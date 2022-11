‘We verwachten te veel van onze partners’: welke relatielessen zijn er te trekken uit dit seizoen van ‘Blind getrouwd’?

‘Te brave mannen’ en ‘te kille vrouwen’: de deelnemers aan Blind getrouwd werden de voorbije weken vlot getaxeerd. Het VTM-programma ontspant, zijn er ook relatielessen uit de reeks te trekken? ‘We verwachten te veel van onze partners.’

“Ik had nooit gedacht dat ik zoveel geluk zou hebben.” In de tweede aflevering van Blind getrouwd illustreert bruidegom Christiaan Graulus keurig hoe belangrijk fysieke schoonheid vaak is om de vonk bij iemand te doen overslaan.

Net als de andere mannelijke deelnemers aan het programma is hij in de wolken wanneer hij ontdekt hoe zijn kersverse partner eruitziet. Ze beschouwen het als een mooi begin van hun verhouding en een extra reden om elkaar beter te leren kennen, waardoor het behoorlijk pijnlijk is wanneer blijkt dat de vrouwen dat enthousiasme niet delen.

Jana De Bosscher laat weten dat Christiaan niet haar type is en ook Florence Vandoorne voelt in eerste instantie geen klik met haar partner Jiri Punt. In de weken die volgen, blijkt dat het niet eenvoudig is om de kloof te overbruggen, al kan de kijker daardoor wel lessen trekken uit de verhouding tussen de deelnemers.

IJskoningin

Opvallend in dit seizoen is dat de vrouwen uit de relaties lang een wat kille en afstandelijke indruk maken. Lien Opdebeeck wordt daarbij afgeschilderd als een ijskoningin die haar man Joren Dumont tijdens de huwelijksnacht (door een misverstand) op een ligstoel laat slapen en weinig in haar kaarten laat kijken. “Ik moet precies een Berlijnse Muur omverrijden, maar ik heb geen legertank in mijn garage staan”, zegt Joren wanhopig tijdens een van de latere afleveringen.

Relatietherapeut en seksuoloog Filip Geelen, die ook aan het programma meewerkt, vertelt daarbij dat vrouwen in relaties wel vaker meer tijd nodig hebben voor ze zich blootgeven. “Mannen zijn in het algemeen iets visueler ingesteld: als ze een mooie vrouw zien, zijn ze sneller bereid om fysiek contact te hebben. Vrouwen willen eerst een goede basis zodat ze zich veilig voelen.”

Het programma illustreert ook hoe veranderde gendernormen impact op relaties kunnen hebben. Verschillende mannen uit de reeks krijgen het verwijt dat ze te lief zijn en te weinig initiatief nemen. In De Volkskrant besteedde cultuursocioloog Samira van Bohemen al aandacht aan die spanning. “Ik denk dat de meeste van deze vrouwen geen superdominante man willen, maar ook niet de totale omkering”, vertelde ze.

Dominante man

De onduidelijkheid rond die moderne invulling van mannelijkheid leidde tot spanningen op amoureus vlak, maar ook tussen de lakens botste het zo vaker. Nadat Christiaan en Jana op aanraden van een seksuoloog het bed met elkaar hadden gedeeld, noemde zij die ervaring ‘grappig’ en vertelde ze dat ze geen lieve man tussen de lakens wil. “Ik zoek een ruigere, dominante man. Eentje die me op bed durft te smijten.”

Er is misschien geen grotere dooddoener voor een prille relatie dan de seks in een VTM-programma te bespreken, maar voor de kijkers zit er wel een les in. Klinisch psycholoog Sarah Hertens, ook een van de experts van Blind getrouwd, merkt zo op dat het belangrijk is om tijdig aan te geven waar je op amoureus en seksueel vlak nood aan hebt. “Je moet je als partner ook de vraag stellen wat je kan doen om aantrekkelijk en interessant te blijven. Als je geliefde aangeeft iets anders te zoeken, kan je je daar ook op afstemmen.” De open en respectvolle communicatie daarbij is cruciaal.

Als de frustraties niet uitgesproken worden, dreigt immers het scenario waarin Joren en Lien verzeild raakten. “Ik weet nog altijd niet goed wie er voor mij staat”, zei Joren tijdens de uitzending van maandag. Waarna het echtpaar besloot om de scheidingsprocedure in gang te zetten.

Geslaagde relatie

In Blind getrouwd wordt elk seizoen ook duidelijk dat partners niet noodzakelijk heel erg op elkaar hoeven te lijken als ze een geslaagde relatie met elkaar willen. Volgens Hertens is het in de eerste plaats belangrijk dat ze op een gelijkaardige manier in het leven staan en bepaalde waarden delen. Daarbuiten kunnen verschillen net spannend zijn. Brecht De Geyter en Dziubi Steenbergen, die beslisten om getrouwd te blijven, hebben bijvoorbeeld behoorlijk verschillende persoonlijkheden.

Volgens Hertens is het belangrijk om ondanks deze verschillen op zoek te gaan naar gemeenschappelijke grond en om nooit te verwachten dat partners alles voor elkaar kunnen zijn. Zowel in het programma als daarbuiten is de kans dat geliefden op elk vlak elkaars ideale match zijn zo goed als onbestaande. “We verwachten te veel van onze partners. Ik wil graag voor mildheid pleiten”, zegt de klinisch psycholoog.

Realistisch

Blind getrouwd biedt kijkers dan wel een gelegenheid om in hun luie zetel over hun eigen datingleven of relatie na te denken, al blijft de vraag wel in welke mate het programma realistisch is. De deelnemers worden immers zorgvuldig geselecteerd en de reeks blijft strak geregisseerd.

De makers spreken daarbij wel ronduit tegen dat ze situaties in scène zetten, al kunnen ze niet om het feit heen dat ze honderden uren aan beeldmateriaal telkens tot afleveringen van een uur moeten herwerken. Daardoor gaan onvermijdelijk nuances verloren. “Het programma wil vooral het pad tonen dat koppels met elkaar bewandelen. Er wordt dus een verhaal gecreëerd, maar het geeft wel weer hoe de werkelijke situatie eruitzag”, zegt Geelen.