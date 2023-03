Wat gras en een bal doorbreken elke stilte, ze overschrijden elke leeftijdskloof

Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (13) en Missy (9).

Er is altijd nog voetbal. John John ligt in een pubervariant van de foetushouding op de bank. Op het tafeltje voor hem ligt de telefoon die hij nu echt wel even met rust moet laten, ook al is het maar een kwartier. Maar wat moet hij dan wel doen? De pubervraag der pubervragen. Je vraagt: “Zullen we even voetballen?”

Een glinstering schiet in zijn ogen. Ja, voetballen. Dat wil hij wel.

Daar staan jullie dan, in de ouderlijke tuin. Je kent de plek, je kent de geur van de natgeregende rododendrons die het oude voetbaldoel in de tuin omringen. Op exact deze plek in exact deze houding heb je als kind zo vaak gestaan, met je vader. Jij in doel, met je handschoenen en keeperstrui van SK Beveren, de vader een paar meter verderop aan een ingebeeld penaltypunt. Nog snel vijf goals voor het slapengaan, terwijl het laatste zonlicht van de dag wegsterft. Even weg van bij de tv, even niet denken aan het huiswerk.

Nu is het John John die een aanloop neemt. Mooi in de hoek, vind jij. Kleine moeite met een doelman die amper beweegt, denkt je zoon. Allebei respecteren jullie de onuitgesproken afspraak bij dit spel: je trapt de bal net hard en precies genoeg om de keeper nog een kans te geven. “Hoe zou het zijn mocht Courtois hier in de goal staan?” vraagt John John zich af. Jullie kijken naar het speelgoeddoel met de roestende palen en verduurde netten. Hij lacht. “Die zou zijn armen en benen breed maken. Dan komt er geen bal binnen.”

Aan jullie beiden is geen grote voetballer verloren gegaan, maar het is fijn om toch even te doen alsof. Met een kind voetballen is vandaag wel gesofisticeerder geworden. Gewoon op doel schieten gaat algauw vervelen. YouTube heeft je zoon geleerd hoe je een Zidane-beweging inzet of hoe je een bal tussen de benen speelt. Hij probeert zijn kennis nu op jou uit. Jij laat het toe, maar met mate. Straks versla je hem wel bij de crossbar challenge, een wedstrijdje om ter vaakst op de deklat trappen. Je geniet van de oprechte bewondering.

Er is altijd nog voetbal. Als een vader en een puberzoon of dochter op dat punt van hun leven komen waarop ze even niet meer weten wat gezegd of gedaan, is er altijd nog voetbal. Wat gras en een bal doorbreken elke stilte, ze overschrijden elke leeftijdskloof. Dit is niet de plek om lessen of tips te geven, maar als je één suggestie zou doen aan andere vaders of moeders is het wel deze. Koop een voetbalkooi. Het overstijgt alle modieuze of gehypete speelgoedtrends.

Langer dan een halfuurtje duurt dit zalige moment niet. “Ik ga stoppen”, zucht John John. Ook nu herken je de situatie. De inspanningsblos op zijn wangen, de moddervegen op zijn broek. Hij loopt weg. Binnen wacht appeltaart en een nieuwe stroom Snapchat-berichten.