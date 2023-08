Wat kun je doen als je nagels steeds blijven scheuren?

Je merkt pas dat je ze hebt als je er last van krijgt: nagels, het laagje samengeperste dode cellen bovenop het uiteinde van je vingers en tenen. Voor een 76-jarige lezer is het deel van de hand inmiddels een bron van frustratie en pijn. “Ik heb al enkele jaren last van de nagels van twee vingers. Ze splijten steeds, met als gevolg dat ik bij bepaalde handelingen blijf haken en de scheur gevoeliger maak.”

“Ik ben verder heel gezond, eet veel groenten en weinig vlees, en sport om de dag”, schrijft de man in een mail. Ook neemt hij dagelijks een dosis van 1.000 microgram biotine, dat aangeraden wordt bij zwakke nagels, maar daarvan ziet hij nog geen resultaat.

Niet van binnenuit

“Wat meteen opvalt”, begint Marcel Pasch, dermatoloog aan het Radboud UMC in Nijmegen die is gespecialiseerd in nagelziekten, “is dat het de nagels van twee specifieke vingers betreft, en niet alle vinger- en teennagels. Dat suggereert dat het niet van binnenuit komt, vanwege een tekort aan voedingsstoffen bijvoorbeeld.”

Wat is het dan wel? Nagels kunnen door allerlei oorzaken splijten, waarbij een scheurtje ontstaat, of schilferen, waarbij de verschillende cellagen loslaten. Ten eerste zorgt de leeftijd van de 76-jarige voor wat zwakkere nagels, waardoor dat sneller gebeurt. “En als er eenmaal een scheurtje in je nagel zit, dan haal je die steeds open als je je sleutels uit je broekzak haalt”, weet Pasch.

Als de steller van de vraag bovendien de gezondheidsrichtlijnen goed naleeft en zijn handen vaak wast, zorgt dat misschien voor droge handen én nagels. Dat maakt ze kwetsbaarder. Dat geldt ook voor allerlei reinigingsmiddelen.

Maar de 76-jarige man heeft dus last van twee specifieke nagels. “Dan is er daar waarschijnlijk iets aan de hand met de nagelwortel, het orgaantje waar de nagel gemaakt wordt”, vermoedt de dermatoloog.

“Dat kan bijvoorbeeld door een simpel wondje rond dat deel van de vinger komen, maar ook door een nagelziekte. Hoe groot die kans is? Niet groot, maar als specialist zie ik het wekelijks.”

Bultje

Kan de lezer met gespleten nagels dat gemakkelijk zelf beoordelen? “Als er aan de nagelriem iets te zien is, bijvoorbeeld een bultje, dan is er geen sprake van ‘eenvoudige’ brokkelige nagels, die schilferen en gemakkelijk splijten. Het hoeft niet iets ernstigers te zijn, maar wel iets anders.”

Het is dan raadzaam er een huisarts of dermatoloog naar te laten kijken. Ervan uitgaande dat er niets al te onaangenaams met de nagel is, kan deze man een aantal dingen proberen.

Het klinkt erg vanzelfsprekend, maar de dermatoloog noemt het toch: knip de nagels regelmatig. “Lange nagels zijn per definitie ouder en dus steeds meer versleten. Die beschadig en stoot je makkelijker.” En houd de handen warm, raadt hij aan.

Deze meneer neemt al dagelijks 1.000 microgram biotine, maar Pasch raadt een hogere dosis van 2.500 tot 5.000 microgram aan. Baat het niet, het schaadt ook niet. “Het overschot van de stof plas je zo weer uit, en bijwerkingen zijn niet bekend”, zegt hij.

Daarnaast kan nagelverharder, een soort lak, uitkomst bieden, of kan de man een gelnagel over zijn gespleten nagels aanbrengen bij de schoonheidssalon. “Dan krijgen de nagels wat rust, groeit de splijting eruit en is het probleem misschien verholpen”, denkt de dermatoloog.

“Sommigen eten ook veel gelatinesnoepjes, zoals gummibeertjes”, sluit Pasch met een knipoog af. “Ik wil dat niet afraden, maar de medische wetenschap is wat dat betreft nog niet helemaal bij.”