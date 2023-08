Wat een instagrammer lijden kan

Wie het perfecte plaatje wil vastleggen, moet soms over de koppen lopen. Op het Spaanse Mallorca is Caló del Moro de voorbije jaren uitgegroeid tot een van de populairste toeristische trekpleisters. Het gaat om een afgelegen baai die enkel te bereiken is na een kleine wandeling door het hete landschap. Vroeger was het een plek om rustig naar het helblauwe water te staren, maar het fotogenieke landschap lokt steeds meer bezoekers omdat mensen er op sociale media over posten. Nu staat er vaak een rij om het strand op te kunnen, aan de andere zijde wachten toeristen tot ze de plek weer kunnen verlaten. De drukte zorgt ervoor dat het niet meer mogelijk is om op het kleine strand te zonnen. De ideale Instagram-foto maken, kan gelukkig nog wel.

Beeld Wouter Van Vooren

Beeld Wouter Van Vooren