‘We fantaseerden openlijk en expliciet over hoe we elkaar zouden beminnen als we op een dag wel in bed zouden belanden’

De aantrekkingskracht tussen Steven (48) en zijn collega deed zijn huwelijk verbleken. Alles veranderde toen hij, compleet wanhopig van de tweestrijd, zijn ziel op tafel gooide.

“Ze zei: ‘Weet je, Steven, ik heb nog eens heel goed nagedacht, maar ik heb geen enkele aanwijzing gegeven waaruit jij kon afleiden dat ik ook gek op jou was. En trouwens, ik heb een vriend en jij en ik zijn niet eens met elkaar naar bed geweest.’

“Het was elf uur in de ochtend, een donderdag in september. We zijn collega’s, hadden net een vergadering bijgewoond en daarna afgesproken in het park. Kort daarvoor had ik haar laten weten dat we moesten stoppen met datgene wat al vijf jaar speelde tussen ons, een sterke aantrekkingskracht waaraan we voortdurend gevolg gaven door met zijn tweeën te gaan lunchen en vertrouwelijkheden uit te wisselen. Ik had gezegd: ‘Anne, dit moet stoppen. Mijn gezin gaat eraan, ik denk alleen nog maar aan jou.’ Maar die ochtend in het park bleek dat zij een heel ander idee had van wat wij hadden. We liepen een rondje en nog één en ik vroeg me af wie van ons beiden gek geworden was. Heb ik mij alles ingebeeld? Haar hand op mijn been tijdens een vergadering, haar hand op mijn rug bij het kampvuur tijdens de teambuilding? De vertrouwelijke gesprekken? Ze huilde, want ze vond het heel vervelend voor mij. Het leek alsof ze echt niet in de gaten had welke impact ze al die tijd op me had gehad, al kon ik dat maar moeilijk geloven.

“Sinds een uitbundig bruiloftsfeest van een collega zo’n vijf jaar geleden, waarop ik haar plotseling met andere ogen was gaan bekijken, trokken we steeds meer naar elkaar toe. We liepen elkaars kamer binnen, spraken over haar relatie, mijn relatie, mijn kinderen, en iedere­ week lunchten we zeker twee keer samen buiten de deur. Ik werd steeds opener, ze gaf me energie met haar vrolijkheid en we installeerden een speciale app waarmee we elkaar in het geheim berichten stuurden. Dat stiekeme maakte het nog intenser. Zomaar midden in de gang zei ik dat ik knettergek op haar was. Eén keer, toen er collega’s in de buurt waren, mimede ik in het voorbijgaan: ‘Ik hou van jou.’ Zij mimede terug: ‘Ik ook van jou.’ Kussen deden we niet, en inderdaad, we zijn in al die jaren nooit met elkaar naar bed geweest. Het was alsof we voelden dat we de draad die ons met thuis verbond onherstelbaar zouden verbreken als we die laatste fractie terughoudendheid zouden verliezen.

“Ze heeft me op een dag een korte kus op mijn mond gegeven. We zaten na werktijd op een terras en toen ik opstond om mijn kind van drumles te halen, zoende ze me. Vervolgens maakte ze duidelijk dat de kus eenmalig was. Voor mij waren die ene halve kus, die gesprekken die me zelfbewuster maakten, de cadeautjes die ze met sinterklaas voor mijn kinderen kocht, de boeken die ze op mijn aanraden begon te lezen, veel intiemer dan seks in een hotelkamer. Hoe kon ze doen alsof er jaar na jaar niets was gebeurd? Ik was verrast door die kus. ‘Ik wil nog wel een keer’, zei ik. ‘Nee hoor, dat was alleen om te weten hoe het smaakt’, lachte ze.

“We fantaseerden openlijk en expliciet over hoe we elkaar zouden beminnen als we op een dag wel in bed zouden belanden. Ze zei: ‘Ik ga niet vreemd, we praten alleen maar, er is niks aan de hand.’ Maar fantasie is ook een werkelijkheid. Het doet er niet toe hoe je het noemt, het gaat over het effect dat al die woorden en gedachten hebben, hoe ze nieuwe blijvende verbindingen maken in je hoofd. Ik zei dingen tegen haar die ik nooit heb gezegd tegen mijn vrouw. We deelden zelfs elkaars pijn en onzekerheden. Een keer zaten we samen in een restaurant met een open haard en vuurkorven buiten. Het was herfst, maar droog. Ze werd gebeld door haar moeder en ik zag hoe haar gezicht vertrok toen ze naar buiten liep om het gesprek rustig voort te zetten. Ik liep achter haar aan en legde haar vest om haar schouders terwijl ik hoorde dat ze slecht nieuws over haar vader kreeg. Ik kon enorm trots op haar zijn, maar als zoiets gebeurde, maakte ik me zorgen over haar. Dat was nieuw voor me, ik kende eigenlijk alleen zorgen om mijn kinderen.

“Op kantoor wist en weet niemand van ons. We hebben vijf jaar lang toneelgespeeld. Was het een spel? Nee, natuurlijk niet, dat kan toch niet. Ik was bereid om mijn vrouw en kinderen te verlaten voor haar, daar was niets aan gespeeld. Als ik daar toespelingen op maakte, reageerde ze diplomatiek: ‘Als ik geen relatie had, zou ik onmiddellijk iets met jou beginnen.’ Maar misschien had ik alleen oor voor de tweede helft van die zin. Misschien was zij de spannende afleiding die ik nodig had om thuis de dagelijkse routine aan te kunnen. Ze deed haar best voor me, met haar hakken en smaakvolle kleding, ze stuurde mij liefdesliedjes en pikante selfies. Is dat dan geen verleiden?

“Deze zomer, met mijn gezin in Griekenland, zat ik voortdurend aan haar te denken. Ik had mezelf wijsgemaakt dat ik alleen bij haar mezelf kon zijn, wie dat dan ook is. Ik had gemerkt dat ik steeds vaker jaloers werd op collega’s die gewoon een praatje met haar maakten en gedroeg me afwezig bij mijn gezin. Dat kon je geen fijne verstandhouding meer noemen. Ineens besefte ik: nu is het genoeg. Ik was een volwassen kerel die zich helemaal gek liet maken. Mijn verslaving was de uitholling van mijn huwelijk niet waard.

“Dat vertelde ik haar tijdens de snel belegde ontmoeting in het park. ‘Ik hou van je, maar ik kan dit niet meer’, zei ik. En toen sprak ze die ene zin. Ja, ze huilde erbij, ja, ze had met me te doen, maar ontkende de betekenis van onze gezamenlijkheid. En nu, een half jaar later, is ons contact weer het gewone contact tussen collega’s, vriendelijk maar afstandelijk. Maar het zit me nog altijd dwars: hoe kon zij alles uitgummen wat ons verbond, alles wat dierbaar en waardevol was? Nee, we hebben nooit seks gehad, maar ik ben met niemand ooit zo intiem geweest als met haar.”