het uiterst belangrijk dat de pan groot genoeg is, zodat de inktvis plaats heeft, en dat je ze vervolgens loeiheet laat worden. Neem je een te klein exemplaar over een middelhoog vuur, dan eindig je gegarandeerd met een taai, gekookt resultaat.

Pas op het allerlaatste moment voeg je de smaakmakers toe zodat ze niet verbranden. Schep over een snede zuurdesembrood om al die heerlijke sappen op te vangen en duimen en vingers af te likken.

Inktvis met shiitake en limoen

Dit heb je nodig voor 2 personen

2 middelgrote pijlinktvissen of zeekatten / olijfolie / 1 Thais pepertje, fijngesneden / 2 lente-uitjes, in stukken / 150 g shiitakes / peper en zout / 2 teentjes knoflook, tot moes geplet / sap van ½ limoen / 10 g koriander, fijngehakt / brood en salade om te serveren

1. Neem de kop van de inktvis vast en draai voorzichtig, tot de kop loskomt. Trek vervolgens de kop en ingewanden uit de inktvis. Snijd de tentakels los, net onder de ogen. Haal het hard, rond bekje, dat tussen de tentakels zit, eruit. Gooi het bekje, de kop met ogen en de ingewanden weg. Haal vervolgens de harde pin (of in het geval van zeekat, de schelp) uit de inktvis en verwijder het paarse membraan (vel) en de vleugels. Spoel nu de inktvis en tentakels onder koud stromend water proper en haal alles wat nog achtergebleven is eruit, zodat u een mooie, witte inktvistube hebt. Snijd de propere inktvis in fijne reepjes, dep zeer goed droog en kruid met peper en zout.

2. Verhit wat olie in een grote pan over een middelhoog vuur. Bak de shiitakes kort gaar. Kruid met peper en zout en haal uit de pan. Houd warm.

3. Voeg opnieuw wat olie toe aan de pan en stoof het Thais pepertje en de lente-ui 1 min. aan. Draai het vuur hoog en voeg de inktvisreepjes toe. Roerbak in 1 à 2 minuten gaar. Haal de pan van het vuur en voeg knoflook, limoensap, koriander en shiitake toe. Meng goed dooreen.

4. Proef en kruid eventueel bij met peper en zout. Besprenkel met een geutje olijfolie en serveer met een stuk (geroosterd) zuurdesembrood en frisse salade.