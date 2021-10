‘We droomden al langer van een escape uit de stad’: Rinus Van de Velde brengt het weekend het liefst door met schoffel en schop

In het weekend hanteert kunstenaar Rinus Van de Velde (38) schoffel en schop. De aanleg van een voedselbos doet dromen van een atelier in het groen.

Er is nog weinig van te zien, maar een stukje weiland omvormen tot een duurzaam voedselbos vraagt nu eenmaal tijd en geduld. Vorig jaar kocht hij met partner Joyce een lapje grond van zo’n halve hectare in Kontich. “We droomden al langer van een escape uit de stad, en corona heeft die plannen alleen maar versneld. Ik droomde van een atelier in het groen, maar dan zou ik op zondag ­wellicht ook weer gewoon aan het werk zijn.”

Het idee voor een voedselbos kwam van hun vrienden en weekendburen Corazon en Zeno, bezielers van de biologische plukboerderij Grondsmaak. Rinus: “Het is fantastisch om samen een geëngageerd verhaal uit te bouwen. We zien het als een langetermijn­project waarbij we de natuur zo veel mogelijk haar gang laten gaan.”

Terwijl Joyce lijstjes aanlegt met eetbare soorten – van appels en pruimen tot kiwi’s en wilde citroen – ontpopt Rinus zich als tuin­aannemer. “Voorlopig strijd ik vooral tegen onkruid. Ik had nooit gedacht dat er zo’n natuurmens in me zou schuilen, maar ik word intens gelukkig van alles te zien groeien en bloeien. Dat sterkt me in de overtuiging dat de natuur uiteindelijk overwint. We moeten er alleen zorgzamer mee omspringen.”

Die boodschap geeft hij nu al mee aan zijn tweeling van vijf. Tegelijk doet het bosproject nadenken over de toekomst. Rinus: “De bomen die we hier nu planten, staan er over tachtig jaar nog. Ik merk dat mijn appreciatie voor de natuur toeneemt met het ouder ­worden. Laatst was ik verrast door een kikker die uit de vijver sprong. Maar ik kan ook vol bewondering zitten kijken naar een boom, een sculptuur gevormd door de natuur. Heel inspirerend. Dat atelier zal er zeker komen.”

Solotentoonstelling Rinus Van de Velde in Antwerpen, nog t/m 9/11 - Tim Van Laere Gallery