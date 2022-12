We strikken onze veters verkeerd, en verwaarlozen zo onze voeten: de 7 beste expertentips die we kregen in 2022

We naderen het einde van een alweer bewogen jaar en dus moeten we weer terugblikken. We zouden het kunnen hebben over hoe een zekere wereldleider een buurland binnenviel en de wereld destabiliseerde, maar we hebben het liever over de meest verrassende inzichten die experts het afgelopen jaar deelden met ons voor een beter leven.

Alle organen zijn essentieel, maar er kan er maar één het belangrijkste zijn, en dat is het brein. Het menselijke brein is het meest complexe systeem in het universum, waarvan we veel mysteries misschien nooit zullen ontsluieren. Toch valt er ook zeer veel te vertellen over wat we wel weten.

Wat we al zeker weten, en ook tot bezorgdheid mag leiden, is dat beroertes de meest voorkomende hersenaandoeningen zijn. Sterker nog, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het wereldwijd de op één na belangrijkste doodsoorzaak.

Dat was het slechte nieuws. Het goede nieuws? We kunnen daar zelf al veel aan doen, stelt professor Veerle Visser-Vandewalle, neurochirurg en internationaal vermaard expert in diepe hersenstimulatie. Een “gezonde levensstijl” is daarbij essentieel. Een eenvoudig inzicht, maar niet altijd gemakkelijk in de praktijk. De neurochirurg geeft alvast vier tips waarmee u aan de slag kunt.

Eet niet te vet, want vetten doen de bloedvaten dichtslibben, waardoor hersenweefsel afsterft.

Beweging is essentieel: dan verbetert de doorbloeding van de hersenen, en ook de gebieden die instaan voor het denken en het intellect. Alledaagse beweging heeft al een effect.

Slaap voldoende. Dan spoelt er vocht door het hersenweefsel en worden afvalstoffen opgeruimd die tot dementie kunnen leiden. Hoe minder je slaapt, hoe minder cycli worden afgerond, en hoe minder er wordt opgeruimd.

Probeer positief te denken. Als je positief denkt, zal je lichaam beter functioneren

Lees het uitgebreide gesprek met professor Veerle Visser-Vandewalle, waarin ze ons mee op reis neemt door ons belangrijkste orgaan.

Veerle Visser-Vandewalle: 'Overmatig alcoholgebruik leidt zonder twijfel tot tot een afname van het hersenweefsel. Roken is ook heel slecht, omdat het de bloedvaten vernauwt.' Beeld Geert Van de Velde

Van de top in ons lichaam zakken we helemaal af naar beneden, naar onze voeten. De lichaamsdelen die het verst verwijderd zijn van ons hoofd, zijn namelijk “onze meest verwaarloosde lichaamsdelen”, vertelt voetexpert en kinesist Rob Donkers.

“We hebben sportscholen op elke hoek van de straat en daar doen we bijna allemaal oefeningen op schoenen die we bij het strikken te strak hebben aangetrokken, waardoor de voetspiertjes nauwelijks kunnen bewegen”, stelt hij. Zo worden de spieren in onze voeten slap en lui, maar ze kunnen wel weer getraind worden volgens de voetexpert.

Doe mobiliteitsoefeningen voor de enkel. Een stijve enkel kan leiden tot hielspoorklachten of een klemzittende zenuw in uw voorvoet en vormt tevens een risicofactor voor het krijgen van een scheve grote teen.

Doe oefeningen met uw kleine voetspiertjes: probeer met uw tenen kleine voorwerpen op te pakken en te verplaatsen, of leg een handdoek voor u op de grond en trek die met uw tenen naar u toe.

Leer anders uw veters strikken, in tenenstand. Niet met de voet plat op de grond, maar met de voet gekromd, leunend op uw tenen. Met de voet plat op de grond staat de wreef op haar laagste punt. Als u dan de strik aantrekt, kan de wreef nooit meer normaal omhoog komen. Dat belemmert uw loop.

Meer inzichten over onze voeten, en waarom deze kinesist steunzolen afraadt, leest u in het volledige interview.

Beeld Getty Images/Science Photo Libra

Ons lichaam is belangrijk, en wat we erin steken is dan ook essentieel. Maar in tegenstelling tot wat we al zo lang geloven, heeft een gezond dieet weinig te maken met het tellen van calorieën of zelfs de hoeveelheid vet of suiker die we eten. “Belangrijker is het effect van voeding op onze darmen”, zegt Tim Spector, zeven jaar nadat hij ook al tot die vaststelling kwam in het spraakmakende boek De dieetmythe.

“Door onze levensstijl heeft de moderne mens nog maar een fractie van de bacteriële soorten in de darmen die onze voorouders hadden, en dat heeft vooral met ons verarmde dieet te maken”, aldus de professor genetica. Het is net dat verschraalde microbioom dat volgens hem een van de oorzaken van de obesitasepidemie is.

Hoe zorgen we dan wél beter voor onze darmen? “Ik zeg altijd dat je je microben moet behandelen zoals een tuin,” tipt Spector, “en dat kan op verschillende manieren.”

Zorg ervoor dat de bodem, de dikke darm dus, goed bemest is met prebiotica, vezels, polyfenolen en gefermenteerde voeding, zodat de goeie microben kunnen groeien en toxische bacteriën geen kans krijgen.

Eet een zo groot mogelijke diversiteit aan zaden en planten, zodat u een maximale verscheidenheid aan voedingsstoffen hebt. Probeer geregeld eens iets nieuws.

Geef uw darmbodem af en toe een rustpauze door te vasten.

En vergiftig uw microbiële tuin niet met antibiotica, bewaarmiddelen, ultrabewerkte voeding, zoetstoffen en andere chemische rommel. U zult dan beter bestand zijn tegen infecties, tumoren en andere bedreigingen.

Lees verder hoe Tim Spector de ‘dieetmythe’ doorprikt.

Tim Spector: ‘Het caroteen in spinazie en worteltjes wordt beter opgenomen als het vergezeld gaat van de vetten in olijfolie’ Beeld dm

Van ons lichaam naar onze portefeuille, want hoezeer we er ook op hadden gehoopt: de energieprijzen willen maar niet gaan liggen. Maar geen zorgen, we gaan u niet nogmaals bombarderen met 99 bespaartips. In plaats daarvan willen we uw aandacht richten op één onderdeel in uw huis, dat u jaarlijks honderden euro’s kan besparen: uw douchekop.

Een reguliere douchekop verbruikt gemiddeld tussen de 7 tot 12 liter water per minuut. Een regendouche verbruikt al snel 20 liter water per minuut. Oude douchekoppen gebruiken gemiddeld tussen de 12 en 15 liter water per minuut. Met waterbesparende douchekoppen valt flink te besparen: deze gebruiken tussen de 4,5 tot 7 liter per minuut.

In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een douchekop die 8 liter water per minuut verbruikt, en we gaan uit van een hr-ketel. Uitgaande van een douche van 10 minuten bent u aan opgewarmd water (17 cent aan water en + 55 cent aan gas) = 72 cent kwijt voor een douchebeurt. Dat betekent dus ook dat een regendouche al snel dubbel zoveel verbruikt.

Nog een fijn feitje: een liter warm water kost ruim 70 keer zoveel energie als een liter koud water. Op douchen valt dus nog heel wat winst te behalen.

Toch nog honger naar meer gedetailleerde besparingstips? De Morgen berekende hoe u de verschillende veelvreters in huis te lijf kunt gaan. Bekijk het volledige overzicht.

Beeld Getty Images

Wie meer op lange termijn kijkt, en het zich kan veroorloven, moet dringend beginnen nadenken over zonnepanelen, zo adviseren experten bij De Morgen. Sterker nog: “Heb je geld en plaats, leg dan je dak dan vol”, adviseert zelfstandig energieconsulent Kris Voorspools. Maar waar moet u op letten?

Een van de belangrijkste keuzes die u hierbij moet maken is de keuze van de omvormer, die de gelijkstroom die de panelen opwekken omzet in wisselstroom. “De omvormer is de delicaatste schakel in de installatie”, zegt Ghyselen. “Het kan daarom zinvol zijn te investeren in een iets duurder model.”

Duurdere omvormers bieden doorgaans meer opties. “Dat kan interessant zijn als je de omvormer wil laten communiceren met toestellen om zo je eigen verbruik te maximaliseren”, zegt ook Bram Van Dun, energieadviseur bij burger­coöperatie Campina. “Dat soort toepassingen zal enkel aan belang winnen.”

De hoge energieprijzen doen de vraag naar zonnepanelen pieken. Hoe beslist u welke en hoeveel panelen u laat plaatsen? Lees het volledige overzicht met tips.

Beeld Getty Images

Besparen kan u echter ook met nieuwe problemen opzadelen. Zo heeft uw energiefactuur er wel baat bij als u de verwarming lager zet en de ramen dichthout, maar het kan ook voor problemen met vocht en schimmel zorgen. Met deze tips verwarmt u slim én schimmelvrij.

Een vuistregel om condensatieproblemen te vermijden is dat u de temperatuur in bewoonde ruimtes best niet onder de 15 graden Celsius laat zakken.

Het is belangrijk om de vochtproductie te beperken. Vergeet de dampkap niet op te zetten tijden het koken en zet na de douche een raam open, tot de condens van de badkamerspiegel is verdwenen.

Schaf eventueel een luchtvochtigheidsmeter aan. In ruimtes die gelijkmatig geïsoleerd zijn, zonder koudere plekken, vermijdt u doorgaans problemen door de luchtvochtigheid onder de 60 à 70 procent te houden.

Meer tips om uw huis warm én schimmelvrij te houden leest u in het volledige artikel.

Beeld Getty Images

Mogelijk nog belangrijker dan de zorg voor uw huis is de zorg voor uw partner, zelfs als u even het gevoel hebt dat u de verbinding met elkaar kwijt bent. Want ook dan kan die als koppel teruggevonden worden, zegt matchmaker Rika Ponnet.

“Het klinkt als een platitude, maar het gaat altijd weer over het uittrekken van tijd voor elkaar. Samen elke avond een blokje om wandelen of samen koken, dat kunnen al mooie momenten zijn waarop je wel wat tijd voor afstemming met elkaar kan creëren. Maar ook huishoudelijke taken kan je samen doen. Doe eens samen de afwas. Dat was vroeger bij ons thuis ook de plek waar de meeste gesprekken gevoerd werden.”

In functie van de efficiëntie gaan mensen dat soort huishoudelijke taken volgens de matchmaker vaak apart doen: de ene doet de strijk, de andere de afwas. “Maar dan zit je weer allebei op je eigen eilandje. Het is vaak beter om te zeggen: ‘Ik help even bij de strijk en leg de kleren in de kast, als jij me nadien wat helpt bij de afwas.’ Dat is leuker, maar je zorgt er ook voor dat je wat ruimte afbakent om met elkaar te praten.”

Probeer elke dag iets te doen dat het leven van uw partner wat aangenamer of makkelijker maakt. Even luisteren, iets opruimen, theezetten...

Trek tijd uit voor elkaar. Ga samen op weekend, of trek enkele uren samen het bos in. Tijd om énkel met elkaar bezig te zijn, moet je jezelf en elkaar echt gunnen.

Durf over de problemen in uw relatie te praten met de mensen die dicht bij u staan. U zal zich gesteund voelen en zien dat het bij anderen op relationeel vlak ook niet even vlot verloopt.

Lees het volledige interview met Rika Ponnet over de valkuilen in een relatie.