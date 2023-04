‘We hebben gedaan wat we konden’: vrienden en familie na overlijden van powerlifter Laura Delava (18)

‘We hebben gedaan wat we konden’, vertelt Fabien Delava. Zijn dochter Laura, amper 18, stierf exact zeven maanden nadat ze zich tot Belgisch kampioene powerlifting had gekroond. De officiële doodsoorzaak is myocarditis, een ontsteking van de hartspier. Professor Guido Claessens, gespecialiseerd in sportcardiologie, geeft meer uitleg.

Laura Delava uit Hoei was al een tijdje actief als bodybuildster. Pas vorige zomer besloot ze een stapje verder te gaan en zich toe te leggen op powerlifting. Dat is een snel groeiende discipline die bestaat uit squatten, bankdrukken en deadlift. Amper drie maanden later, op 24 september 2022 om precies te zijn, werd ze in Lebbeke al gekroond tot Belgisch kampioene bij de subjunioren in de klasse tot 69 kilogram. Ze zette die dag maar liefst vier nationale records neer.

Volgens iedereen die haar kende, wachtte haar een grote toekomst als powerlifster. Begin januari stapte ze nog over naar de junioren. Maar maandagmiddag is de tiener, die sportcoaching studeerde in Luik, plots overleden. Myocarditis, een ontsteking van de hartspier, was de officiële doodsoorzaak. Ze overleed exact zeven maanden nadat ze Belgisch kampioene was geworden. “Het is heel snel gegaan”, zegt haar vader Fabien Delava. “We hebben gedaan wat we konden. Ze heeft nog aan de machines gelegen, maar ze is toch gestorven. Het is niet te geloven. Ze was amper 18 jaar en zo sterk.” Laura was enig kind.

Een vriendin van Delava maakte haar overlijden bekend via een bijzonder emotionele boodschap op Instagram: “Maandagmiddag om één uur wisten we dat we niet meer mochten hopen toen de dokter ons kwam vertellen dat Laura niet beter zou worden. Daarom kondig ik met een gebroken hart het overlijden van onze nationale zonneschijn Laura Delava aan. Haar familieleden zullen zich altijd haar humor, haar vastberadenheid, haar wilskracht en haar sterke karakter blijven herinneren. Ik denk dat ze nu wat kan rusten. We houden allemaal van je, mijn Laura.”

Laura Delava. Beeld Jerome Heymans

Ook Michel Bertrand, voorzitter van de club in Seraing waar Laura trainde, kan niet goed vatten wat er gebeurd is. “Haar overlijden heeft ons overvallen. Niets wees erop dat er zo’n tragedie ging gebeuren. Laura zal hier een grote leegte achterlaten”, vertelt hij. “Ze deed aan bodybuilding maar ze wou zich toeleggen op gewichten. Voor dat laatste zocht ze de juiste omkadering. Omdat wij een van de weinige clubs zijn in de regio - met getrainde mensen en het juiste materiaal - kwam ze hier terecht. Drie keer per week trainde ze, wat het absolute minimum is om een zeker niveau te bereiken. Ze zette zeer snel grote stappen als powerlifster. Haar doel was mee te draaien op Europees niveau.”

Sinds Laura bij de club was, zijn er volgens voorzitter Bertrand veel jonge powerlifters lid geworden, zowel jongens als meisjes. “Zij was de eerste van een nieuwe generatie. Het enthousiasme was groot en dat danken we voor een groot stuk aan Laura. Iedereen hier is in shock.” Het meisje wordt zaterdag gecremeerd, waarna de urne op de begraafplaats van La Sarte in Hoei een plaatsje zal vinden.