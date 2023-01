‘We zijn een attractie geworden’: in Leuven missen locals de sfeer van een echte bruine kroeg

“Ik zie Leuven erg veranderen. Werkelijk alles staat nu in het teken van studenten.” In volkscafé Jeeskesboom, aan de Diestestraat in Leuven, zit vaste klant Dirk in een koersoutfit aan de toog. Met een pintje voor zich, en zijn armen gebogen op de bar, lijkt hij versmolten met het café. “Ik kom hier al jaren na het werk een pintje pakken”, zegt hij, terwijl hij alvast een volgend drankje bestelt. “Maar er zijn heel wat cafés verdwenen, of ze worden overgenomen door jonge knapen, waardoor de sfeer toch wat verandert, hé”, vervolgt hij. Ook een tiental andere stamgasten zien dat gebeuren - zeggen of knikken ze.

Café Jeeskesboom - ‘Den boom’ voor de vrienden - is volgens hen nog maar een van de weinige échte Leuvense volkscafés, naast café In Den Vetten Os, De Marengo, Leuven Central - reïncarnatie van het legendarische ’t Poske - en café Sport. De unieke mix van bekwame en gedreven uitbaters en personeel, een trouwe groep van stamgasten en een constante aanvoer van interessante passanten zorgt voor de unieke en - soms letterlijk - intoxicerende atmosfeer van het volkscafé, duidt Dirk. “Maar al die cafés krijgen nu opeens ook te maken met veel toeristen. Waardoor de prijzen al wat de hoogte in zijn gegaan, en het steeds moeilijker wordt voor ons om te blijven komen.”

Authentiek

Marengo en In den Vetten Os prijken inderdaad op de lijstjes van de Tripadvisor-website en krijgen daar uitstekende beoordelingen. Dat lokt volgens de stamgasten dus ook de toeristen naar deze bruine kroegen, om even te proeven van de authentieke sfeer van weleer. “Op die manier dreigen volkscafés uiteindelijk te verbokrijken”, klinkt het. “We zijn een attractie geworden, en dat voelt niet zo goed aan.”

Het verlangen naar de goede oude tijd is dan ook erg groot. Mohamed Ridouani begrijpt de verzuchtingen van de stamgasten wel, al benadrukt de Leuvense burgemeester dat zijn stad ook een volks karakter blijft behouden. “De bruine cafés hebben echt nog wel hun plek in Leuven. Maar buurten veranderen inderdaad, dat brengt wellicht oude herinneringen met zich mee.”

Het belang van een echt volkscafé mag volgens de stamgasten niet onderschat worden. De cafébazen en -bazinnen blijken dan meer te doen dan enkel Stella’s tappen. Het zijn ook de animatoren en entertainers, en wat later op de avond ook de ordehandhavers en de buitenwippers. In de microkosmos van hun café spelen ze bovendien een belangrijke rol als bemiddelaars, biechtvaders, mental coaches en eerstelijnspsychologen, weten de stamgasten.

Dirk: “Een volkscafé heeft dus veel meer dan een sociale functie. Ik ken hier iedereen bij naam, en we kennen elkaars levensloop door en door. We steunen elkaar. Dat kan je in andere cafés niet meer doen, lijkt me.” Een andere caféganger pikt daarop in: “Iedereen kent de woorden van het einde van het refreintje van Cheers (populaire Amerikaanse televisie klassieker die van 1982 tot 1993 werd uitgezonden en die zich afspeelt in een café in Boston, SA): ‘You want to be where everybody knows your name’.”

Een andere stamgast heeft dan weer geen problemen met verandering. “Ik vind het best dat er zich wat toeristen en studenten met ons mengen”, zegt hij, terwijl hij al van zijn vijfde pintje slurpt. Of hij zelf naar een studentencafé gaat? “Neen, dat nu ook weer niet, maar ze mogen altijd naar hier komen”, grinnikt hij.

Maar niet alle vaste stamgasten willen figureren in een levend stukje geschiedenis, en sommigen migreren op het einde van de avond naar het volgende overgebleven volkscafé. Ook dat hoort erbij. Een taxichauffeur: “Soms nemen mensen een taxi om van de Jeeskesboom naar de Marengo te gaan, van de Diestsestraat 56 naar de Diestsestraat 147, want te voet lukt het uiteindelijk niet meer om die 240 meter te overbruggen.”