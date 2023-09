Wat drinken op dieper niveau met je doet: ‘Elke avond dronk ik een fles leeg, soms twee’

Petra Moes (55), ervaringsdeskundige, schreef een boek over wat drinken op dieper niveau met je doet. Zonder opgeheven vingertje, zonder de bekende zelfhulptrucs. ‘Helder zijn is het lekkerste wat er is, daar kan geen borrel meer tegenop.’

Eerlijk is eerlijk: tijdens de vakantie smaken die koude biertjes toch net wat lekkerder en staan we het onszelf toe maximaal te genieten, ook van de minder gezonde dingen des levens. De timing van De kunst van nuchter leven was dan ook uitstekend: deze zomer verscheen de handleiding “voor wie vrij van alcohol wil zijn”.

In dit boek leert auteur, trainer en ervaringsdeskundige Petra Moes je geen trucjes. Het is ook geen challenge of iets wat je zou ‘moeten’ doen. Je zou het eerder kunnen zien als een antwoord op de vraag waarom we drinken. En hoe je jezelf als mens op een positieve manier kunt ontwikkelen door daarmee te stoppen. Iets wat Petra Moes zelf precies twintig jaar geleden deed.

Tegenwoordig krijgt ze al hoofdpijn van een kersenbonbon. Alcohol geeft haar niks meer. Maar een saaie boel is het allerminst. Ze woont een groot deel van het jaar in de Franse Pyreneeën, geniet iedere middag met haar geliefde van een, voor haar alcoholvrije, apéro. En leeft naar eigen zeggen een rijker en echter leven nu ze niet meer drinkt. “Nu de alcohol niets meer hoeft te dempen, te verzachten of te bedekken kan ik het leven in al zijn volheid ervaren.”

Welke rol speelde alcohol in uw leven?

“Ik ben een kind van de jaren zeventig, dus bij ons thuis hoorde drank er gewoon bij. Het was een vast onderdeel van feestelijke momenten, van tradities, net zoals de sigaretten die op tafel lagen. In mijn studententijd raakte ik zelf bevriend met drank. Ik dronk tijdens het uitgaan en genoot van het effect: dat ik losser werd, vrolijker, ad rem. Ik had wel door dat mijn relatie met drank iets anders was dan die van mijn studiegenoten. Zo dronk ik ook weleens als ik thuis was, alleen. Dat ik in de culturele sector werkte, maakte het er niet makkelijker op. Ik ging aan de slag voor filmfestivals en andere evenementen: plekken waar er, na werktijd, tot in de kleine uurtjes werd geborreld. En ook toen ik switchte naar de muziekindustrie bleef drank mijn trouwe vriend, waarmee ik kon ontspannen, plezier had, me losser voelde. Alcohol was echt een onmisbaar onderdeel van mijn bestaan.”

In uw boek stelt u de vraag: “Wanneer is het erg genoeg?” Erg genoeg dat je wilt stoppen. Wat was voor u dat moment?

“Hard werken, hard leven, was jarenlang mijn adagium. Hard werken, thuiskomen, glaasje wijn, eten koken, nog een glas, tegen de tijd dat ik naar bed ging, was de fles leeg. Soms was er een avond waarop ik een tweede fles openmaakte. Niet elke dag, wel twee keer per week. Regelmatig zei ik tegen mezelf dat ik eigenlijk minder zou moeten drinken, of minder vaak. Die voornemens strandden meestal dezelfde dag rond vijf uur, soms twee dagen later. Maar stranden deden ze. En dan voelde ik me de volgende ochtend een ontzettende loser. Ik identificeerde me niet als alcoholist, maar voelde wel duidelijk dat er iets niet klopte, dat ik geen grip meer had, me een leven zonder drank niet kon voorstellen. Toen het echt tot mij doordrong dat ik ‘onvrij’ was in mijn drankgebruik, en ik hulp nodig had, ben ik een training gaan doen. Ik dacht met het idee om te minderen, maar het bleek de bedoeling te zijn dat we helemaal zouden stoppen met drinken. Dat heb ik toen gedaan en vervolgens ben ik nooit meer begonnen.”

Hebt u een verklaring voor het feit waarom we, ondanks dat de gezondheidsrisico’s bekend zijn, toch zo dol zijn op alcohol?

“Dat heeft verschillende redenen. Drank wordt nog steeds verheerlijkt in de beeldvorming. Bovendien is het een vast onderdeel van rituelen: champagne hoort erbij als je iets te vieren hebt, een kerstdiner is niet compleet zonder wijn. We verbinden nog steeds allerlei positieve ervaringen met drank, zoals gezelligheid, ontspanning en plezier. Terwijl aan de andere kant een groot deel van het huiselijk geweld verband houdt met alcoholgebruik en bij veel verkeersongelukken drank een rol speelt. Zelf kreeg ik, na een ingreep in het ziekenhuis, van mijn specialist eens de vraag hoe ik in Frankrijk kon wonen zonder wijn te drinken. Schokkend vond ik dat. Zelfs iemand die zich toch heel bewust is van de schadelijke gezondheidseffecten van alcohol, zat vast in die beeld- vorming.

“Maar de grootste aantrekkingskracht is uiteindelijk toch het effect dat drank op ons heeft, wat het met ons doet. Dat probeer ik in mijn boek inzichtelijk te maken. En dat is ook het punt waarop mijn verhaal misschien ‘zweverig’ wordt.”

Probeer toch eens?

“We hebben allemaal in onze vroege jeugd beschadigingen opgelopen. Zelfs als je gewoon een gelukkige jeugd had, zoals ik. Doordat we, vaak niet opzettelijk, op voor ons essentiële momenten niet worden gezien. Stel: je vertelt een mop, iets wat je zelf heel grappig vindt, waarin je jezelf echt laat zien, en je toehoorders daar niet op reageren. Ze lachen niet. Dan doet dat pijn. Je wordt niet gezien. Je gaat denken: ik ben niet grappig. Vervolgens ga je vermijden dat je ooit nog in zo’n situatie terechtkomt. Want die pijn wil je niet nog eens voelen. Alcohol helpt dat soort pijn te dempen. En het zwakt je innerlijke kritische stem af. Het stemmetje dat je vertelt dat je niet grappig bent. Dat is dat ‘scherpe randje’ waarvan we altijd zeggen dat drank het eraf haalt. Wat veel mensen doen als het schuurt, is een borrel nemen. Want een drankje ‘helpt’ overal bij. Als je moe bent, hyper, niet slaapt, als je je alleen voelt of overprikkeld. Een drankje helpt omdat je door de werking van alcohol minder de discrepantie voelt tussen wie je diep vanbinnen bent en wat je van jezelf in de wereld moet neerzetten. Het is een soort stopverf.”

Beeld Getty Images

Wat gebeurt er als we alcohol niet meer als stopverf gebruiken?

“Alcohol helpt je om dat vol te houden, dat buitenkantverhaal, en het beeld wat je van jezelf moet neerzetten. Maar het houdt je ook weg bij wie je in essentie bent, bij je kern. Want om die te ervaren, die puurheid, moet je nuchter zijn. In mijn boek probeer ik uit te leggen dat je niet langer angstvallig van pijn of verdriet hoeft weg te blijven. Je bent nu volwassen en je kunt de werkelijkheid aan. Je hebt draagkracht. Je hebt veerkracht. Je kunt helder en oprecht met anderen in gesprek zijn en zeggen wat voor jou belangrijk is. En je hoeft niets van jezelf te maken. Er hoeft niks bij, er hoeft niks af, je bent goed en compleet zoals je bent. En dus heb je ook geen alcohol nodig om jezelf te ervaren. Je bent er al.”

En die netwerkborrel dan? Of het kerstdiner?

“Het gewoon maar doen, desnoods mét klotsende oksels. Of je besluit dat het je die stress en het ongemak niet waard is. Door alcohol vervagen je grenzen, raak je verwijderd van jezelf. Dus met een paar glaasjes op, merk je niet meer dat je je helemaal niet fijn voelt in een bepaalde situatie, dan dender je over je gevoel heen. Toen ik stopte met drinken, besloot ik bijvoorbeeld dat ik van mezelf niet meer naar gelegenheden toe hoef waar ik me niet prettig voel. Dat kan ik alleen maar besluiten omdat ik in contact met mijn gevoel ben. En het niet verdoof of demp. Ik heb de keuze gemaakt te willen leven vanuit essentie, die plek in mijzelf waar ik echt ben. Dat kan ik niet in combinatie met alcohol. Bovendien ben ik heel erg gaan houden van waarachtigheid. Ik wil mijzelf in de ogen kunnen kijken zonder schaamte of zonder steeds niet te doen wat ik eigenlijk wil. Het is echt tof om eerlijk te zijn tegenover jezelf.”

Om nog even op de vraag van die specialist terug te komen: hoe is dat, wonen in Frankrijk, zonder wijn te drinken?

“Ook in Frankrijk is er een groeiend bewustzijn wat betreft het gebruik van alcohol. Laatst zat ik in Montpellier op een terras te lunchen, en van de pakweg veertig mensen zaten er maar drie aan de wijn. Maar drinken heeft, zeker in Frankrijk, ook een groot economisch belang. Daarom doet president Macron ook niet mee met Dry January, want dan worden de wijnboeren boos. En dat begrijp ik dan ook wel weer. Kijk, iedereen moet voor zichzelf een afweging maken. Maar wat ik wil benadrukken is dat het een grote misvatting is dat het leven saai is zonder drank. Ook zonder drank kun je uitgaan, dansen, naar het café. Mijn ervaring is dat wat je zoekt ook zonder alcohol beschikbaar is, maar dat het alleen wat langer duurt voordat je er komt. Ontspanning bereiken duurt iets langer zonder een glaasje op. Net zoals dat je je zonder drank eerst wat ongemakkelijk voelt op de dansvloer. En ja, het gaat allemaal wat houteriger, maar uiteindelijk komt het vanzelf: de losheid, de ontspanning, of wat je ook zoekt. Je moet alleen wat meer geduld hebben.”

Wat heeft het afscheid nemen van drank u uiteindelijk opgeleverd?

“Een betere relatie met de mensen om me heen. Dat komt natuurlijk doordat ik een betere relatie met mezelf heb. Omdat ik in contact sta met mijn gevoelens en mijn verlangens, dat ik helder ben. En helder zijn is voor mij het lekkerste wat er is, daar kan geen borrel meer tegenop. De keuze is dus niet dat ik iets niet meer mag, maar dat ik iets anders liever wil. Het leven heeft alles waar we naar op zoek zijn.”

Ze waarschuwt: “Nu ga ik lyrische taal gebruiken. Juist met scherp bewustzijn kan ik dat zien en ervaren. Bovendien bleek geen van de aannames die ik had – zonder wijn zal het leven saai, ongezellig en kaal zijn – te kloppen. Integendeel, zonder alcohol is mijn leven vol, puur en echt. Ik beleef de diepte in mijzelf in plaats van eromheen te lopen met een glas in de hand. Dat is niet altijd gemakkelijk of leuk, maar dat geeft niet, want het gaat niet langer over leuk. Het gaat over de dorst naar het leven zelf. Met alle mooie en lelijke kanten. En dat gun ik iedereen.”

De kunst van nuchter leven, uitgeverij Ambo Anthos, 20,99 euro.