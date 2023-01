Weekendrecept: culinair eerbetoon aan de schoonmoeder van Yotam Ottolenghi

Vanaf nu geeft de populaire Brits-Israëlische chef Yotam Ottolenghi elke week een van zijn keukengeheimen prijs. Dit keer: een familiediner met een knipoog naar zijn schoonmoeder.

Mijn schoonmoeder is een aantal zomers geleden overleden. Greta Allen, de moeder van mijn man Karl, was door en door Iers. Ze was een warme, wijze vrouw die zich door niemand uit het lood liet slaan en ze hield van grappen uithalen, maar kon net zo goed incasseren.

“Je maakt je broccoli klaar alsof het stoofvlees is”, zei ik eens om haar te plagen, toen ik zag dat ze de pot groenten wel 45 minuten liet sudderen. “Yoti,” antwoordde ze meteen, “bemoei je met je eigen zaken, jongeman, handen af van mijn Kerstmis. Anders pak ik mijn houten lepel en dan zwaait er wat!”

Ik hield van Greta en mis haar. Ik mis ook haar diners voor Kerstmis en andere familiefeesten. Ze serveerde altijd vier vleesgerechten en minstens zes soorten koolhydraten en groenten. Ondanks wat ik over haar broccoli had gezegd, waren haar groente­gerechten overheerlijk. Dankzij Greta weet ik dat een puree van wortelen en pastinaken echt verrukkelijk wordt als je maar genoeg boter gebruikt. Wat vlees betreft, verschilden we echter van mening. Greta kon zonder enige ironie een stuk vlees als ‘heerlijk droog’ beschrijven.

Maar ongeacht wat ze op tafel zette, heb ik van Greta geleerd dat het geheim van een geslaagd feest met je familie en geliefden in het samenzijn schuilt. Het ging er vooral om dat ze ons rond die tafel samenbracht om met elkaar te kletsen, herinneringen op te halen en te lachen. Veel te lachen. De hele tijd, in feite.

Greta zou zich nu waarschijnlijk een breuk lachen als ze zag welk gerecht ik hier voorstel voor een ­familiediner: een zalmfilet, gekruid met zeewier, gember en Thaise basilicum, geserveerd met een salade van geroosterde aardperen, radijzen en bosui. Iets totaal anders dan haar geliefde overgare, uitgedroogde kalkoen. Er zijn ook aardappelen, waar ze natuurlijk wel van hield, en veel boter, wat ze nog beter zou vinden, maar de rest van het gerecht valt in de categorie van wat Greta altijd “mijn raar eten” noemde. Ik zou mijn recept graag willen verdedigen – deze zalm met intense smaken is een feestelijk, gedurfd gerecht – maar ik beeld me liever Greta’s verbijsterde, licht geamuseerde blik in wanneer ze beseft dat ik er toch in ben geslaagd aan haar tradities te morrelen.

Beeld The New York Times

Zalm met Thaise basilicum en bruine boter

Bereidingstijd: 1 uur 45

Dit heb je nodig voor 6 tot 8 personen

90 g ongezouten boter / 10 g gedroogd wakame-­wier, grof gebroken / 5 teentjes knoflook, grof gehakt / 5 limoenen / 20 g grof gehakte gember / zout / 10 g grof gehakte Thaise basilicum, plus 12 hele blaadjes / 2 ½ eetlepels olijfolie / 1 grote zalmfilet, zonder vel en drooggedept (ongeveer 1,2 kg) / 80 g radijzen, in fijne plakjes gesneden / 500 g aardperen / 600 g kleine tot middel­grote vastkokende aardappelen, geschild / 15 g fijngesneden bosuien (gebruik alleen het groene deel)

Zo maak je het

1. Laat de boter in een kleine steelpan op middelhoog vuur smelten. Beweeg de pan gedurende ongeveer 8 min. van tijd tot tijd heen en weer, tot de boter begint te schuimen, lichtbruin wordt en naar geroosterde noten en karamel ruikt. Haal van het vuur, roer de wakame erdoor en laat 10 min. trekken.

2. Mix (of stamp in een vijzel) de look, 2 el limoenrasp, gember en 1 tl zout. Voeg de gehakte basilicum toe en meng tot een heldergroene pasta. Zeef de bruine boter in een kom en zet de wakame opzij op een bord met keukenpapier.

3. Voeg 1 ½ el van je knoflookpasta aan de boter toe en roer goed door. Doe de resterende pasta in een kommetje, roer er 1 ½ el olijfolie door en zet opzij.

4. Leg het stuk zalm met het vel naar beneden op een grote, met bakpapier beklede bakplaat met opstaande rand. Wrijf in met 1 tl zout en verdeel het botermengsel over de filet. Zet een uurtje opzij op kamertemperatuur. Meng de radijsjes met een snuif zout en 1 el limoensap, en zet opzij.

5. Verwarm de oven tot 230 °C en plaats een rooster in het bovenste deel van de oven. Vul een grote kom met water. Schil de aardperen en leg ze er meteen in om te voorkomen dat ze verkleuren. Snijd ze in stukjes van 3 cm en dep droog. Hussel ze om met 1 el olie en een snuif zout en spreid ze uit over een met bakpapier beklede bakplaat. Rooster de aardperen zo’n 20 min. en schep ze halverwege eens om. Haal ze uit de oven als ze goudbruin en gaar zijn, en laat ze afkoelen. Verlaag de oventemperatuur tot 180 °C.

6. Breng de aardappelen op middelhoog vuur aan de kook en laat 12 tot 15 min. pruttelen. Giet af en laat 5 min. afkoelen. Snijd in stukken van ½ cm. Doe de afgekoelde aardappelen en de aardperen in een grote kom en zet opzij.

7. Bak de zalm ongeveer 15 min. in de oven, haal hem eruit en bedruip. Hij moet stevig zijn aan de randen maar nog zacht in het midden. Zet de oven op de hoogste grillstand en scheur blootliggend bakpapier weg zodat het niet verbrandt. Plaats de zalm weer in de oven, ongeveer 10 cm van de grill. Rooster zo’n 4 min. of tot de bovenkant bruin is en de filet gaar, maar nog een beetje roze vanbinnen. Laat 5 min. afkoelen. Leg de zalm, met een brede spatel, met het vel naar beneden op een lange, grote schaal en verdeel de boter er gelijkmatig overheen.

8. Voeg de resterende 3 el limoensap aan de knoflookpasta toe en roer goed door. Giet over de aardappelen en de aardperen en hussel alles voorzichtig door elkaar. Schep de knapperige wakame, kort gepekelde radijzen, Thaise basilicumblaadjes en bosuien erdoor en schik de salade naast de zalm. Serveer met de limoenpartjes ernaast.