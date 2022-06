Wat is Oslo's succesformule, de wereldwijde koploper op het vlak van elektrisch rijden? ‘Het is geen hogere wiskunde’

Wat zijn wereldwijd de hoofdsteden van de elektrische wagen?

China telt de meeste elektrische voertuigen ter wereld. Het grootste succesverhaal is dat van de zuidelijke provinciestad Liuzhou. Bijna 30 procent van de auto’s die daar in 2021 werden verkocht, was elektrisch. Het stadsbestuur spande zich afgelopen jaren in om van de stad een productiecentrum voor elektrische auto's te maken. In samenwerking met een lokale autofabrikant die goedkope mini-EV's produceert, stelde de stad minstens tien stimuleringsmaatregelen in: van uitgebreide proefritten tot gratis parkeren en tienduizenden oplaadpunten. Ook werd aandacht besteed aan informatievoorziening, om de zorgen over de actieradius, betrouwbaarheid en veiligheid van de batterijen weg te nemen. Het resultaat? Een stad bomvol elektrische mini-auto’s, die slechts een paar duizend euro kosten.

Sommige steden maken het daarnaast ook lastig om een benzine- of dieselauto aan te schaffen. In bijvoorbeeld Shanghai bestaan er quota voor diesel- en benzinevoertuigen. Een vergunning is duur en je moet er lang op wachten. Bewoners mogen daarentegen onbeperkt elektrische auto’s registreren.

Dichter bij huis is ook Zweden goed op weg om zijn doelstelling te halen: tegen 2030 wil het land onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. In januari kwam Stockholm met een primeur en opende de eerste geëlektrificeerde weg ter wereld. Deze laadt accu’s van auto’s en vrachtwagens die erop rijden. De elektrische rail is ongeveer 2 kilometer lang, maar het land wil op nationaal niveau gaan uitbreiden.