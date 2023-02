Wat zouden John John en Missy over hun vader vertellen, als zij ooit op een dergelijke plek staan?

Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (13) en Missy (9).

Het is minder gezellig dan samen onder een dekentje naar Het verhaal van Vlaanderen kijken, maar net zo leerrijk: met je kind naar de kerk gaan. Het is misschien wel de eerste keer in jullie leven dat jullie naast elkaar op een kerkstoel zitten, besef je, terwijl je met geliefde en zoon een plaatsje zoekt bij de begrafenis van de grootvader van een vriendje.

Voor John John lijkt het wel alsof hij een museum binnenstapt. Ver verleden is de tijd toen een kleuterjuf hem wist te betoveren met de verhalen van de Here Jezus. Geen kerk of kapel konden jullie passeren, of hij moest naar binnen. Kruisweg na kruisweg hebben jullie gelopen, de vader en de zoon, opgetild op schouderhoogte. “Waarom doet Judas dat?” Telkens weer.

Nu vraagt hij waarom iedereen opstaat en in een rij gaat staan bij de offerande. Omdat je nu een laatste groet aan de overledene gaat brengen, leg je uit. Je fluistert erbij dat dit ook het moment is waarop de hele kerk je ziet, en dat dat voor sommigen het sein is om vervolgens stilletjes te vertrekken. Want het zijn de voetnoten die geschiedenis interessant maken. Je zoon zwijgt maar je ziet hem denken: en wij dan? “Neen, wij niet”, zeg je dus. “Wij blijven.”

Terwijl John John discreet op zijn horloge kijkt, luisteren jullie naar de herinneringen van de familie. Je gedachten dwalen af, net als vermoedelijk die van je zoon. Wat zou jij te zeggen hebben, als je daar ooit moet gaan staan? Je kijkt opzij in de vochtige ogen van je lief. Zij heeft daar al gestaan, weliswaar niet in een kerk. Maar ook: wat zouden John John en Missy vertellen, als zij ooit op een dergelijke plek staan?

Zouden ze getuigen over hoe papa vaak door zijn werk benomen was? Hoe hij fysiek wel aan de ontbijttafel zat, maar in zijn hoofd ergens anders was? Hoe ze vragen soms opnieuw moesten stellen en verhalen opnieuw vertellen, omdat ze in zijn ogen zagen dat hij weer niet geluisterd had en nu het gewenste antwoord probeerde te gokken? Of zouden ze zich dat dekentje en Het verhaal van Vlaanderen of De mol herinneren, en die man die altijd meteen recht sprong als iemand nog goesting of een hongertje had?

Zou je zoon je zien als de man die veel te streng op zijn huiswerk toekeek, of als de man die zich in sportwedstrijdjes altijd liet verliezen, tot hij niet meer in staat was om te winnen? Zou je dochter denken aan de man van wie ze altijd haar bord moest leegeten, of aan de man van wie ze wist dat er altijd ruimte was voor onderhandelingen over een snoepje of een dessert? Hopelijk denken ze aan allebei.

Vooraan in de kerk heft de zanger ‘Ave Maria’ aan. John John vraagt hoe lang het nog gaat duren.