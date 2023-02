Wat doet koffie met je lichaam? ‘Dat cafeïne vochtafdrijvend zou werken, klopt niet’

Voor veel mensen kan een kop koffie in de ochtend niet ontbreken. De ene zegt de cafeïne nodig te hebben als oppepper, de andere wordt er zenuwachtig en onrustig van. Welke invloed heeft die koffie op ons lichaam? En kan je er echt verslaafd aan zijn? Diëtist Michaël Sels scheidt feiten van de fabels. ‘Mensen die bij een experiment decafeïne koffie kregen zonder dat ze het wisten, merkten geen enkel verschil met hun gewone koffie.’

Volgens het studiebureau Euromonitor drinkt de Belg dagelijks gemiddeld 2,2 kopjes koffie, wat ruim onder de maximaal aanbevolen hoeveelheid van 3 tot 4 kopjes is. “Elke dag ongeveer 200 mg cafeïne opnemen is helemaal oké”, benadrukt Michaël Sels, diensthoofd van de dieetafdeling van UZ Antwerpen. “Cafeïne is een stimulerende stof die voorkomt in verschillende planten en delen van planten, zoals bladeren en bessen. Koffiebonen, blaadjes van de theeplant, cacaobonen, guaranabessen en kolanoten bevatten bijvoorbeeld cafeïne.”

Het stofje verhoogt onze concentratie en alertheid, kan de hartslag beïnvloeden en de bloeddruk doen stijgen. “Daarom wordt het soms gegeven aan baby’s met een te lage bloeddruk. Er zijn bovendien indicaties dat cafeïne, in lage dosissen, het risico op hart- en vaatziekten, Alzheimer en huidkanker vermindert. Het wordt heel snel in het bloed opgenomen, maar het is ook een stof waarbij snel gewenning optreedt. Het oppeppende effect ervan vermindert als je regelmatig cafeïne gebruikt.”

1. De stof zit soms zelfs in pijnstillers. Werkt het dan ook tegen pijn?

“Nee, dat niet. Maar het wordt soms toegevoegd aan bijvoorbeeld aspirine omwille van het oppeppende effect. Als je ziek bent en je voelt je belabberd, kikker je snel op van een shotje cafeïne. Soms zit het ook in neussprays. Daarom is het aangewezen om eerst de bijsluiter te checken. Het is namelijk niet aan te raden om dat soort medicijnen ‘s avonds te gebruiken, omdat de cafeïne ervoor kan zorgen dat je slecht slaapt.”

2. Is te veel cafeïne schadelijk?

“In een normale dosis niet. Je zou wel overlijden door cafeïne wanneer je in één keer 10 gram binnenkrijgt. Ter vergelijking: een kopje koffie bevat gemiddeld slechts 80 milligram. Te veel cafeïne kan wel slapeloosheid, zenuwachtigheid, tintelingen of hartkloppingen en hartritmestoornissen veroorzaken. Ook oorsuizingen en hyperactiviteit worden wel eens gemeld. Mensen denken soms ook dat ze van te veel cafeïne uitdrogen omdat het vochtafdrijvend zou zijn, maar dat klopt niet. Cafeïne werkt wel in op je nierfunctie waardoor je sneller moet plassen, maar je plast zeker niet méér.”

3. Waarom mijd je cafeïne best tijdens de zwangerschap en de menopauze?

“Bij een zwangerschap wordt geadviseerd om nog maar de helft van de normale aanbevolen hoeveelheid cafeïne te gebruiken, wat neerkomt op maximum 100 mg per dag. Studies tonen aan dat te veel cafeïne tijdens de zwangerschap de groei van de baby kan belemmeren. Ook bij borstvoeding kan je cafeïne best beperken. Voor de menopauze zijn er geen richtlijnen, dus daar kan het in principe weinig kwaad. Wat wel mogelijk is: cafeïne kan warmte-opwellingen die vaak voorkomen tijdens de menopauze - de zogenaamde ‘opvliegers’ - versterken, omdat het bloeddrukverhogend werkt.”

4. Is cafeïne verslavend?

“Niet in de strikte zin van het woord, maar de gewoonte om cafeïne te drinken, kan wel verslavend zijn. En dat heeft dan niets te maken met de cafeïne op zich, maar met de handeling die errond zit. Er zijn testen gebeurd waarbij mensen ’s ochtends decafeïne koffie kregen zonder dat ze het wisten. Toch merkten ze geen enkel verschil met hun gewone koffie. Ze voelden zich niet meer moe dan anders, wat betekent dat het placebo-effect toch ook speelt en dat er geen verslaving is aan de cafeïne op zich.”

5. Er zijn een hoop cafeïnesupplementen op de markt. Wie heeft daar baat bij?

“Voor alle duidelijkheid: ons lichaam heeft geen cafeïne nodig om gezond te blijven, dus we kunnen perfect zonder. Maar die supplementen worden vaak gebruikt omwille van het opwekkende effect. In één tablet zit evenveel cafeïne als in drie tot vier koppen koffie. En omdat cafeïne heel snel in de bloedbaan wordt opgenomen, voel je ook meteen het resultaat. Sporters die een extra push nodig hebben, slikken zulke supplementen voor hun training om zo een betere prestatie neer te zetten. Cafeïne werkt immers in op kracht én uithouding. Ook studenten kunnen er tijdens de examens baat bij hebben omdat cafeïne zorgt voor een hogere alertheid.”

6. Wat met energiedranken, zoals Monster, Nalu en Red Bull? Kan het kwaad als kinderen dat drinken?

“Cafeïne wordt sowieso afgeraden voor kinderen jonger dan twaalf jaar omdat een overmaat aan deze stof de ontwikkeling van hun zenuwstelsel kan beïnvloeden. In die drankjes zit ook nog zoveel meer dan alleen cafeïne. Taurine bijvoorbeeld, een aminozuur dat ook in veel vleessoorten en vis zit. Die stof heeft net zoals cafeïne een invloed op de hartfunctie en de bloeddruk. Verder bevatten deze dranken vooral heel veel suiker. In een blik Monster zit 32 mg cafeïne per 100 ml en 11 g suiker per 100 ml. Die blikken bevatten 500 ml drank, waardoor je met één blik het equivalent aan twee koppen koffie en maar liefst elf tot twaalf klontjes suiker binnenkrijgt.”