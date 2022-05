We reizen weer alsof het 2019 was: dit zijn de vijf trends voor dit reisseizoen

De zomer van de vrijheid staat voor de deur. Nu het weer kan, trekken we er weer met zijn allen op uit en spelen inflatie noch hoge brandstofprijzen een rol. Dit zijn de vijf trends voor dit reisseizoen.

1. Knaldrang voor klassieke bestemmingen

De inflatie gaat door het dak, alles wordt duurder, maar aan de boekingen is dat niet te zien. Reisorganisaties melden dat ze op weg zijn om de cijfers van het topjaar 2019 te overtreffen. Kamers met zeezicht, een verblijf van minstens tien dagen in half pension: het vliegt allemaal de deur uit. “De algemene trend is de resolute retour naar de periode voor covid’, zegt Piet Demeyere van TUI. “Door een negatief reisadvies konden mensen twee jaar lang niet naar een aantal bestemmingen buiten Europa. Die zijn nu weer heel populair.”

De TUI-top-5 van vliegvakantielanden doet voor dit seizoen heel klassiek aan. Spanje staat aan de leiding, gevolgd door Griekenland, Turkije, Egypte en Tunesië. Wie naar de Turkse zon wil reizen, heeft door de oorlog in Oekraïne zelfs een voordeel. Door de onvoorziene afwezigheid van Russische toeristen geeft Turkije extra kortingen aan Europese klanten.

De autovakanties lopen wat achter op de vliegreizen, maar ook voor dit segment is de kans groot dat het aantal boekingen de cijfers van 2019 evenaart. “TUI-klanten spenderen gemiddeld 524 euro per persoon voor hun autovakantie”, zegt Demeyere. “Dat budget ligt 22 procent hoger dan in 2019.”

2. Weinig impact van brandstofprijzen

Klanten kunnen bij een pakketreis vaak kiezen voor een vaste of een variabele prijs, die afhankelijk is van de kerosineprijzen. De brandstoftoeslag kan voor deze zomer flink oplopen. Voor een reis naar Spanje bedraagt die bij TUI 70 euro, voor Griekenland is het 90 euro en voor de Caraïben komt er zelfs 300 euro bij.

“Maar zeven op de tien klanten voelden de bui al hangen en kozen voor een vaste prijs, met dus een ‘fuel protection program’”, zegt Demeyere. Veel impact van de hogere brandstofprijzen voelt de organisatie volgens hem eigenlijk niet. Nog opmerkelijk is dat autovakanties ondanks de hoge prijzen aan de pomp nog steeds erg in trek zijn.

3. Liever een buffet dan een bungalow

De vertrouwde bestemmingen gaan hand in hand met de vertrouwde formules. Nu er geen coronamaatregelen meer zijn, staan de deuren van de all-inhotels weer open. “In de covidperiode waren reizigers veelal door voorzichtigheid gedreven en kozen ze eerder voor bungalowparken of kleinere hotels waar ze in hun bubbel konden blijven", zegt Demeyere. “Dat zien we nu niet meer. De hotels met animatie en buffetten zijn weer helemaal terug van weggeweest.”

Grootschalig onderzoek van de European Travel Commission (ETC) begin dit jaar wijst in dezelfde richting. De Europese vakantiegangers bleken nog steeds van plan om vooral zonvakanties te boeken en wilden weer iets meer op citytrip gaan. De keuze voor natuur- of wellnessvakanties (waar mensen in hun eigen bubbel in het bubbelbad kunnen vertoeven) nam in vergelijking met vorig jaar dan weer af.

4. Meer lastminuteboekingen door onzekerheid

Ook al lijkt het alsof dit seizoen een kopie wordt van de zomer van 2019, toch zijn er enkele coronagerelateerde verschillen. Door de omikrongolf eind vorig jaar hebben klanten langer gewacht om hun reis vast te leggen. Dat vertaalt zich in meer lastminutereizen in deze periode. Maar wie nog last minute iets wil boeken, krijgt het moeilijk. “Vluchten zitten deze zomer al goed vol”, zegt Jeroen Vincken van reisorganisatie Joker. “En ook de hotelcapaciteit is op sommige bestemmingen al schaars.”

Omdat veel reislustigen de voorbije twee jaar minder aan vakanties hebben gespendeerd, hebben ze nu een groter budget om een droomreis te maken. Joker ziet veel vraag naar verre bestemmingen. Heel wat koppels of gezinnen met tieners komen een reis boeken naar de Verenigde Staten. Ook Sri Lanka, Indonesië en Jordanië zijn bij Joker populair.

Strandgasten in Benidorm. In 2022 herneemt het massatoerisme als vanouds. Beeld AFP

5. Er zijn geen duurzame lessen geleerd

De conclusie is dus bikkelhard. Velen hadden verwacht dat de consument – soms zelfs letterlijk – op de duurzame trein was gesprongen en ook na de coronapandemie graag dicht bij huis zou blijven, maar dat blijkt ijdele hoop. Ook al merkt Joker een grotere vraag naar treinreizen, de trends wijzen toch opnieuw naar het massatoerisme van weleer. Omdat mensen een spaarpotje hebben aangelegd tijdens de pandemie hebben ze nu meer te besteden, en na de lange lockdowns willen ze weer van de vrijheid proeven.

Die vaststelling lijkt niet enkel voor Europa te gelden. Bij Airbnb telden ze begin dit jaar wereldwijd dubbel zoveel boekingen voor een lang verblijf deze zomer als in dezelfde periode in 2019. Ondertussen kreunt Rome opnieuw onder de toeristen en gaat Venetië toegangspoortjes installeren voor wie de stad binnenkomt. Elke dagjestoerist zal dan een ticket van 10 euro moeten reserveren.

“Tijdens corona heeft de sector een adempauze genomen”, zegt toerismeprofessor Jan van der Borg (KU Leuven). “Nu zien we een kleine inhaalpiek. Natuurlijk is er vanuit de reisbedrijven steeds meer belangstelling voor duurzaam reizen, maar het gaat veel te langzaam. Er is een kans gemist om radicaal anders na te denken over het verdienmodel.”