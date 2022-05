We reizen minder naar de Caraïben, maar herontdekken Turkije

Belgen hebben de jongste weken nauwelijks nog een verre strandvakantie geboekt. Dat komt omdat een pakketreis naar Jamaica, de Dominicaanse Republiek, Mexico of Cuba tot 320 euro extra kan kosten aan brandstoftoeslagen. Bij TUI zien ze Turkije floreren als nooit tevoren. Doorgaans zijn daar veel Russen aan het feest, maar door de oorlog in Oekraïne blijven ze weg.

Die toeslagen waarmee TUI-klanten te maken krijgen, hebben te maken met de brandstofprijzen die de hoogte inschoten na de Russische invasie in Oekraïne. Andere touroperators heffen op dit moment geen toeslag: zij werken met een vaste brandstofprijs die ze al lang op voorhand afklopten. Overigens gelden die toeslagen niet voor alle TUI-klanten. Enkel wie niet intekende op het zogenaamde ‘Fuel Protection System’ zal moeten bijbetalen. Wie daar aan verzaakte, zal extra diep in de portemonnee moeten tasten. Voor de Spaanse costa’s gaat het om een toeslag van 72 euro, voor Griekenland is dat al 96 euro en voor de bestemmingen op de Caraïben liefst 320 euro.

“Hoe groter de afstand, hoe groter het kerosineverbruik en hoe hoger de toeslag”, zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere. Reizigers die meer dan 8 procent op de totale kostprijs moeten bijbetalen, kunnen evenwel hun reis kosteloos annuleren. “Sommige reizigers hebben dat intussen gedaan, maar vaker kiest men voor een goedkoper hotel of laat men een paar overnachtingen vallen om binnen het vooropgestelde budget te blijven. We merken wel dat er veel minder wordt geboekt op verre bestemmingen. Nochtans leveren zowel de hotels als TUI inspanningen om die meerkost zoveel mogelijk uit te vlakken. Je kan op dit ogenblik dus zeker goede zaken doen.”

Geen Russen in Turkije

Grote kans trouwens dat velen in uw kennissen- en vriendenkring een reisje naar de Turkse Rivièra hebben geboekt. “Turkije staat al sinds begin dit jaar in de top van favoriete reisbestemmingen”, zegt Demeyere. “De kans is groot dat het land op het einde van het seizoen de populairste bestemming blijkt. Dat komt omdat de Russen wegblijven. Het gevolg is dat de grote hotels de kamers moeten opvullen met West-Europese toeristen en om dat doel te bereiken, zijn er mooie kortingen.”

Terug van weggeweest: de grote all inclusive-resorts. “Tijdens de coronaperiode werd beduidend minder gereisd en wie dat toch deed, koos voor kleinschaligheid”, legt Demeyere uit. “Bestemmingen als La Palma, Sardinië of Kroatië, Calabrië, Sicilië of Puglia kennen nu een terugval. Er zijn mooie kortingen, maar snel zijn is de boodschap: kleine accommodaties lopen snel vol.”

TUI waarschuwt dat de Griekse eilanden snel ‘uitverkocht’ raken en dat wie nog lang wacht met boeken nog weinig keuze zal hebben. Bij Sunweb zijn Kreta, de Canarische eilanden, Rhodos en Mallorca de populairste bestemmingen. “Opvallend is dat Belgen gemiddeld ruim 15 procent meer besteden dan in 2019. De periode van het verblijf is ongeveer hetzelfde, maar dus vaak iets luxueuzer. In de duurdere accommodaties zien we vaker dat deze geen beschikbaarheid meer hebben voor de zomervakantie”, klinkt het.